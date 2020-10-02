«Пацанка» с Затулинки напилась и подралась, но снова осталась в шоу

1 октября вышел второй эпизод шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», одной из участниц которого стала 18-летняя жительница Новосибирска, боксёрша с Затулинки Бэлла Кузнецова. Во второй серии нас продолжили знакомить с героинями, глубже погружая в их прошлое и проблемы.



Сначала девушек привезли в заброшенный особняк, где стояли урны якобы с их прахом, а мини-фильм рассказывал им, как они умрут, если ничего не изменят в своей жизни. «Пацанка» Бэлла, по прогнозам авторов шоу, закончит свою жизнь в 2024 году под балконом бабушки, поскольку не сможет вынести чувства вины перед пожилой родственницей.