«Тачка сделана на все 300%»: Давид Манукян подарил себе на день рождения китайский автомобиль

«Мой подарок себе», — написал Давид Манукян у себя в соцсетях Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











В прошедшие выходные блогер и шоумен Давид Манукян отметил день рождения — ему исполнился 31 год. В честь праздника Дава сделал себе внушительный подарок: в соцсети Instagram* он опубликовал видео с автомобилем.



— Показать, что взял? — спросил он у подписчиков. На видео мы видим сменяющие друг друга кадры и счастливого Манукяна.

— Есть такой стереотип, что китайские машины плохие, но я решил рискнуть, потому что я знаю, что именно эта тачка сделана просто на все 300, на все 1000 процентов. Я так надеюсь, — сказал Дава и засмеялся. Чехол с нового автомобиля он так и не снял, сохранив интригу.

Модель машины блогер пока не раскрыл Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Дава отмечал свой день рождения в субботу, 16 марта, в узком кругу. Блогер сказал, что считает себя счастливым человеком, поскольку окружен родными и близкими людьми. Рядом с певцом и блогером находились его родители, а также младший брат. Певцу вручили огромную связку шаров, затем он задул свечи на праздничном торте под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения».



На фото Давид вместе с мамой Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Не так давно день рождение отметила подопечная Давы — Милане Хаметовой исполнилось 14 лет. Поздравить девочку пришли ее друзья и близкие.



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