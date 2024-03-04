«Давай ты не будешь делать шоу со мной»: на Давида Манукяна наехала подруга Ольги Бузовой

Напомним, что Мария Погребняк был замужем за футболистом Павлом Погребняком. Весной прошлого года стало известно, что пара решила жить раздельно и вскоре развелась — причиной тому стали измены супруга.



— Оля для меня лучшая подруга. И конечно есть моменты, которые мне обидны, как ее подруге. Он (Дава) несколько раз нелестно о ней высказывался, и я решила ему в лоб задать вопрос, раз уж мы здесь. Я бы не стала затрагивать эту тему — это действительно личное, если бы это личное не стало публичным. Я стала заводиться, моя подруга для меня значит много в жизни, и за своих друзей я всегда буду топить. Я не хотела его оскорбить, — высказалась Погребняк.