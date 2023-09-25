На крышку поставят «Сибирь-Арену»: мэрия Новосибирска закупит 17 000 коробок с конфетами на Новый год

Мэрия Новосибирска закупит 17 000 подарочных наборов конфет к новому году. За наборы готовы заплатить 6,8 миллиона рублей.
Аукцион объявил департамент социальной политики мэрии Новосибирска. Подарки приобретут для реализации программ по социальной поддержке населения.
В документах, которые опубликовали на сайте госзакупок, указано, вес подарочных наборов составит не меньше 600 грамм. Коробка из картона должна быть сделана в форме шкатулки, на крышку прикрепят картонную фигуру в виде «Сибирь-Арены». Также в подарке будет поздравление от мэра Новосибирска.
Подрядчик должен собрать наборы из молочного шоколада, разных видов шоколадных батончиков (с нугой, карамелью, арахисом), конфетами с вафельным корпусом, сливочным кремом и другими начинками. Также в подарках будет мармелад и бисквитное пирожное с начинкой из маршмеллоу в шоколадной глазури.
Распределять подарки будут администрации и социальные центры районов города. Подрядчик должен поставить наборы в период с 22 ноября по 1 декабря.
В прошлом году новосибирцы показали фото своих детских новогодних нарядов. Посмотрите на эти милые ностальгические снимки.