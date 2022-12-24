Тельцам розовое, Девам — строгий костюм: в чём встречать год Кролика знакам зодиака, чтобы привлечь удачу

С Новым годом связано много примет, в частности и тех, которые касаются одежды.
Предстоящий год обещает быть удачным, ведь Кролик (Кот) — символ спокойствия и постоянства. Звезды говорят, что ждать серьезных потрясений не следует (хотелось бы верить), жизнь будет сама по себе размеренно плыть по течению. Год Кролика сулит шквал хороших новостей и событий.
Черный Водяной Кролик традиционно считается животным благородным, поэтому яркие принты и кислотные расцветки едва ли его впечатлят. Больше всего кролик любит самые разные оттенки синего: от нежного аквамарина до насыщенного индиго, черный также будет в почете.
Однако в ночь с 31 декабря на 1 января одеваться в обозначенные цвета для привлечения удачи не логично, ведь по восточному календарю год кролика наступит лишь 22 января. Что ж, придется еще немного потерпеть разнузданного и своенравного хищника, а для новогодней ночи выбрать индивидуальные для каждого знака зодиака цвета и фасоны. Астролог Марина Шумкина рассказала НГС, на что следует обратить внимание.
Овен
Управляет этим знаком зодиака планета Марс. Овны — люди активные, любят экстравагантность, яркие и насыщенные цвета. Марина Шумкина советует выбрать для новогоднего образа
Телец
Это земной знак, который находится под воздействием планеты Венеры. Тельцов отличает любовь к красивым качественным вещам, драгоценностям, у них природное чувство стиля. Для новогодней ночи астролог предлагает выбрать или
Близнецы
Воздушный знак, находящийся под планетой Меркурий. Ваши цвета — голубые, светло-серые. При выборе новогоднего образа обратите внимание на летящие фасоны, полупрозрачные ткани, перья, выберите то, что не будет стеснять движения, чтобы вы могли активно двигаться и реализовывать свои цели в новом году. Платье или юбка могут быть как мини, так и макси, если выбираете брюки — примерьте модель палаццо в сочетании с боди без бретелек — смотрится очень элегантно и стильно.
Рак
Знак зодиака находится под управлением Луны. Фирменные цвета рака — молочный, серебристый, приглушенные оттенки, которые помогут обрести гармонию и реализовывать свои цели из точки равновесия. Ракам очень важно качество материала, синтетика — это не про них. Хлопок или натуральный шелк, платья в бельевом стиле всё еще актуальны, так же как и летящие кукольные фасоны.
Лев
Этому знаку зодиака отлично подойдут все оттенки красного, оранжевого или золотого, можно остановиться и на розовом. Планета Льва — Солнце. В новый год Львам просто необходимо сиять и блистать как новогодняя елка. Платья по фигуре, мини-платья или юбки, асимметрия, детали, привлекающие внимание, стразы и пайетки — Львы, это всё для вас. У Львов, как правило, очень хороший вкус, они умеют выгодно подчеркнуть свои достоинства при помощи одежды и так же умело скрыть недостатки.
Дева
Представительницы этого знака зодиака отличаются педантичностью, упорядоченностью и четкостью. Дева — земной знак, находящийся под планетой Меркурий. Ваши цвета — природные и приглушенные: зеленый, коричневый, серый, багряный. Выбирайте для новогоднего образа силуэты с элементами делового стиля: брючный костюм, платье-пиджак, коктейльное платье с четкими линиями. Разбавьте излишнюю строгость украшениями или сделайте акцентный макияж. Для Девы важна многофункциональность — вещь, купленная для праздника, обязательно должна служить и дальше, покупка на один раз — история совсем не про Деву.
Весы
У Весов похожая история с Тельцами: оба знака находятся под планетой Венера. Ваши основные цвета — розовый и зеленый, а вот фасоны отличаются романтичностью. Причем речь идет не о наивной романтике с обилием рюш, бантиков и ленточек, ключевое слово для Весов — женственность, изысканная аристократичная романтика. Отдайте предпочтение силуэтному платью нежно-розового цвета из атласа или из шелка, избегайте четких линий в образе. Весы отличаются природной интуицией в сочетании цветов — их образы гармоничны и привлекательны.
Скорпион
Скорпион — это водный знак, фирменные цвета — красный, бордовый, винный, марсала. Ваши планеты — Марс и Плутон. Для Скорпионов характерен стиль драма, одежда, подчеркивающая сексуальность: декольте, открытая спина или длина мини, кожаные изделия, броские, привлекающие внимание украшения. Направьте свою сексуальную энергию в созидательное русло при помощи одежды.
Стрелец
Огненный знак, ваша планета — Юпитер. Ваши оттенки благородные: индиго, цвет морской волны, фиолетовый. Фасоны и ткани — аристократичные, например бархат, замша, велюр. Вам нравятся авторские украшения, нестандартные элементы — это символ новых возможностей для привлечения удачи, Стрельцам важно подчеркивать свою избранность и элитарность.
Козерог
Созвездие Козерога находится под планетой Сатурн. Это земной знак, поэтому предлагаем присмотреться к земным оттенкам — черному, коричневому, темно-серому. Разбавьте образ аксессуарами. Фасон может напоминать деловой, чтобы структурировать мысли и цели в предстоящем году: Козерогам важно добиваться определенного статуса и положения в профессиональном плане, а одежда усиливает эти качества.
Водолей
Это воздушный знак зодиака, который находится под планетой Уран. Представители этого знака любят всё мощное, экстравагантное и нестандартное, эпатаж — это про них. Обратите внимание на одежду асимметричного кроя, блестящие ткани, пайетки. Чем необычнее образ, тем лучше.
Рыбы
Знак зодиака Рыбы находится под планетой Нептун, стихия — вода. Смотрим на все оттенки голубого, бирюзового, темно-синего или фиолетового. Рыбы — это про глубину и самопознание, про погружение в себя. Рыбы натуры романтичные, они способны добираться до сути. Когда Рыбы хорошо себя понимают, то могут достичь большего. При всём этом Рыбы — знак противоречивый. Для новогодней ночи Рыбам отлично подойдут мягкие шелковистые и обтягивающие одежды, как чешуя, по фигуре, в облипку. Планета Нептун подарила Рыбам врожденное чувство красоты — представители этого знака зодиака люди творческие, это проглядывается и в их образах.
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