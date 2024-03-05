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Развлечения обзор

Готовьте паспорт: блогер и певица Милана Хаметова отметила 14-летие — смотрим кадры с праздника с участием Давы

Поздравить девочку пришли только самые близкие

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5 марта Милане Хаметовой исполнилось 14 лет

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова отмечает день рождения — 5 марта девочке исполнилось 14 лет. Судя по кадрам в социальной сети Instagram* — праздник закрытый, с важной датой Милану поздравляет семья, близкое окружение, коллеги и друзья. Торт со свечами вынес Дава — собравшиеся хором поздравили Хаметову.

Кадрами с праздника Милана поделилась в соцсетях

К 14 годам Милана Хаметова добилась немалых успехов — девочка попала в список номинатов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30». В декабре прошлого года она похвасталась покупкой дома.

Подписчиков мучает вопрос о доходах Хаметовой — они думают, что дом для нее купил Дава

В 2023 году Милана получила статуэтку в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk. Девочка побывала в роли ведущей на телеканале МУЗ-ТВ — юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели в спецвыпуске хит-парад «МУЗ-ТВ чарт».

Карьерой девочки занимается Дава

Напомним, известность к Милане Хаметовой пришла через TikTok — в Сеть она выкладывает музыкально-развлекательный контент, песни, танцы, клипы. На YouTube канале Миланы больше 6 миллионов подписчиков.

Популярность к Милане Хаметовой пришла благодаря TikTok

Милана выпустила дебютный альбом в жанре рэп и снялась в комедии «Не одна дома». На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой более 500 000 слушателей — она очень популярна у детской аудитории.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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