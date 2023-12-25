«Верьте в свои мечты»: 13-летняя Милана Хаметова из Новосибирска купила трехэтажный дом. Или не она?

Блогер и певица из Новосибирска Милана Хаметова опубликовала у себя в соцсетях фотографию на фоне двери кирпичного дома — в руках девочка держит ключ.
— Самая заветная мечта, которая исполнилась в канун Нового Года! В Деда Мороза я, конечно, верю, но в себя больше! Верьте в свои мечты, — подписала пост молодая миллионерша.
Подписчики и фанаты Миланы Хаметовой подумали, что девочка приобрела дом. Некоторые предположили, что коттедж для нее купил Дава, который является ее продюсером — широкая известность к Хаметовой пришла благодаря ему.
— Она купила за свой деньги? Кто знает? — поинтересовалась подписчица.
— Ей может Дава купил, через свои деньги, — предположила девушка с именем Варвара.
— Мне кажется, они просто долго копили, и не она одна этот дом купила, есть блогеры, которые зарабатывают больше неё, но не покупают квартиру, — высказалась еще пользовательница соцсети.
Вопрос о доходе Хаметовой остается открытым: сколько же зарабатывает Хаметова, раз смогла приобрести жилье? Весной девочка попала в список номинантов Forbes в категории «Новые медиа» рейтинга «30 до 30» за 2023 год и стала его самой юной участницей.
На YouTube Милана имеет внушительную аудиторию — более 6 миллионов подписчиков, активно ведет другие соцсети, снимает клипы и записывает треки. Ее дебютный клип «Умка» набрал больше 112 миллионов просмотров. На «Яндекс.Музыке» у Хаметовой более 500 000 слушателей — она очень популярна у детской аудитории. В конце декабря Милана Хаметова получила статуэтку в номинации «Открытие года» — церемонию награждения проводил журнал Peopletalk.
В ноябре новым жилищем похвастался и сам Дава — блогер и шоумен купил квартиру с видом на здания «Москва-Сити».
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.