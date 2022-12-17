«Однажды ты снова начнешь верить в сказку»: показываем самые крутые места Новосибирска для новогодних фото

Угол цветочного магазина La Rose на Ленина, 3 уже успел надоесть, желающих сделать фото у этой локации заметно меньше в сравнении с предыдущими годами. Оно и понятно — столько новых игроков.

Гастродворик за гостиницей «Центральная»

Основная фотозона осталась такой же, как и в прошлом году, — длинная аллея с елками и красной дорожкой, правда, на красный фотофон подвесили в ряд кроликов — символа года.