Только не снежинки! 10 свежих и модных идей для новогоднего маникюра — просто покажите их своему мастеру

Все, кто делает маникюр в салоне красоты, знают: новогоднюю запись лучше запланировать еще в конце ноября, иначе потом не протолкнешься в очередь из желающих сделать ноготочки. Но когда попадаешь в заветное кресло, возникает ступор, что делать — блестки, красный, или, может, снежинки нарисовать? Наши коллеги из Marie Claire собрали самые модные и свежие идеи для новогоднего маникюра.
— Самым популярным трендом минималистичного маникюра остается Аура, которая свела с ума весь TikTok и всё еще набирает обороты. Это нейл-арт в виде кругов с плавным переходом цвета, который напоминает ауру человека. Аура — это электромагнитное поле, которое окружает тело человека и характеризует его энергию, свою ауру можно увидеть, посмотрев в зеркало и прищурив глаза. Например, белая аура олицетворяет чистоту, правду и новизну, а светло-розовая аура характеризует любящих и чувственных людей, креативных и часто выражающих себя через искусство, — объясняет нейл-мастер Ольга Саетгараева.
Еще один тренд — Comic Nails в нюдовом варианте, его также называют мультяшным или 2D-маникюром.
— Такой стиль маникюра был создан под влиянием поп-культуры: книг, комиксов и поп-арта. Принцип такого маникюра довольно прост — все блики и тени нужно прорисовывать на ногте разными цветами (чаще всего черным и белым) и обязательно покрывать матовым топом, — говорит нейл-мастер Ольга Саетгараева.
Френч никогда не устаревает. Минимализм же имеет множество ответвлений и радует разнообразием возможных вариаций исполнения: это может быть классический маникюр с маленькими цветными элементами, с минимальным количеством декора или натуральный маникюр с дизайном на одном ногте — тут всё на ваш вкус. Вне зависимости от вашего выбора, маникюр в таком стиле будет смотреться очень элегантно.
В последнее время модницы любят абстрактный маникюр: незамысловатые линии, черточки, точки, волны, брызги. И главное — сделать такой маникюр можно легко и быстро, а порой даже и самостоятельно. Для праздника можно использовать золотые и серебряные полоски, точки и даже кусочки фольги.
Лучшие идеи маникюра — они на пике моды этой зимой
В 2022–2023 году ногти должны выглядеть максимально лаконично и ухоженно — это главное правило: выбирайте моноцвета или минималистичный дизайн. Забудьте лепнину, стразы, сумасшедшую длину, рисунки и наклейки. Кошачьи когти и «пуанты» — главные антитренды в маникюре, хуже них смотрится разве что отросший гель-лак, который нужно было переделать еще две недели назад.
Если вы хотите выбрать яркие оттенки, стоит присмотреться к коротким ногтям. На длинных, например, ярко-зеленый будет смотреться достаточно экстравагантно.
Например, насыщенный зеленый — это не первый цвет, который приходит в голову, особенно поздней осенью и зимой. Но, возможно, именно сейчас нам хочется видеть сочную зелень хоть где-то, пусть даже на собственных ногтях.
По-прежнему жива идея о том, чтобы и вовсе отказаться от гель-лака и ходить с естественным ухоженным маникюром. Альтернативой этому варианту для любителей натуральных ногтей будет маникюр «в цвет снега». Серый лак с едва заметным синим отливом подходит для снежной погоды и уже намекает, что скоро нам предстоит подумать и о новогоднем маникюре.
Мы уже писали, что сейчас в моде лаконичные и однотонные, а бывает, даже бесцветные маникюры. Но сторонники дизайна не сдаются, и многие до сих пор любят стразы и блеск на ногтях. Тут главное — не переборщить. Можно выбрать хромированный и голографический маникюр, но тогда стоит помнить, что слишком откровенная и кричащая одежда в сочетании с таким маникюром может испортить ваш праздничный выход.
Еще 7 модных цветов для зимнего маникюра — в нашей подборке.
Но главное в маникюре — это, конечно, не выбор цвета, а безопасность. Помните, святое правило мастера маникюра — до блеска обработать инструменты, а уже потом оказывать услугу. Обработка состоит из трех этапов, и если пропустить один или поменять местами, всё пропало. Сначала нужно продезинфицировать все пилки и щипцы, затем подготовить их для стерилизации и простерилизовать. Просто побрызгать спиртом — не вариант.
Обращайте внимание на то, как мастер пилит ногти — кажется, что может быть проще, но даже здесь совершаются ошибки. Ногти не пилят как забор — туда-сюда, это чревато расслоением. Сначала в одну сторону по направлению роста, потом в другую. Пилки с алмазным напылением и стеклянные лучше не использовать по той же причине — ногти будут слоиться.
И главное — одноразовые инструменты должны извлекаться из пластикового пакета и выбрасываться после окончания работы, а многоразовые — обрабатываться по всем требованиям СанПиН.
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