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Участница «Модель XL» из Новосибирска может вылететь из шоу из-за необдуманного шага

Вероника Абросимова уже была в подвешенном состоянии на этапе кастинга

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Вероника Абросимова стала одной из 24 участниц второго сезона шоу «Модель XL»

Вероника Абросимова стала одной из 24 участниц второго сезона шоу «Модель XL»

25 октября на телеканале «Ю» вышла вторая серия шоу для дам с нестандартными фигурами «Модель XL». По большей части эпизод посвящён второй половине кастинга. Жительницу Новосибирска Веронику Абросимову взяли в шоу в первой серии, но в финале серии всех участниц ждало испытание. Они должны были оставить себе только одну вещь — «талисман», без которой они не смогут обойтись («в новую жизнь только с действительно важными вещами»), а остальное выбросить. По ожиданиям организаторов, не все девушки решатся на такой смелый шаг, и из 24 участниц останется лишь половина.

Так выглядит полный состав участниц. Пока их 24. Вероника Абросимова — вторая справа в четвёртом ряду

Так выглядит полный состав участниц. Пока их 24. Вероника Абросимова — вторая справа в четвёртом ряду

Некоторые девушки хитрили и оставляли себе целые косметички с телефонами и другими необходимыми предметами. Мотоциклистка и многодетная мать Вероника Абросимова, которую на проекте окрестили «роковуха», оставила себе помаду.

Некоторые проявили смекалку и оставили «одну вещь» — косметички, наполненные нужными предметами

Некоторые проявили смекалку и оставили «одну вещь» — косметички, наполненные нужными предметами

— Со мной останется только помада? Там же паспорт, деньги, — смеясь прокомментировала свой выбор Вероника.

В следующем выпуске участниц ждёт групповая фотосессия и кардинальное преображение.

В следующем выпуске участниц ждёт групповая фотосессия и кардинальное преображение.

Вторая серия второго сезона шоу «Модель XL» вышла 25 октября

Youtube-канал «Ю»

Веронику не сразу взяли в шоу, отправив в комнату ожидания. За сибирячку проголосовали два члена жюри из необходимых трёх, и, чтобы убедить судей, ей пришлось причитать рэп и сесть на шпагат.

Также на телеканале «Пятница» в реалити-шоу «Пацанки» участвует ещё одна жительница Новосибирска — Бэлла Кузнецова с Затулинки. Её главные пороки — агрессивность и тяга к спиртному, но её каждый раз оставляют в шоу.

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реалити-шоуМодель XL
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