«Агрессивная, без тормозов»: боксёрша с Затулинки попала на шоу «Пацанки» на «Пятнице»

Вечером в четверг, 24 сентября, на телеканале «Пятница» стартовал пятый сезон скандального шоу «Пацанки», где невоспитанных, агрессивных и зависимых от алкоголя и наркотиков девушек отправляют на перевоспитание в Школу Леди. Одной из его участниц стала 18-летняя жительница Новосибирска Бэлла Кузнецова.



Известно, что девушка родом с Затулинского жилмассива. С детства она занимается боксом. В ее анкете на сайте телеканала сказано:

— Бэлла — боксер. Даже расставаясь с парнем, девушка не удержалась и избила его. Агрессивная, без тормозов, но с чувством обиды на весь мир. Бэлле тяжело справиться с предательством матери — она от нее отказалась. С тех пор у девушки острое желание быть любимой и принятой мамой. Пришла на проект, так как видит его шансом добиться ее признания.