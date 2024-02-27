Новосибирский блогер Дава снялся в шоу «Сокровища императора» — там он вновь встретился с Ольгой Бузовой

Блогер из Новосибирска Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, вместе с братом Арманом Давтяном снялись в шоу «Сокровища императора» на телеканале ТНТ. Съемки проходили в Китае, первый выпуск выйдет в эфир 10 марта.
Как сообщили представители телеканала, всего в шоу приняли участие 13 пар. В числе приглашенных участников также оказались Карина Кокс, Анатолий Цой, Филипп Киркоров, Олег и Александра Верещагины и многие другие. Пары звезды выбирали себе сами.
— Прохождение испытаний осложняет тот факт, что 99% населения Китая говорят только на родном языке, а это значит, что для победы участникам нужно проявить максимум коммуникативных способностей, а заодно и человеческих качеств, — отметили организаторы.
Участники пришлось преодолеть интересные и сложные испытания ради главного приза — миллион юаней. Им пришлось подружиться с местными жителями, понять их язык и менталитет, чтобы прийти к победе.
Ведущими шоу стали Ольга Бузова и Михаил Галустян. Интересно, что на съемках Бузова впервые после расставания общалась со своим бывшим возлюбленным Давой.
Ранее Давид Манукян принял участие в другом шоу на телеканале ТНТ «Выжить в Дубае».