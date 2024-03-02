«Фабрика звезд» возвращается: кто теперь круто попал на ТВ

Что известно о новой «Фабрике»

Олдыри из армии фанатов, подпевающей «Корням», Полине Гагариной и Стасу Пьехе, в комментариях пишут: «Это будет не та "Фабрика", которую я смотрела и ради которой бросала все дела». На это в ТНТ отвечают, что это просто «мы уже другие». Но проект действительно будет уже «не тот». Это отметил и генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.



— Глядя на наставников, вы понимаете, что это будет за проект, — обратил внимание Водахов.



Ну и кто же наставники? А ими на «Новой фабрике звезд» (16+) будут артисты, которые в свое время и сами собрали не один «Олимпийский». Это два Сергея: Жуков и Шнуров. Оба еще до начала проекта распределили между собой свои роли: лидер «Ленинграда» будет врачом, а музыкант, воспевший чужие губы, — батей. Ролевые игры, конечно, любопытные.

