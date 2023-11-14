Пралине и бисквит с маршмеллоу: мэрия Новосибирска закупит 3000 новогодних подарков

Мэрия Новосибирска закупит 3000 новогодних подарков с конфетами. За них готовы заплатить 1,2 миллиона рублей.
Аукцион на поставку подарков объявил департамент по социальной политике мэрии Новосибирска. Информацию об этом разместили на сайте госзакупок.
В подарках будет несколько видов сладостей. Среди них: молочный шоколад, шоколадные батончики с карамелью и нугой, бисквитные пирожные с маршмеллоу. Также в подарках будут конфеты с кокосовой стружкой и миндалем, с начинкой из пралине, мягкой карамели и арахиса, а также другие виды сладостей. Вес подарка составит около 600 грамм.
Упаковка должна быть сделана в виде шкатулки с ручкой для переноски.
— На крышку крепится объемный трехмерный объект из плотного картона с изображением Новосибирского ЛДС «Сибирь-Арена». Встроенное горизонтальное основание объекта оформлено в виде открытки с поздравлением мэра Новосибирска, — говорится в документах о закупке.
Снаружи на коробке также должно быть лаковое покрытие, красочный новогодний дизайн на тему «Городская елка» и надпись: «С новым 2024 годом!».
В документах указано, что победитель торгов должен доставить 3000 подарков до 8 декабря.
Ранее в этом году мэрия Новосибирска объявляла аукцион на покупку 17 000 новогодних подарков. По информмации сайта «Контур.Закупки», победителем стала компания «Совел Трейд». В ходе торгов она снизила стоимость товара с 6,8 до 6,5 миллиона рублей.
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