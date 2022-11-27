Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете фильмы Эльдара Рязанова

Эльдар Рязанов, несомненно, один из самых известных и народных советских и российских режиссеров. Особенно часто о его фильмах вспоминают под Новый год, а чтобы разнообразить рязановское наследие, начинают снимать ремейки на популярные картины Рязанова. Мнение об их качестве у каждого свое, но в оригинальные картины сложно не влюбиться. Насколько влюблены в них вы, мы сейчас и проверим. Для этого теста мы взяли несколько кадров из фильмов Эльдара Рязанова и кое-что в них поменяли. Сможете узнать, что именно и как было на самом деле?