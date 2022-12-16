Грудь вырвалась наружу: что точно не стоит надевать на новогодний корпоратив, если вы хотите сохранить работу

Не за горами волна новогодних корпоративов — а это значит, что многие женщины как раз в процессе выбора образа на праздник. Задача непростая — на вечеринке хочется блистать в стразах и мишуре, но при этом не прослыть сорокой с дурным вкусом. Перешептывания коллег вам не нужны, краснеть наутро перед начальником за слишком откровенный наряд тоже не хочется. Рассказываем, как нарядиться на мероприятие красиво и уместно — достаточно соблюсти несколько простых правил, тогда все комплименты точно будут вашими.
Первое, что вам следует учесть, — место проведения и обстановка в коллективе. Если вечеринка проходит в офисе, не стоит примерять слишком кричащий наряд — в интерьере рабочих кабинетов вы будете выглядеть нелепо. Мероприятие в заведении — отлично, можно добавить немного блеска или актуальных в этом сезоне перьев, главное, не перестарайтесь. Соблюдайте баланс, избегайте излишней оголенности, нанесите спокойный макияж, аккуратно уложите волосы без бешеных начесов.
Нередко новогодним вечеринкам задается тема — например, Нью-Йорк
Голое платье и летний сарафан
Самая частая ошибка — надевать летние летящие платья или сарафаны светлой цветочной расцветки с зимней обувью и плотными колготками. Всё же необходимо учитывать сезонность. Советуем отказаться от платьев с прозрачными вставками: оно привлечет слишком много внимания, и весь вечер вы будете отбиваться от назойливого приставания нетрезвых коллег. Провокационные мини и глубокие декольте тоже не в почете — мы знаем истории, когда во время жарких танцев грудь вырывалась на свободу.
Платье в пол
Мы верим, что в таком изысканном платье вы смотритесь голливудской дивой, но если у вас не тематическая пати, советуем отказаться от образа Марлен Дитрих. Длинная юбка будет стеснять движения, танцевать будет неудобно, к тому же
Нарядная блузочка
С рюшами, бантами, из шифона, полупрозрачная или атласная — гибрид офисной одежды с праздничным подтекстом — всегда спорный вариант для любого мероприятия. Надевается обычно с юбкой-карандашом или с офисными брюками, в честь праздника также достаются праздничные туфли на высоком каблуке, как правило уже устаревшие. Не советуем. Такой образ модные блогеры в шутку называют как
Обычная одежда
Безусловно, это вопрос предпочтений, но явиться на праздник в джинсах и футболке согласно этикету считается неприличным, таким образом вы показываете, что вам
Ажурные колготки
Купленные на особый случай, они бережно хранятся и ждут своего часа. Есть подозрение, что их час так и не настанет. Проблема ажурных колготок заключается в том, что рисунок полнит ноги. Выглядеть полнее не хочет никто, поэтому если вы не обладательница стройных длинных ног фотомодели, не надевайте ажурные колготки. Даже лаконичное платье в тон не спасет ситуацию, колготки перетянут все внимание на себя. Мы не знаем, кто именно изобрел этот подвид колготок, но носить их не стоит никуда и никогда.
Если вы выбрали наряд, к которому подходят только телесные колготки — запомните, они должны быть без блеска и люрекса, чтобы ноги не выглядели полными. Важно, чтобы телесные колготки были в цвет вашей кожи. Например, у вас бледное лицо и неожиданно загорелые ноги — так ведь не бывает, и все это заметят. Лучше, чтобы телесные колготки были максимум 15 ден. Бывают колготки 10, 8 и даже 5 ден — на ногах они почти незаметны.
Слишком много блеска и перьев
Перья — безоговорочный хит сезона. Акцентная деталь может быть на подоле изделия или на рукавах, а перья на воротнике сделают вас похожей на Филиппа Киркорова. Минимализм — вот что нужно учитывать. Мы полагаем, что много кто выбрал перья на корпоратив 2023 года, подумайте заранее, как вам не слиться с толпой и выглядеть оригинально, иначе получится парад фламинго.
Образ диско-шара тоже вас не украсит. Пайетки, безусловно, являются самым праздничным атрибутом, и когда еще их носить, если не на Новый год? В этом деле главное не переборщить, а то у коллег заболят глаза от вашего сияния. Крупные стразы остались в
Аксессуары
Комплектные крупные украшения — боль всех стилистов, но их так любят русские женщины. Дорого, богато, шик, блеск... Но, к сожалению, вы не Клеопатра, комплектные украшения, надетые вместе, старят. Кутаться в меховой палантин на корпоративе, ловко уворачиваясь от программистов с бокалами виски, — не лучшая идея: вы не на вечеринке у Гэтсби, к тому же дорогие меха могут оказаться безнадежно испорченными, как и ваше настроение.
Обувь
За последние десять лет у большей части российских женщин в шкафу побывали парадные туфли одного фасона — аналог лабутенов со скрытой подошвой или открытым пальцем. Такие туфли не подойдут ни к чему — они устарели и требуют экстренной замены. Их еще называют туфли-копыта, такая модель неминуемо сделает вас вульгарной. Основное правило — никаких босоножек с колготками, выглядывающий капрон из туфель с открытым носом — как бы так помягче выразиться? Смотрится это очень дешево.
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