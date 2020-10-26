Участница «Модель XL» из Новосибирска может вылететь из шоу из-за необдуманного шага

25 октября на телеканале «Ю» вышла вторая серия шоу для дам с нестандартными фигурами «Модель XL». По большей части эпизод посвящён второй половине кастинга. Жительницу Новосибирска Веронику Абросимову взяли в шоу в первой серии, но в финале серии всех участниц ждало испытание. Они должны были оставить себе только одну вещь — «талисман», без которой они не смогут обойтись («в новую жизнь только с действительно важными вещами»), а остальное выбросить. По ожиданиям организаторов, не все девушки решатся на такой смелый шаг, и из 24 участниц останется лишь половина.
Некоторые девушки хитрили и оставляли себе целые косметички с телефонами и другими необходимыми предметами. Мотоциклистка и многодетная мать Вероника Абросимова, которую на проекте окрестили «роковуха», оставила себе помаду.
— Со мной останется только помада? Там же паспорт, деньги, — смеясь прокомментировала свой выбор Вероника.
Вторая серия второго сезона шоу «Модель XL» вышла 25 октября
Youtube-канал «Ю»
Веронику не сразу взяли в шоу, отправив в комнату ожидания. За сибирячку проголосовали два члена жюри из необходимых трёх, и, чтобы убедить судей, ей пришлось причитать рэп и сесть на шпагат.
Также на телеканале «Пятница» в реалити-шоу «Пацанки» участвует ещё одна жительница Новосибирска — Бэлла Кузнецова с Затулинки. Её главные пороки — агрессивность и тяга к спиртному, но её каждый раз оставляют в шоу.