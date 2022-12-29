Снежинка, Баба-яга или Снегурочка? Новосибирцы показали свои костюмы на новогодних утренниках 30 лет назад — а кем были вы?

До Нового года осталось совсем немного дней. В школах и детских садах прошла волна детских утренников — конфеты подарены, стихи рассказаны, все дружно отводили хороводы вокруг елки и разошлись по домам ждать праздник. Эмоции самые что ни на есть приятные. Давайте добавим еще немного сверху и ударимся в ностальгию! По тем временам, когда костюм на детский утренник в магазине было не купить, когда корона из мишуры была неслыханным сокровищем, когда мальчики-зайчики выстраивались тесным строем, чтобы поздравить девочек в белоснежных платьях. Мы попросили наших читателей поделиться своими детскими воспоминаниями и выслать несколько фото из прошлого — смотрим и умиляемся.
На фото слева — 1988 год, детский сад, нашей читательнице Юлии шесть лет, она позирует у новогодней елки в костюме Мальвины — дети разыгрывали представление. А на фото справа — уже 1991 год, Юлии уже девять лет. Смотрите, какая Лисичка!
— Кстати, снежинкой была один раз, в ясельной группе, а так мама старалась меня всегда выделить, всегда были интересные костюмы. Помню золотую рыбку, принцессу, была даже пиратом. Фотографий только мало, сохранились вот эти — и всё, — делится Юлия. — Волосы всегда были длинные, плоек не было, на новогодний утренник всегда крутили бигуди на ночь, как сейчас помню — штук пятьдесят, и ночь так спать.
— Так было всё волнительно, так ждали всегда этот праздник, так радовались простым подаркам, конфетам, мандаринам! — делится сибирячка.
Забавное детское фото прислала нам Евгения — 1990 год, детский сад.
— Помню, что мама делала нам с братом костюмы, он был мушкетером, — делится читательница и добавляет, что сейчас у нее самой уже двое детей. Сыну на утренники Евгения сама сшила костюмы Человека-паука и Бэтмена, а у дочери покупные платья.
Идем дальше. 1997 год, детский сад «Лебёдушка», Нижняя Ельцовка. Фотографиями поделилась Анастасия Кравцова.
— Я в костюме снежинки. Мама сама сшила мне платье и сделала корону из картона, — рассказывает Анастасия.
— Был еще костюм матрешки, он был самым любимым. У всех девочек в группе были одинаковые пошитые на заказ платья и разноцветные платочки на голове, которые всем очень смешно завязали поверх бантов — головы у всех были огромные на фотографиях, — делится воспоминаниями Анастасия.
С серьезным лицом на детском утреннике в саду родители запечатлели Лилию Гибадулину.
— 1983–1984 год, Казахстан. Детский сад был для работников предприятия судостроительных-судоремонтных мастерских (ССМ), хорошее предприятие было. Костюмы мои мне все нравились, хотя по лицу на фото не скажешь, — улыбается Лилия.
— Еще был костюм лисички. Кстати, в дальнейшем я всегда была в костюме лисы на Новый год — маска, платье, фартучек и хвост лисий, настоящий (да простят меня зоозащитники). И меня всегда дергали за этот хвост, который мама пришивала к платью. К сожалению, этих фото нет, — говорит Лилия.
Свои детские фото прислала нам Алена Малыхина — 1991 год, подготовительная группа.
— С детства была творческой личностью. Это воплощается по жизни, — рассказывает Алена Малыхина.
— Воспоминаний мало из детства. Помню, мама на Новый год сделала костюм хлопушки — колпачок на голову из гофробумаги сделали, яркое платье, украшенное мишурой. Снежинками тоже были (со слов мамы). Самый любимый был костюм Бабы-яги, нос из ткани шили, он потом долго еще хранился, — рассказывает Алена.
Наш корреспондент Мария Вьюн тоже поделилась милыми детскими фотографиями.
— Там, где я в белом платье, — костюм снежинки. Это мой самый первый новогодний костюм, его сшила мама. На фото плохо видно, но на груди вышивка из бисера. Моя мама сама всё это вышивала по ночам, ее старания не прошли даром, платье было очень красивым. Пару лет назад я нашла его в коробках во время переезда и даже подумала, что и сейчас не отказалась бы от такого, — рассказывает Мария Вьюн.
— Там, где серое платье, — это костюм белочки. Тогда всем детям на утренник нужно было прийти в костюмах животных, и родители решили сделать меня белочкой. А серой — потому что в зимней шубке, — уточнила Мария.
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