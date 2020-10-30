«Бэлла словила белку». Сибирячку выгнали из «Пацанок» за очередную пьяную истерику

18-летняя Бэлла Кузнецова покинула шоу «Пацанки» на телеканале «Пятница». Шестой выпуск пятого сезона стал для нее последним. На этот раз Бэлла не только напилась (как всегда), но и устроила пьяную истерику.



Темой нового выпуска стало раскрытие женственности. Одним из испытаний был урок бачаты, провел его победитель проекта «Танцы» на ТНТ Ильшат Шабаев.

«У меня ноги в шрамах, я боюсь, что мой коллега по танцам это заметит», — призналась Бэлла, но затем взяла себя в руки и даже сумела приятно удивить окружающих.

