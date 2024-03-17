Новосибирский блогер Дава отметил день рождения в Москве — торжество устроили на теплоходе

Источник: dava_m / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Блогер из Новосибирска Давид Манукян масштабно отметил свой 31-й день рождения на теплоходе в Москве. Видеозаписи с торжества появились на странице Давы в социальной сети Instagram*(деятельность соцсети запрещена в России).



16 марта Давиду Манукяну исполнился 31 год, он, по уже сложившейся традиции, поздравил себя сам в социальных сетях.



— С Днем Рождения меня! 16 марта — отличная дата, чтобы родиться. Мне 18, ой 31, — пошутил исполнитель.



Он отметил, что считает себя счастливым человеком, поскольку окружен родными и близкими людьми. Дава также опубликовал фотографии и видео с торжества, которое проходило на теплоходе. Рядом с певцом и блогером находились его родители, а также младший брат. Певцу вручили огромную связку шаров, затем он задул свечи на праздничном торте под песню Ирины Аллегровой «С днем рождения».



Ранее на Давида Манукяна наехала подруга Ольги Бузовой. Скандальный инцидент произошел на съемках шоу «Сокровищница императора».

