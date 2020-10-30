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«Бэлла словила белку». Сибирячку выгнали из «Пацанок» за очередную пьяную истерику

Боксерша с Затулинки стабильно напивалась каждый выпуск

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Бэлле Кузнецовой не дали очередной шанс

Бэлле Кузнецовой не дали очередной шанс

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18-летняя Бэлла Кузнецова покинула шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Шестой выпуск пятого сезона стал для нее последним. На этот раз Бэлла не только напилась (как всегда), но и устроила пьяную истерику.

Темой нового выпуска стало раскрытие женственности. Одним из испытаний был урок бачаты, провел его победитель проекта «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев.

«У меня ноги в шрамах, я боюсь, что мой коллега по танцам это заметит», — призналась Бэлла, но затем взяла себя в руки и даже сумела приятно удивить окружающих.

Участницы отметили, что Кузнецова смотрела на партнера по-особенному и позволила вести

Участницы отметили, что Кузнецова смотрела на партнера по-особенному и позволила вести

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Проверили организаторы и сексуальные познания «пацанок». Кузнецовой достался вопрос «Зависит ли размер мужского достоинства от размера ноги». 18-летняя Бэлла уверено ответила «нет» и была права.

Боксерша с Затулинки знает, что размер мужского достоинства не зависит от размера ноги

Боксерша с Затулинки знает, что размер мужского достоинства не зависит от размера ноги

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Затем девушек ждала встреча с таинственным завидным холостяком, по пути на которую сибирячка успела напиться и устроить разборку с коллегой по шоу. Но это было только начало. Пока другие участницы выполняли задания, Бэлла бегала по особняку, била стены и кричала в истерике.

— Бэлла словила белку, — описала происходящее одна из «пацанок». Во время интеллектуального испытания Кузнецова вообще уснула.

Сама сибирячка считает, что достойна снисхождения:

— Я месяц в себе это держала. Я меняюсь, и мне всё дается с трудом. Я не понимаю, почему они не могут войти в мое положение. Если бы я плотно поела, такого бы не случилось.

Истерика продолжалась на протяжении всего испытания с «принцем», пока Бэлла не уснула

Истерика продолжалась на протяжении всего испытания с «принцем», пока Бэлла не уснула

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С «принцем» участницы встретились на традиционной для финала каждого выпуска вечеринке. Им оказался певец Влад Соколовский. Согласно дресс-коду, «пацанки» были в смокингах.

Исполнитель побеседовал с некоторыми девушками тет-а-тет. Среди них была Бэлла Кузнецова

Исполнитель побеседовал с некоторыми девушками тет-а-тет. Среди них была Бэлла Кузнецова

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В финале судьи исключили из проекта Бэллу Кузнецову. Некоторые участницы были рады такому решению и высказали накопленные на сибирячку обиды:

— Приходит после вечеринок и пьет одна украденную водку.

Сама Бэлла расплакалась и обратилась через камеру к бабушке:

— Баб, я еду домой. Самый главный урок я вынесла для себя. Я положу весь мир у твоих ног.

Уже в машине Кузнецова продолжила рыдать и призналась: «Если я вернусь к старой жизни — я погибну».

После шоу девушка решила вернуться домой

После шоу девушка решила вернуться домой

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Кузнецову несколько раз оставляли в проекте на испытательный срок. Она дралась, напивалась, но жюри давало ей очередной шанс. Иногда она показывала хорошие испытания в конкурсах, но потом снова всё портила.

На неделе из шоу на другом федеральном канале вылетела другая сибирячка — Вероника Абросимова. Она боролась за звание «Модели XL».

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«Пятница»шоу «Пацанки»
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