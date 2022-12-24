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Тельцам розовое, Девам — строгий костюм: в чём встречать год Кролика знакам зодиака, чтобы привлечь удачу

Почему черный не подходит для новогодней ночи и какой фасон самый удачный для празднования

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У каждого знака зодиака свой цвет и фасон для новогоднего образа

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С Новым годом связано много примет, в частности и тех, которые касаются одежды. Кто-то верит, что праздник нужно встречать во всем новом — каждый декабрь покупаются блестящие платья, сатиновые юбки, туфли на каблуках, сережки и подвески, даже белье. Другая примета — надеть вещь того цвета, которая пришлась бы по душе символу года, чтобы привлечь удачу, а не наоборот. Предстоящий 2023 год станет годом Черного Водяного Кролика — несложно определить цветовую палитру, правда? Выбрать цвет и фасон платья можно по знаку зодиака: рассказываем, в какой цвет одеться тельцам, на что обратить внимание девам и почему раку не идет красный.

Предстоящий год обещает быть удачным, ведь Кролик (Кот) — символ спокойствия и постоянства. Звезды говорят, что ждать серьезных потрясений не следует (хотелось бы верить), жизнь будет сама по себе размеренно плыть по течению. Год Кролика сулит шквал хороших новостей и событий.

Черный Водяной Кролик традиционно считается животным благородным, поэтому яркие принты и кислотные расцветки едва ли его впечатлят. Больше всего кролик любит самые разные оттенки синего: от нежного аквамарина до насыщенного индиго, черный также будет в почете.

Однако в ночь с 31 декабря на 1 января одеваться в обозначенные цвета для привлечения удачи не логично, ведь по восточному календарю год кролика наступит лишь 22 января. Что ж, придется еще немного потерпеть разнузданного и своенравного хищника, а для новогодней ночи выбрать индивидуальные для каждого знака зодиака цвета и фасоны. Астролог Марина Шумкина рассказала НГС, на что следует обратить внимание.

Овен

Если не желаете полностью облачаться в красное — ограничьтесь любой одной деталью: маникюр, помада или украшение с красным камнем

Если не желаете полностью облачаться в красное — ограничьтесь любой одной деталью: маникюр, помада или украшение с красным камнем

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Управляет этим знаком зодиака планета Марс. Овны — люди активные, любят экстравагантность, яркие и насыщенные цвета. Марина Шумкина советует выбрать для новогоднего образа что-нибудь в красном цвете, чтобы получить мощный заряд энергии. Стиль спорт-шик станет идеальным миксом красоты и комфорта: примерьте брючный костюм, а вместо туфель выберите кеды или кроссовки (танцевать в такой обуви точно будет удобнее), альтернатива костюму — комбинезон, смотрится очень элегантно, расслабленное и не стесняющее движений платье — выбор за вами. Если не хотите полностью облачаться в красное, ограничьтесь красным аксессуаром или накрасьте губы красной помадой.

Телец

Тельцам важно показать с помощью одежды свою значимость, им нравится быть заметными

Тельцам важно показать с помощью одежды свою значимость, им нравится быть заметными

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Это земной знак, который находится под воздействием планеты Венеры. Тельцов отличает любовь к красивым качественным вещам, драгоценностям, у них природное чувство стиля. Для новогодней ночи астролог предлагает выбрать или что-то модное и дерзкое — асимметричный топ и мини-юбку, или — консервативное: классического кроя платье-футляр. Ваши цвета — зеленый и розовый, одежда в этих оттенках поможет представителям знака сконцентрироваться на своих целях и задачах. Тельцы целеустремленны, их одежда должна быть качественной, им важно подчеркивать престижность.

Близнецы

Летящие фасоны, не стесняющие движения платья — Близнецам важен комфорт

Летящие фасоны, не стесняющие движения платья — Близнецам важен комфорт

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Воздушный знак, находящийся под планетой Меркурий. Ваши цвета — голубые, светло-серые. При выборе новогоднего образа обратите внимание на летящие фасоны, полупрозрачные ткани, перья, выберите то, что не будет стеснять движения, чтобы вы могли активно двигаться и реализовывать свои цели в новом году. Платье или юбка могут быть как мини, так и макси, если выбираете брюки — примерьте модель палаццо в сочетании с боди без бретелек — смотрится очень элегантно и стильно.

Рак

Лунные струящиеся серебристые оттенки помогут Ракам обрести гармонию

Лунные струящиеся серебристые оттенки помогут Ракам обрести гармонию

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Знак зодиака находится под управлением Луны. Фирменные цвета рака — молочный, серебристый, приглушенные оттенки, которые помогут обрести гармонию и реализовывать свои цели из точки равновесия. Ракам очень важно качество материала, синтетика — это не про них. Хлопок или натуральный шелк, платья в бельевом стиле всё еще актуальны, так же как и летящие кукольные фасоны.

