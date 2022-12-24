Тельцам розовое, Девам — строгий костюм: в чём встречать год Кролика знакам зодиака, чтобы привлечь удачу

Предстоящий год обещает быть удачным, ведь Кролик (Кот) — символ спокойствия и постоянства. Звезды говорят, что ждать серьезных потрясений не следует (хотелось бы верить), жизнь будет сама по себе размеренно плыть по течению. Год Кролика сулит шквал хороших новостей и событий.

Черный Водяной Кролик традиционно считается животным благородным, поэтому яркие принты и кислотные расцветки едва ли его впечатлят. Больше всего кролик любит самые разные оттенки синего: от нежного аквамарина до насыщенного индиго, черный также будет в почете.