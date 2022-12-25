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Новый год 2023 в НСООбзор

В короне и со стразами: вспоминаем, как звезды отмечали Новый год, и разглядываем их наряды (берите идеи на вооружение)

Главный праздник года знаменитости отмечали в кругу семьи и делились теплыми словами и фото в соцсетях

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Делитесь в комментариях, чей образ вам понравился больше всего

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Совсем скоро наступит главная ночь года, вся страна готовится к празднованию: выбирает рецепты для новогоднего стола, закупает шампанское и бенгальские огни, выбирает подарки близким. Немаловажная составляющая праздника — наряд, в котором вы встретите Новый год. Здесь обычно люди делятся на три категории: блистать так, чтобы затмить собою елку, слегка принарядиться, чтобы было чуть симпатичнее, чем обычно, или полностью облачиться в пижаму и уютно встретить праздник перед телевизором. Накануне 2023 года мы решили вспомнить новогодние образы знаменитостей прошлого года, а может быть, даже вдохновиться ими.

Александр Медведев (Шура) в канун прошлого года порадовал фанатов поздравительным видео в домашней обстановке. Образ певца не отличался особой пышностью: базовая футболка с неброским принтом. Шура выразил благодарность поклонникам, сказал спасибо за поддержку и признался, что иногда даже плачет, когда читает их сообщения и комментарии.

Поздравление Шуры получилось очень искренним и душевным

Поздравление Шуры получилось очень искренним и душевным

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Актер Павел Прилучный, видимо, решил сильно не распространяться о том, где, как и с кем отметит Новый год. В Сеть бывший сибиряк выложил поздравительный пост — актер позирует на фоне новогодней елки в центре города. Много месяцев подряд Прилучный плодотворно работал и провел последний месяц перед праздником в отъезде, а по возвращении восхитился тем, как красиво украсили город.

— Сделал фото на память и желание загадал. С наступающим! — отчитался актер

— Сделал фото на память и желание загадал. С наступающим! — отчитался актер

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Блогер и шоумен из Новосибирска Давид Манукян встречал 2022-й год в кругу семьи. Праздничного поста 31 декабря поклонники творчества Давы не увидели, зато сибиряк порадовал фанатов новогодним клипом в стиле фильма «Один дома». В роли Кевина Маккаллистера предстала новосибирская 12-летняя блогерша Милана Хаметова. В роли одного из бандитов зрители с удивлением узнали Филиппа Киркорова.

Если не видели клип — посмотрите, получилось довольно мило

Если не видели клип — посмотрите, получилось довольно мило

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Сам поп-король Филипп Киркоров задался целью устроить настоящий праздник детям. В социальные сети он выложил видео с домашней вечеринки: в кадре музыкант веселится в кругу близких и вместе с Дедом Морозом раздает подарки детворе. Голову певца украшала корона, а вместо привычного зрителям концертного переливающегося костюма Филип Киркоров выбрал комфортный джемпер нежно-голубого цвета. Правда, немало стразин на нем всё же обнаружилось.

2022 год, по словам певца, для его семьи стал юбилейным

2022 год, по словам певца, для его семьи стал юбилейным

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«Золотой голос России» Николай Басков 31 декабря прошлого года предстал перед зрителями в серебристо-снежном праздничном пиджаке. На фото певец позировал на фоне заснеженных елок.

— Пусть мечты сбываются и всё складывается наилучшим образом! — напутствует певец

— Пусть мечты сбываются и всё складывается наилучшим образом! — напутствует певец

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Телеведущая Ольга Бузова (и бывшая возлюбленная сибиряка с Затулинки) встречала Новый год дома. Девушка выложила в Сеть фотографию на фоне телевизора со стоп-кадром новогодней программы на Первом канале. Для празднования Нового года Ольга выбрала блестящее платье по фигуре с глубоким декольте.

Удачный выбор платья — вы согласны?

Удачный выбор платья — вы согласны?

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Джиган и Оксана Самойловы порадовали фанатов фотографией у елки в одинаковых красных пижамах в клетку. Семью довольно часто можно встретить в необычных фэмили-луках — идеи для фотосессий генерирует мать семейства, а мужу и детям ничего не остается, кроме как согласиться. Празднование 2022 года у семьи проходило в кругу близких в их загородном доме.

Семью часто можно встретить на фото в одинаковой одежде

Семью часто можно встретить на фото в одинаковой одежде

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Рэпер Элджей прошлый Новый год встречал на Кипре — в Сеть сибиряк выложил весьма типичное для него фото: позировка в стиле Sayonara boy на фоне дорогой машины. Ни блесток, ни праздника в кадре мы не наблюдаем. Оно и понятно, новогоднего настроения у Элджея наверняка не было — прошлый год выдался тяжелым для музыканта: парень развелся с телеведущей Анастасией Ивлеевой и сильно переживал по этому печальному поводу.

Видимо, новогоднее настроение так и не пришло к Элджею

Видимо, новогоднее настроение так и не пришло к Элджею

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Судя по фото в социальных сетях, Настя Ивлеева, в отличие от бывшего мужа, переживает изменения в личной жизни заметно легче. Для новогодней ночи она выбрала весьма откровенный образ в зеленых оттенках — полагаем, это костюм эльфа. Праздник Ивлеева отметила в кругу близких и запустила у себя на участке праздничный салют.

Как вам образ Насти? Очень смело!

Как вам образ Насти? Очень смело!

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Балерина и бывшая возлюбленная Николая Баскова Анастасия Волочкова в новогоднюю ночь каталась на матрасе с лестницы. Необычные кадры Волочкова публиковала у себя в Instagram*. Праздник Анастасия отметила в компании нового кавалера. На фото мы не увидели на балерине праздничного наряда — вместо платья с блестками Волочкова облачилась в красный домашний костюм.

Домашняя и уютная Анастасия Волочкова

Домашняя и уютная Анастасия Волочкова

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Актриса Анна Хилькевич встречала Новый год дома с семьей — традиционные куранты и желания. А вот распаковку подарков Хилькевич решила перенести на утро: слишком большая семья, уходит много времени, призналась она в соцсетях. Под утро семья отправилась на зимнюю прогулку с бенгальскими огнями — праздничным фото Анна Хилькевич поделилась у себя в Instagram.

Актриса хороша в любом образе

Актриса хороша в любом образе

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