Лев

Львам важно признание: оттого они любят выглядеть роскошно и <nobr class="_">по-королевски</nobr>

Львам важно признание: оттого они любят выглядеть роскошно и по-королевски

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Этому знаку зодиака отлично подойдут все оттенки красного, оранжевого или золотого, можно остановиться и на розовом. Планета Льва — Солнце. В новый год Львам просто необходимо сиять и блистать как новогодняя елка. Платья по фигуре, мини-платья или юбки, асимметрия, детали, привлекающие внимание, стразы и пайетки — Львы, это всё для вас. У Львов, как правило, очень хороший вкус, они умеют выгодно подчеркнуть свои достоинства при помощи одежды и так же умело скрыть недостатки.

Дева

Четкие линии, базовые цвета идеальны для представительниц знака Девы

Четкие линии, базовые цвета идеальны для представительниц знака Девы

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Представительницы этого знака зодиака отличаются педантичностью, упорядоченностью и четкостью. Дева — земной знак, находящийся под планетой Меркурий. Ваши цвета — природные и приглушенные: зеленый, коричневый, серый, багряный. Выбирайте для новогоднего образа силуэты с элементами делового стиля: брючный костюм, платье-пиджак, коктейльное платье с четкими линиями. Разбавьте излишнюю строгость украшениями или сделайте акцентный макияж. Для Девы важна многофункциональность — вещь, купленная для праздника, обязательно должна служить и дальше, покупка на один раз — история совсем не про Деву.

Весы

Утонченные, романтичные и женственные образы астролог советует выбрать Весам

Утонченные, романтичные и женственные образы астролог советует выбрать Весам

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У Весов похожая история с Тельцами: оба знака находятся под планетой Венера. Ваши основные цвета — розовый и зеленый, а вот фасоны отличаются романтичностью. Причем речь идет не о наивной романтике с обилием рюш, бантиков и ленточек, ключевое слово для Весов — женственность, изысканная аристократичная романтика. Отдайте предпочтение силуэтному платью нежно-розового цвета из атласа или из шелка, избегайте четких линий в образе. Весы отличаются природной интуицией в сочетании цветов — их образы гармоничны и привлекательны.

Скорпион

Драма и сексуальность — микс для Скорпионов

Драма и сексуальность — микс для Скорпионов

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Скорпион — это водный знак, фирменные цвета — красный, бордовый, винный, марсала. Ваши планеты — Марс и Плутон. Для Скорпионов характерен стиль драма, одежда, подчеркивающая сексуальность: декольте, открытая спина или длина мини, кожаные изделия, броские, привлекающие внимание украшения. Направьте свою сексуальную энергию в созидательное русло при помощи одежды.

Стрелец

Аристократичные и благородные Стрельцы — присмотритесь к бархату или велюру

Аристократичные и благородные Стрельцы — присмотритесь к бархату или велюру

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Огненный знак, ваша планета — Юпитер. Ваши оттенки благородные: индиго, цвет морской волны, фиолетовый. Фасоны и ткани — аристократичные, например бархат, замша, велюр. Вам нравятся авторские украшения, нестандартные элементы — это символ новых возможностей для привлечения удачи, Стрельцам важно подчеркивать свою избранность и элитарность.

Козерог

Немного четких линий, глубокие базовые цвета и немного блесток — идеальный образ для Козерога

Немного четких линий, глубокие базовые цвета и немного блесток — идеальный образ для Козерога

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Созвездие Козерога находится под планетой Сатурн. Это земной знак, поэтому предлагаем присмотреться к земным оттенкам — черному, коричневому, темно-серому. Разбавьте образ аксессуарами. Фасон может напоминать деловой, чтобы структурировать мысли и цели в предстоящем году: Козерогам важно добиваться определенного статуса и положения в профессиональном плане, а одежда усиливает эти качества.

Водолей

Водолеи, ваше второе имя — эпатаж, чем вы удивите близких в новогоднюю ночь?

Водолеи, ваше второе имя — эпатаж, чем вы удивите близких в новогоднюю ночь?

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Это воздушный знак зодиака, который находится под планетой Уран. Представители этого знака любят всё мощное, экстравагантное и нестандартное, эпатаж — это про них. Обратите внимание на одежду асимметричного кроя, блестящие ткани, пайетки. Чем необычнее образ, тем лучше.

Рыбы

Платье — рыбья чешуя или нежно-голубое? Все оттенки воды, вплоть до фиолетового — ваши

Платье — рыбья чешуя или нежно-голубое? Все оттенки воды, вплоть до фиолетового — ваши

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Знак зодиака Рыбы находится под планетой Нептун, стихия — вода. Смотрим на все оттенки голубого, бирюзового, темно-синего или фиолетового. Рыбы — это про глубину и самопознание, про погружение в себя. Рыбы натуры романтичные, они способны добираться до сути. Когда Рыбы хорошо себя понимают, то могут достичь большего. При всём этом Рыбы — знак противоречивый. Для новогодней ночи Рыбам отлично подойдут мягкие шелковистые и обтягивающие одежды, как чешуя, по фигуре, в облипку. Планета Нептун подарила Рыбам врожденное чувство красоты — представители этого знака зодиака люди творческие, это проглядывается и в их образах.

Только не снежинки! 10 свежих и модных идей для новогоднего маникюра — просто покажите их своему мастеру.

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