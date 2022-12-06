Отсчет пошел: как интересно провести декабрь в ожидании Нового года — афиша событий на месяц

Декабрь по праву можно считать самым приятным месяцем в году. 1 декабря будто срабатывает кнопка включения, и так до самого 31 числа — мы с вами впадаем в состояние предпраздничной суеты, выбираем подарки близким и ждем главный праздник года. Красиво украшенный город помогает нам поверить в то, что новогодняя сказка совсем близко. Для тех, кто еще не настроился на праздничную волну, мы подготовили список мероприятий, с которыми переживать декабрь станет легче, а ожидание Нового года станет гораздо приятнее.
Начнем с напоминаний: с 2 декабря в городе стартует большая программа праздничных мероприятий — фестиваль Снежных Баб, съезд Дедов Морозов, самый длинный каток в городе, новогодний автобус и многое другое. В наступающем 2023 году Новосибирск будет гордо нести звание Новогодней столицы России. В честь этого город украсили особенно красиво, не поскупившись на гирлянды и световые инсталляции.
Еще новость: в купеческом особняке на Максима Горького 16, где раньше располагался музей СССР, заработает Дом Деда Мороза, праздничное открытие запланировано на 10 декабря. Организаторы обещают, что дети прямо с порога окунутся в сказку, в программе также будут квесты и мастер-классы.
Кино про Новый год
Почувствовать новогоднее настроение обычно помогает кино. Мы сделали небольшую выборку из того, что сейчас можно посмотреть в кинотеатрах. Репертуар в этом году не обширный, но кое-что всё же есть.
Вышла уже очередная часть «Елок». От прежней истории осталось только название — «Елки 9». В новом кино вы не встретите привычных персонажей, но суть та же: за пару часов до нового года лихо переплетаются между собой несколько судеб и каждому из участников достанется частичка волшебства. Премьера — 1 декабря, 12+.
Для детей — мультфильм «СантаМэн», где Санта принимает решение сменить род деятельности и стать супергероем, чтобы превратить плохих людей в хороших. В кинотеатрах с 1 декабря, 6+.
Российская комедия «Тайный Санта» — история про то, когда от любви до ненависти один шаг. Главные герои Максим и Юлия работают в одной компании и не выносят друг друга, но под Новый год, как известно, случаются чудеса. Премьера — 8 декабря, 12+.
Норвежская сказка «Приключения Тедди» — о том, как на рождественской ярмарке Марианна замечает ожившую игрушку, плюшевого медвежонка Тедди. Премьера — 8 декабря, 6+.
Концерты (не про Новый год)
Расслабиться и отвлечься от рутины отлично помогают концерты. Еще не новогодние, тем не менее перезагрузка точно пойдет вам на пользу, а там и место для новогоднего настроения появится. Музыкальных мероприятий в городе каждый день проходит великое множество. Фортепианный концерт в консерватории им. Глинки, джазовое выступление в филармонии, в местных барах играют группы — собрать всё в одну афишу невозможно, поэтому мы расскажем про самые яркие концерты декабря.
Потанцевать под хиты группы «Вирус» и вспомнить молодость можно 7 декабря в ресторане «Максимилианс». Стоимость билета — от 1000 до 2400 рублей. Начало концерта в
Краш всех школьниц — Маракеш. Хип-хоп исполнитель известен такими хитами, как «Раскайфованный», «Знаю, пропадаю», «Вслепую» — ядерная смесь любовной лирики, пацанской романтики, хип-хопа и танцевальной поп-музыки. Концерт пройдет 10 декабря в «Подземке», в
Для олдов — «Хиты русского рока» в кинотеатре
Большой концерт легендарной новосибирской группы NTL, в состав которой входят JERR & LIL’ DEN. В программе прозвучат все хиты с альбомов и новые треки. Мероприятие состоится в лофт-парке «Подземка», 16 декабря, начало в
В недавно открывшемся баре «Руки Вверх!» можно послушать группу «Фактор-2» — мероприятие для тех, кто хочет немного поностальгировать. В
22 декабря в лофт-парке «Подземка» на сцене вас ждут сразу 3 резидента Comedy Club: Антон Иванов, Костя Бутусов и Женя Синяков. Кому-то эти имена ни о чем не говорят, а для кого-то — это отличный повод посмеяться от души и отвлечься от одинаковых будней. Начало в
27 декабря на сцене ДКЖ выступит московская поэтесса Ах Астахова с новогодней программой. Любите современную поэзию? Произведения Астаховой описывают как чувственные, светлые и легкие. Погрузиться в новогоднюю атмосферу можно в
Зимний вечер в НОВАТ пройдет 30 декабря. В программе концерта — музыка композиторов от Вивальди до наших дней, песни из популярных фильмов: «Бриллиантовая рука», «Собака на сене», «12 стульев», «Чародеи», «Кавказская пленница», «Карнавальная ночь», «Иван Васильевич меняет профессию», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «Жестокий романс», «Зима в Простоквашино». Начало в
Театр
Внесите в список обязательного к посещению балет «Щелкунчик» — показы начнутся с 21 декабря — и оперу «Снегурочка» — 7 декабря в НОВАТе. Погружение в новогоднюю сказку вам точно гарантировано.
Несколько премьер ожидается в театре «Красный факел». Из по-настоящему снежных и новогодних предлагаем обратить внимание на «Снежные рассказы»: читают актрисы театра Дарья Емельянова и Екатерина Жирова. На 31 декабря билетов уже не осталось, но на ранние даты свободные места есть. С 16 декабря в театре заработает «Новогодняя танцплощадка» — музыкальный вечер под ритмы популярных песен
Театр музыкальной комедии советуем посетить для просмотра сразу нескольких постановок: «Великий Гэтсби», «Огни Большого города» и «Любовь и голуби» — идеально помогут окунуться в атмосферу праздника.
Даты и время спектаклей, а также стоимость билетов советуем уточнять на сайте театров или позвонив по номеру телефона.
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