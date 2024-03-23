«Вырос среди кур»: сибиряк попал в «Новую фабрику звёзд» — жюри называют его крашем, а от вылета спас сын Канделаки

Никита Уфимцев родился и жил в Алтайском крае до своего переезда в Москву. Но в телешоу его представляют как участника из Новосибирска Источник: «Новая фабрика звезд» / rutube.ru











Всеобщий тренд на ностальгию и перезапуск когда-то культовых шоу добрался на этот раз до «Фабрики звезд» — передачей занялся телеканал ТНТ. Среди 17 молодых и талантливых участников, попавших в шоу, оказался сибиряк — 19-летний Никита Уфимцев. Он дважды чуть не вылетел из «Новой фабрики звезд», попал в номинацию с сыном главы ТНТ и неофициально стал «крашем» проекта. Рассказываем, что еще известно о Никите Уфимцеве.



«Это сердцеед»

Никита Уфимцев родился в 2004 году в селе Волчиха Алтайского края, где проживает чуть больше 8 тысяч человек. В реалити-шоу же (помимо концертов ТНТ следит за жизнью фабрикантов в звездном доме и делает выпуски об этом) местом его рождения указан Новосибирск.



Сибиряк сам учился петь и играть на гитаре, причем делал он это, с его слов, дома в гараже. Три года назад Никита решился на переезд в Москву. Там он взял себе псевдоним Ailun, под которым сейчас выпускает треки.



— Находясь в деревне, в 12 лет я мечтал переехать в Москву и начать строить карьеру большого артиста. А теперь, стоя в многомиллионном мегаполисе, мне не хватает слов, чтобы передать всех чувств, — говорил он у себя в соцсетях.

С 17 лет Никита Уфимцев живет в Москве Источник: Никита Уфимцев / vk.com











Время от времени он публикует в своем Instagram* фото и видео с поездок домой. В последний раз он приезжал в Алтайский край летом 2023 года и показывал, как вместе с семьей отдыхал в Завьялово.



25 февраля 2024-го в его группе «ВКонтакте» появилась запись о наступлении «нового и значимого» периода в его жизни — так он анонсировал свое участие в «Новой фабрике звезд». 3 марта телеканал показал первый концерт в рамках шоу, где и был представлен участник из Сибири.



«Новая фабрика звезд» — перезапуск культового музыкального шоу. Отобранные звездными наставниками участники живут в доме, где для них проводят мастер-классы, уроки вокала и хореографии. Жизнь фабрикантов транслируют в специальных выпусках реалити, а каждые выходные проходят концерты, на которых выбирают того, кто покинет проект. 3 марта 2024 года шоу стартовало на телеканале ТНТ. На этот раз зрителям не стали показывать отборы претендентов на участие в «Фабрике», а сразу представили 17 выбранных участников. Среди них оказался сын главы ТНТ Тины Канделаки Лео Канделаки, сын знаменитого шаносон-исполнителя Михаила Круга Александр Круг, племянница одного из основателей и ключевых продюсеров Comedy Club Production Гарика Мартиросяна (член жюри на проекте) Нонна Еганян, сын балетмейстера Большого театра Сергея Филина Александр Филин и внучка бывшего председателя Конституционного суда Якутии, депутата Александра Ким-Кимэна Анастасия Ким.

— Уфимцев Никита Сергеевич, из Алтайского края. Вырос в семье фермеров — так сказать, вырос среди кур. Я первый раз вот в такой атмосфере в принципе. Я ни разу даже не снимался вот так, поэтому для меня это что-то новое, — говорил он в видеовизитке перед своим первым выступлением.



На первом концерте он исполнил с группой «Пицца» песню «Пятница», а после ее завершения подарил розу одной из зрительниц.

На первом концерте Никита Уфимцев спел вместе с группой «Пицца» Источник: «Новая фабрика звезд» / rutube.ru











— Ты переволновался, конечно, но в тебе есть какое-то мужское обаяние и какая-то правильная скромность, — прокомментировала член жюри, певица Клава Кока его выступление. — У тебя есть все шансы стать крашем для девчонок.



