«Пацанка» с Затулинки напилась и подралась, но снова осталась в шоу

1 октября вышел второй эпизод шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница!», одной из участниц которого стала 18-летняя жительница Новосибирска, боксёрша с Затулинки Бэлла Кузнецова. Во второй серии нас продолжили знакомить с героинями, глубже погружая в их прошлое и проблемы.
Сначала девушек привезли в заброшенный особняк, где стояли урны якобы с их прахом, а мини-фильм рассказывал им, как они умрут, если ничего не изменят в своей жизни. «Пацанка» Бэлла, по прогнозам авторов шоу, закончит свою жизнь в 2024 году под балконом бабушки, поскольку не сможет вынести чувства вины перед пожилой родственницей.
Затем участниц шоу привезли в медицинский центр, где провели полную диагностику их здоровья. У Кузнецовой обнаружили несколько перенесённых микроинсультов. Врач предположила, что они произошли в результате многочисленных драк.
Биологический возраст 18-летней по паспорту девушки медики оценили на 32 года и показали, как она будет выглядеть в этом возрасте.
Третьим испытанием стало хождение на каблуках. Выяснилось, что делать это умеют лишь две участницы, и Бэлла не входит в их число.
Девушек также проверили на эрудицию и попросили прочитать стихотворение. Сибирячка, сбиваясь, почти дословно процитировала строки из «На смерть поэта» Михаила Лермонтова, а затем на вопрос «В каком итальянском городе стоит башня с наклоном?» уверенно ответила: «Рим».
В финале серии на вечернике девушки сделали выбор в пользу алкоголя, в итоге произошла потасовка. Представительница Новосибирска снова оказалась одной из кандидаток на вылет. Но судьи оставили её в шоу.
В первой серии, которая вышла 24 сентября, зрителей познакомили с участницами. Про Бэллу было сказано, что она «агрессивная, без тормозов, но с чувством обиды на весь мир. Девушке тяжело справиться с предательством матери, которая от неё отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой», — так организаторы шоу обозначили мотивацию девушки.
Сибирячка уже успела получить титул «Худшая ученица недели», в первой серии её хотели выгнать с проекта из-за нескольких драк, в которых она была зачинщицей. Но девушка расплакалась и призналась, что если вернётся в Новосибирск, то её посадят. Ведущие оставили Бэллу в проекте.
Если вы знакомы с участницей шоу «Пацанки» Бэллой Кузнецовой или знаете интересные подробности о её жизни — сообщите нам.
Телефон редакции8-923-157-00-00
Реалити-шоу «Пацанки» стартовало в августе 2016 года. В рамках шоу девушек «с улицы» с вредными привычками и непростой судьбой пытаются перевоспитать и сделать из них леди. В пятом сезоне участницы проживают в особняке в Подмосковье.
Новосибирцы засветились и в других федеральных и мировых проектах. Так, бизнесмен покорял дикую природу и преодолевал себя в составе команды экстремалов. Другой предприниматель из Новосибирска бросил всё и приехал на «Дом-2» ради девушки. А королева красоты и мама двоих детей устроила постельную сцену на «Давай поженимся!» для жениха из Барнаула в эфире Первого канала.