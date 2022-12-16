Грудь вырвалась наружу: что точно не стоит надевать на новогодний корпоратив, если вы хотите сохранить работу

Купленные на особый случай, они бережно хранятся и ждут своего часа. Есть подозрение, что их час так и не настанет. Проблема ажурных колготок заключается в том, что рисунок полнит ноги. Выглядеть полнее не хочет никто, поэтому если вы не обладательница стройных длинных ног фотомодели, не надевайте ажурные колготки. Даже лаконичное платье в тон не спасет ситуацию, колготки перетянут все внимание на себя. Мы не знаем, кто именно изобрел этот подвид колготок, но носить их не стоит никуда и никогда.