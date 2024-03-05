Готовьте паспорт: блогер и певица Милана Хаметова отметила 14-летие — смотрим кадры с праздника с участием Давы

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова отмечает день рождения — 5 марта девочке исполнилось 14 лет. Судя по кадрам в социальной сети Instagram* — праздник закрытый, с важной датой Милану поздравляет семья, близкое окружение, коллеги и друзья. Торт со свечами вынес Дава — собравшиеся хором поздравили Хаметову.
К 14 годам Милана Хаметова добилась немалых успехов — девочка попала в список номинатов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30». В декабре прошлого года она похвасталась покупкой дома.
В 2023 году Милана получила статуэтку в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk. Девочка побывала в роли ведущей на телеканале МУЗ-ТВ — юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели в спецвыпуске хит-парад «МУЗ-ТВ чарт».
Напомним, известность к Милане Хаметовой пришла через TikTok — в Сеть она выкладывает музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, клипы. На YouTube канале Миланы больше 6 миллионов подписчиков.
Милана выпустила дебютный альбом в жанре рэп и снялась в комедии «Не одна дома». На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой более 500 000 слушателей — она очень популярна у детской аудитории.
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