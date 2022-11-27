20idei
СЕЙЧАС -30°С
Пробки 2/10
usd 60.48
eur 62.88
Тема дняДвое погибли в утреннем ДТП
Все новости
Все новости
Тест

Тест по картинкам: проверьте, насколько хорошо вы знаете фильмы Эльдара Рязанова

Ответить на все 10 вопросов вам поможет не только отличная память, но и безупречная внимательность

1 542

Эту загадку вы без проблем разгадаете. А как насчет других?

Поделиться

Эльдар Рязанов, несомненно, один из самых известных и народных советских и российских режиссеров. Особенно часто о его фильмах вспоминают под Новый год, а чтобы разнообразить рязановское наследие, начинают снимать ремейки на популярные картины Рязанова. Мнение об их качестве у каждого свое, но в оригинальные картины сложно не влюбиться. Насколько влюблены в них вы, мы сейчас и проверим. Для этого теста мы взяли несколько кадров из фильмов Эльдара Рязанова и кое-что в них поменяли. Сможете узнать, что именно и как было на самом деле?

КиноАлиса ФрейндлихОлег БасилашвилиЕвгений ЕвстигнеевСоветское киноТестФильмыБерегись автомобиляЭльдар РязановАндрей МироновЮрий НикулинЮрий ЯковлевЛия АхеджаковаИрония судьбы или С легким паромАндрей Мягков
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2