Многодетная мама из Новосибирска села на шпагат и попала на шоу «Модель XL»

Жительница Новосибирска, многодетная мама Вероника Абросимова прошла кастинг и стала участницей второго сезона реалити-шоу «Модель XL» на телеканале «Ю». Первая серия вышла в минувшую субботу, 17 октября.

В этом выпуске девушкам-претенденткам предстояло пройти по подиуму перед четырьмя членами жюри. В шоу попадали лишь те, кому судьи сказали минимум три «да».

Вероника рассказала, что у неё три дочери и она обожает кататься на мотоцикле. Поэтому девушка вышла на подиум в мотошлеме, а затем сняла его, чем не сильно впечатлила жюри.