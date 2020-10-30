«Бэлла словила белку». Сибирячку выгнали из «Пацанок» за очередную пьяную истерику

18-летняя Бэлла Кузнецова покинула шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Шестой выпуск пятого сезона стал для нее последним. На этот раз Бэлла не только напилась (как всегда), но и устроила пьяную истерику.
Темой нового выпуска стало раскрытие женственности. Одним из испытаний был урок бачаты, провел его победитель проекта «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев.
«У меня ноги в шрамах, я боюсь, что мой коллега по танцам это заметит», — призналась Бэлла, но затем взяла себя в руки и даже сумела приятно удивить окружающих.
Проверили организаторы и сексуальные познания «пацанок». Кузнецовой достался вопрос «Зависит ли размер мужского достоинства от размера ноги». 18-летняя Бэлла уверено ответила «нет» и была права.
Затем девушек ждала встреча с таинственным завидным холостяком, по пути на которую сибирячка успела напиться и устроить разборку с коллегой по шоу. Но это было только начало. Пока другие участницы выполняли задания, Бэлла бегала по особняку, била стены и кричала в истерике.
— Бэлла словила белку, — описала происходящее одна из «пацанок». Во время интеллектуального испытания Кузнецова вообще уснула.
Сама сибирячка считает, что достойна снисхождения:
— Я месяц в себе это держала. Я меняюсь, и мне всё дается с трудом. Я не понимаю, почему они не могут войти в мое положение. Если бы я плотно поела, такого бы не случилось.
С «принцем» участницы встретились на традиционной для финала каждого выпуска вечеринке. Им оказался певец Влад Соколовский. Согласно дресс-коду, «пацанки» были в смокингах.
В финале судьи исключили из проекта Бэллу Кузнецову. Некоторые участницы были рады такому решению и высказали накопленные на сибирячку обиды:
— Приходит после вечеринок и пьет одна украденную водку.
Сама Бэлла расплакалась и обратилась через камеру к бабушке:
— Баб, я еду домой. Самый главный урок я вынесла для себя. Я положу весь мир у твоих ног.
Уже в машине Кузнецова продолжила рыдать и призналась: «Если я вернусь к старой жизни — я погибну».
Кузнецову несколько раз оставляли в проекте на испытательный срок. Она дралась, напивалась, но жюри давало ей очередной шанс. Иногда она показывала хорошие испытания в конкурсах, но потом снова всё портила.
На неделе из шоу на другом федеральном канале вылетела другая сибирячка — Вероника Абросимова. Она боролась за звание «Модели XL».