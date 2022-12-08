Только не снежинки! 10 свежих и модных идей для новогоднего маникюра — просто покажите их своему мастеру

Еще один тренд — Comic Nails в нюдовом варианте, его также называют мультяшным или 2D-маникюром.



— Такой стиль маникюра был создан под влиянием поп-культуры: книг, комиксов и поп-арта. Принцип такого маникюра довольно прост — все блики и тени нужно прорисовывать на ногте разными цветами (чаще всего черным и белым) и обязательно покрывать матовым топом, — говорит нейл-мастер Ольга Саетгараева.