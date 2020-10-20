Многодетная мама из Новосибирска села на шпагат и попала на шоу «Модель XL»

Вероника Абросимова из Новосибирска стала участницей шоу «Модель XL»
Жительница Новосибирска, многодетная мама Вероника Абросимова прошла кастинг и стала участницей второго сезона реалити-шоу «Модель XL» на телеканале «Ю». Первая серия вышла в минувшую субботу, 17 октября.
В этом выпуске девушкам-претенденткам предстояло пройти по подиуму перед четырьмя членами жюри. В шоу попадали лишь те, кому судьи сказали минимум три «да».
Вероника рассказала, что у неё три дочери и она обожает кататься на мотоцикле. Поэтому девушка вышла на подиум в мотошлеме, а затем сняла его, чем не сильно впечатлила жюри.
— Я не считаю, что вы должны претендовать на место «Модель XL». Вы вполне можете быть обычной стандартной моделью, как только пройдёт ваш постродовой период, и вы придёте в свою прежнюю форму. Я не вижу вас на этом месте, — сказала Анфиса Чехова, узнав, что младшей дочери Вероники всего полтора года.
youtube- канал «Телеканал Ю»
Некоторые судьи посчитали, что девушка слишком стройная для участия в проекте. Однако в итоге мнения разделились: два члена жюри сказали да, два — нет. Поэтому Вероника попала в комнату ожидания.
После того, как все девушки прошлись по подиуму, судьи снова позвали Веронику. Они попросили ещё немного рассказать о себе. На что она прочитала об этом рэп, а затем села на шпагат. После этого члены жюри все же решили взять её в шоу.
В прошлом году Вероника Абросимова рассказала НГС о том, как научилась принимать своё тело и не обращать внимания на нападки хейтеров.
На прошлой неделе участница сибирячка Бэлла Кузнецова вновь осталась на шоу «Пацанки», несмотря на то, что она напилась на банкете.