«Верьте в свои мечты»: 13-летняя Милана Хаметова из Новосибирска купила трехэтажный дом. Или не она?

— Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты, — подписала пост молодая миллионерша.



Подписчики и фанаты Миланы Хаметовой подумали, что девочка приобрела дом. Некоторые предположили, что коттедж для нее купил Дава, который является ее продюсером — широкая известность к Хаметовой пришла благодаря ему.