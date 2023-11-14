Пралине и бисквит с маршмеллоу: мэрия Новосибирска закупит 3000 новогодних подарков

В подарках будет несколько видов сладостей. Среди них: молочный шоколад, шоколадные батончики с карамелью и нугой, бисквитные пирожные с маршмеллоу. Также в подарках будут конфеты с кокосовой стружкой и миндалем, с начинкой из пралине, мягкой карамели и арахиса, а также другие виды сладостей. Вес подарка составит около 600 грамм.

