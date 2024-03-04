«Давай ты не будешь делать шоу со мной»: на Давида Манукяна наехала подруга Ольги Бузовой

На уроженца новосибирска Давида Манукяна ополчилась подруга Ольги Бузовой — на съемках шоу «Сокровища императора» Мария Погребняк начала задавать ему каверзные вопросы. Дава не поддавался на провокации и вел себя сдержанно. Проект стартует на канале ТНТ в воскресенье, 10 марта, но отрывки первого эпизода уже просочились в Сеть.
Бывшая жена футболиста спросила Манукяна, как тот ощущает себя на площадке, где Бузова является ведущей проекта. Мария Погребняк отметила, что за последнее время Ольга сильно поднялась и продолжает расти, в то время как Дава по-прежнему остается в роли участника.
— Меня это никак не напрягает, — ответил Дава.
Погребняк не успокоилась и продолжила тему, заявив, что только благодаря Бузовой Давид стал медийным и даже попал в круг общения к Филиппу Киркорову, который так же, как и Манукян, является участником шоу.
— Это личные вопросы, которые я не хотел бы обсуждать. Я же не обсуждаю здесь твой развод. Солнце, давай ты не будешь делать шоу со мной, — ответил Дава. Он держался спокойно и не реагировал на манипуляции со стороны Погребняк.
Напомним, что Мария Погребняк был замужем за футболистом Павлом Погребняком. Весной прошлого года стало известно, что пара решила жить раздельно и вскоре развелась — причиной тому стали измены супруга.
— Оля для меня лучшая подруга. И конечно есть моменты, которые мне обидны, как ее подруге. Он (Дава) несколько раз нелестно о ней высказывался, и я решила ему в лоб задать вопрос, раз уж мы здесь. Я бы не стала затрагивать эту тему — это действительно личное, если бы это личное не стало публичным. Я стала заводиться, моя подруга для меня значит много в жизни, и за своих друзей я всегда буду топить. Я не хотела его оскорбить, — высказалась Погребняк.
Едва начавшийся конфликт удалось сгладить, преимущественно благодаря спокойной реакции Манукяна. Мария Погребняк пожелала Манукяну успехов.
— Надеюсь, ты тоже когда-нибудь станешь ведущим на канале ТНТ, — сказала девушка.
Давид Манукян обсуждаемая персона в медиа пространстве. Его личная жизнь не дает покоя фанатам — недавно блогер поделился фотографиями с девушкой, анонсируя новый трек «Алло, как ты там?». Кадры с таинственной незнакомкой вызвали массу вопросов. Сам Дава никак не комментирует свою личную жизнь.