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«Пацанка» с Затулинки напилась и подралась, но снова осталась в шоу

Сибирячку хотели выгнать за плохое поведение ещё в прошлой серии

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В пятом сезоне шоу «Пацанки» участвует 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска

В пятом сезоне шоу «Пацанки» участвует 18-летняя Бэлла Кузнецова из Новосибирска

1 октября вышел второй эпизод шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», одной из участниц которого стала 18-летняя жительница Новосибирска, боксёрша с Затулинки Бэлла Кузнецова. Во второй серии нас продолжили знакомить с героинями, глубже погружая в их прошлое и проблемы.

Сначала девушек привезли в заброшенный особняк, где стояли урны якобы с их прахом, а мини-фильм рассказывал им, как они умрут, если ничего не изменят в своей жизни. «Пацанка» Бэлла, по прогнозам авторов шоу, закончит свою жизнь в 2024 году под балконом бабушки, поскольку не сможет вынести чувства вины перед пожилой родственницей.

Затем участниц шоу привезли в медицинский центр, где провели полную диагностику их здоровья. У Кузнецовой обнаружили несколько перенесённых микроинсультов. Врач предположила, что они произошли в результате многочисленных драк.

Бэлла Кузнецова на приёме у врача

Бэлла Кузнецова на приёме у врача

Биологический возраст 18-летней по паспорту девушки медики оценили на 32 года и показали, как она будет выглядеть в этом возрасте.

Сибирячке не понравился прогноз врачей, как она будет выглядеть в скором будущем

Сибирячке не понравился прогноз врачей, как она будет выглядеть в скором будущем

Третьим испытанием стало хождение на каблуках. Выяснилось, что делать это умеют лишь две участницы, и Бэлла не входит в их число.

Участницы «Пацанок» тренируются ходить на каблуках

Участницы «Пацанок» тренируются ходить на каблуках

Но сама Кузнецова оценила свою проходку на «отлично»

Но сама Кузнецова оценила свою проходку на «отлично»

Девушек также проверили на эрудицию и попросили прочитать стихотворение. Сибирячка, сбиваясь, почти дословно процитировала строки из «На смерть поэта» Михаила Лермонтова, а затем на вопрос «В каком итальянском городе стоит башня с наклоном?» уверенно ответила: «Рим».

В финале серии на вечернике девушки сделали выбор в пользу алкоголя, в итоге произошла потасовка. Представительница Новосибирска снова оказалась одной из кандидаток на вылет. Но судьи оставили её в шоу.

Кузнецова для вечеринки разрисовала лицо под Харли Квинн

Кузнецова для вечеринки разрисовала лицо под Харли Квинн

В первой серии, которая вышла 24 сентября, зрителей познакомили с участницами. Про Бэллу было сказано, что она «агрессивная, без тормозов, но с чувством обиды на весь мир. Девушке тяжело справиться с предательством матери, которая от неё отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой», — так организаторы шоу обозначили мотивацию девушки.

Сибирячка уже успела получить титул «Худшая ученица недели», в первой серии её хотели выгнать с проекта из-за нескольких драк, в которых она была зачинщицей. Но девушка расплакалась и призналась, что если вернётся в Новосибирск, то её посадят. Ведущие оставили Бэллу в проекте.

Если вы знакомы с участницей шоу «Пацанки» Бэллой Кузнецовой или знаете интересные подробности о её жизни — сообщите нам.

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Реалити-шоу «Пацанки» стартовало в августе 2016 года. В рамках шоу девушек «с улицы» с вредными привычками и непростой судьбой пытаются перевоспитать и сделать из них леди. В пятом сезоне участницы проживают в особняке в Подмосковье.

Новосибирцы засветились и в других федеральных и мировых проектах. Так, бизнесмен покорял дикую природу и преодолевал себя в составе команды экстремалов. Другой предприниматель из Новосибирска бросил всё и приехал на «Дом-2» ради девушки. А королева красоты и мама двоих детей устроила постельную сцену на «Давай поженимся!» для жениха из Барнаула в эфире Первого канала.

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Затулинкателеканал "Пятница!"шоу «Пацанки»
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