— Ты я знаю, парень у нас деревенский. У тебя мотивация больше, чем у многих городских ребят, которые приехали из разных городов страны. И у тебя есть эта возможность показать нам, что у нас есть такие места, где растут талантливые ребята, — добавил один из наставников Сергей Жуков.



Второй наставник проекта, Сергей Шнуров, говоря о Никите, выбрал более абстрактные формулировки:



— В Никите мне знаете, что понравилось? Мне понравилась, наоборот, надменность какая-то. Это такой сердцеед: вышел на сцену, и понятно, что она у него уже не первая, не вторая, не третья. И как-то вот... Я нашел в этом то, что было удивительно и неожиданно смотреть.



Как Никиту Уфимцева дважды чуть не выгнали с проекта

По условиям нынешней «Фабрики» на первом концерте выступили 17 участников, но в команды наставники должны были отобрать всего 16. Сергей Жуков укомплектовал свою команду, а перед Сергеем Шнуровым встал выбор, кого предпочесть из двух оставшихся — Никиту Уфимцева или Лео Канделаки, сына Тина Канделаки. В итоге Сергей Шнуров решил взять в свою команду обоих.



В первую неделю после концерта наставники выбрали четырёх номинантов на отчисление. Все они на следующем концерте должны исполнить авторские песни, затем одного из них спасут члены жюри, второго — команда, а двое оставшихся покинут проект. Никита Уфимцев вновь оказался в номинации, причем пару ему составил всё тот же Лео Канделаки.

Лео Канделаки и Никита Уфимцев Источник: AILUN | Никита Уфимцев / vk.com











На концерте Никита исполнил свою песню «Твои губы пахнут миром», которую, как заявил ведущий телешоу Тимур Родригез, тот написал на проекте.



— Это сценарий для голливудского фильма. Вспомните, с чего все начиналось: Никиту, по сути, наставник в лице Сергей Шнурова добрал в свою команду. А теперь посмотрите, какой прогресс! — высказался после выступления член жюри Зураб Матуа.



На этапе голосования, когда участникам «Фабрики» предстояло проголосовать за того, кто останется на проекте, выяснилось, что Никита Уфимцев получил минимальное количество голосов, а большую часть забрал Лео Канделаки. Но тот решил «Фабрику» покинуть, напоследок сказав ненавистникам, что они «делают его семью сильнее».



— Я знаю, что я вне этого чудесного проекта добьюсь всего, чего я хочу. Ну мужик, попробуй ты, пожалуй, — обратился он к стоящему рядом плачущему Никите Уфимцеву, отдав ему свои голоса.

На втором концерте Никита Уфимцев исполнил собственную песню Источник: AILUN | Никита Уфимцев / vk.com











Так Никита Уфимцев остался в проекте еще как минимум на неделю.



— За три недели проживания вместе с ребятами на проекте «Новая фабрика звёзд» я понял и осознал довольно многое для себя. Во-первых, хочу сказать, что я проживаю жизнь своей мечты! Я благодарю вселенную за этот прекрасный этап в моей жизни. Во-вторых, каждый человек с которым я сейчас живу, несёт в себе невероятный талант и огромный внутренний мир из творчества. Каждый из них по-своему уникален и удивителен. В-третьих, самый сложный выбор, который тебе даётся на проекте, — это право голоса за человека, с которым ты живешь в одном доме, а ещё больнее видеть, как эти же люди проходят мимо тебя и отдают голоса за другого. Но это правила игры, и они таковы, — написал он у себя в группе «Вконтакте» после едва не случившегося отчисления.



Поле концерта, судя по выпускам реалити-шоу, Никите Уфимцеву понадобилась помощь психолога. В беседе со специалистом он признался, что болезненно отреагировал на то, что ребята не проголосовали за него.



В эфир вышло уже три концерта — на последнем сибиряк исполнил песню «Седьмой лепесток» в дуэте с Антоном Токаревым, финалистом восьмого сезона «Голоса». Никита Уфимцев продолжает участие в «Фабрике», в эти выходные пройдет четвертый концерт.

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