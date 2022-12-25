В короне и со стразами: вспоминаем, как звезды отмечали Новый год, и разглядываем их наряды (берите идеи на вооружение)

Совсем скоро наступит главная ночь года, вся страна готовится к празднованию: выбирает рецепты для новогоднего стола, закупает шампанское и бенгальские огни, выбирает подарки близким. Немаловажная составляющая праздника — наряд, в котором вы встретите Новый год. Здесь обычно люди делятся на три категории: блистать так, чтобы затмить собою елку, слегка принарядиться, чтобы было чуть симпатичнее, чем обычно, или полностью облачиться в пижаму и уютно встретить праздник перед телевизором. Накануне 2023 года мы решили вспомнить новогодние образы знаменитостей прошлого года, а может быть, даже вдохновиться ими.

