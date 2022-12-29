Снежинка, Баба-яга или Снегурочка? Новосибирцы показали свои костюмы на новогодних утренниках 30 лет назад — а кем были вы?

До Нового года осталось совсем немного дней. В школах и детских садах прошла волна детских утренников — конфеты подарены, стихи рассказаны, все дружно отводили хороводы вокруг елки и разошлись по домам ждать праздник. Эмоции самые что ни на есть приятные. Давайте добавим еще немного сверху и ударимся в ностальгию! По тем временам, когда костюм на детский утренник в магазине было не купить, когда корона из мишуры была неслыханным сокровищем, когда мальчики-зайчики выстраивались тесным строем, чтобы поздравить девочек в белоснежных платьях. Мы попросили наших читателей поделиться своими детскими воспоминаниями и выслать несколько фото из прошлого — смотрим и умиляемся.

