Отсчет пошел: как интересно провести декабрь в ожидании Нового года — афиша событий на месяц

Начнем с напоминаний: с 2 декабря в городе стартует большая программа праздничных мероприятий — фестиваль Снежных Баб, съезд Дедов Морозов, самый длинный каток в городе, новогодний автобус и многое другое. В наступающем 2023 году Новосибирск будет гордо нести звание Новогодней столицы России. В честь этого город украсили особенно красиво, не поскупившись на гирлянды и световые инсталляции.

Еще новость: в купеческом особняке на Максима Горького 16, где раньше располагался музей СССР, заработает Дом Деда Мороза, праздничное открытие запланировано на 10 декабря. Организаторы обещают, что дети прямо с порога окунутся в сказку, в программе также будут квесты и мастер-классы.