«Агрессивная, без тормозов»: боксёрша с Затулинки попала на шоу «Пацанки» на «Пятнице»

Вечером в четверг, 24 сентября, на телеканале «Пятница» стартовал пятый сезон скандального шоу «Пацанки», где невоспитанных, агрессивных и зависимых от алкоголя и наркотиков девушек отправляют на перевоспитание в Школу Леди. Одной из его участниц стала 18-летняя жительница Новосибирска Бэлла Кузнецова.
Известно, что девушка родом с Затулинского жилмассива. С детства она занимается боксом. В ее анкете на сайте телеканала сказано:
— Бэлла — боксер. Даже расставаясь с парнем, девушка не удержалась и избила его. Агрессивная, без тормозов, но с чувством обиды на весь мир. Бэлле тяжело справиться с предательством матери — она от нее отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой. Пришла на проект, так как видит его шансом добиться ее признания.
А вот что рассказала о себе сама Бэлла в первом выпуске шоу:
— Меня вся Затулинка боится. Я могу любому спокойно в лицо дать вне зависимости от того, кто это — девочка или мальчик, или вообще мужик. Оскорбления? Всё, суши вёсла. Я чувствую себя королём. Когда мне было пять, от меня мама отказалась. Взяла и просто как какую-то игрушку выкинула в детский дом. В то время мама употребляла алкоголь, наркотики — ей просто не до меня было. В детском доме меня обижали, меня гнобили, меня пинали коньками. Палкой мне сломали челюсть. Я пыталась сбежать оттуда, а воспитательница меня все равно догнала. В один момент бабушка меня забрала из детского дома. Приезжаем домой — мама сидит, жует жвачку и смотрит телевизор. Она даже на меня не посмотрела. Просто ноль реакции было. Я хочу поменяться, убить агрессию в себе. Стать девочкой. Девочкой, а не быдлом быть.
Автор — шоу «Пацанки» на Пятнице
В сентябре стало известно, что многодетная мама из Новосибирска попала на финальный кастинг второго сезона шоу «Модель ХL» на канале «Ю». Она летала в Москву на съемки вместе с другими красотками размера плюс со всей России. НГС поговорил с Вероникой о шоу, любви к себе и моде для пышек.