«Однажды ты снова начнешь верить в сказку»: показываем самые крутые места Новосибирска для новогодних фото

От мерцания гирлянд и новогодних украшений жителям Новосибирска в этом году ни спрятаться, ни скрыться: центр сияет и сверкает как никогда. Каждая витрина на улице Ленина буквально кричит, что праздник к нам приходит, — пробегаешь по своим делам и восхищаешься: до чего красиво. Складывается впечатление, будто представители бизнеса устроили между собой негласное соревнование на лучшее новогоднее оформление и превзошли себя. Администрация города тоже не дремлет, лихо развешивая светящиеся лампочки. Рассказываем, где сделать самую красивую новогоднюю фотографию на память.
Пешеходная Ленина
Переполох в городе имеет вполне резонное обоснование — в предстоящем году Новосибирск будет нести почетное звание новогодней столицы России. Ударить в грязь лицом нельзя, оттого даже захолустные пельменные за углом вешают елочку на входе.
Праздничных инсталляций — пруд пруди, средоточие их, конечно же, на улице Ленина, которая ради такого случая стала пешеходной: открывается прогулочная часть аркой, а гирлянды висят до пересечения с улицей Урицкого.
Мнения горожан относительно красоты вдоль улицы разделились —
Надпись «Все сбудется» у ресторана Morricone (ул. Ленина, 6) уже знакома горожанам. На этот раз оформители дополнили фотозону белоснежными елками и качелей, украсив вход светящимися цифрами — 2023.
А ты веришь в сказку?
Надписи на фотозонах — это тренд. Легкие, ободряющие, поздравительные — всё что хотите. Наверняка вы обращали внимание на обилие неоновых строчек в заведениях. Ресторан «У Беллуччи круче» явно в курсе последней фишки — получилось не как у всех, но тем самым и привлекательнее. Адрес: ул. Ленина, 3.
Для сведения — китайская закусочная по соседству тоже приняла участие в оформлении входа, выставив большой табурет и установив на него елку.
Угол цветочного магазина La Rose на Ленина, 3 уже успел надоесть, желающих сделать фото у этой локации заметно меньше в сравнении с предыдущими годами. Оно и понятно — столько новых игроков.
Гастродворик за гостиницей «Центральная»
Основная фотозона осталась такой же, как и в прошлом году, — длинная аллея с елками и красной дорожкой, правда, на красный фотофон подвесили в ряд кроликов — символа года.
Территория дворика, по нашему субъективному мнению, украшена несуразно — справа от аллеи нелепо стоит одинокая елка с пожеланиями. Судя по всему, в будущем появятся ледяные горки для детей.
Небольшая будка с неоново-розовой надписью «2023», приправленная кроличьими ушами, разместилась ближе ко входу в Первомайский сквер: при правильном ракурсе должна получиться красивая фотография, особенно в вечернее время.
Какао-бар Mr.Konfetkin спас положение во дворике, смастерив волшебство для детей — получилась милая сказочная локация.
Еловую веточку желаете?
На первый взгляд ничего необычного, но создатели фотозоны магазина очков учли одну маленькую приятную деталь, заботливо положив крафтовый елочный букет на скамейку. Бум на фотографию с елочными ветками случился в прошлом году, когда блогеры беспощадно постили новогодне-зимний контент. Рейтинг популярности еловых веток в крафтовом пакете опустился совсем
Семья снеговиков
Магазин Achers один из первых в городе начал выставлять сезонные фотозоны. В прошлом году мы любовались на снежные скульптуры, в этом году со снегом напряг, оттого делаем памятные кадры с забавными снеговиками. Игрушки разных размеров выставлены в ряд вдоль входа и заманчиво сидят на скамейке.
Идея с новогодним автомобилем, украшенным елкой и подарками, актуальна уже который год подряд. Похожая локация имеется у входа в ресторан «Перчини» около Первомайского сквера, найти праздничную машину можно и на
При свете дня новогодняя фотозона у ресторана «Жан Хуан Лу» выглядит не так привлекательно, как вечером, — вид портит сооружение позади венка. Прошлогодняя идея была удачнее — надпись на елочном фоне (который как раз и закрывал железную стену) «Чудеса случаются» перенесли во внутренний двор ресторана — для того чтобы сделать фото, необязательно быть гостем.
Медведи у «Чашки кофе»
Историю с медведями начала кондитерская «Бисквит Хаус» — в прошлом году там творился настоящий аншлаг: ради фото с плюшевым семейством новосибирцы выстраивались в очередь. Быстро смекнув, что медведи пользуются популярностью, остальные участники закупились игрушками впрок — так медведи появились у кофейни «Чашка кофе» на Ленина, 12.
Где еще есть медведи?
Плюшевые зверята остались там, где всё началось, то есть у входа в кондитерскую «Бисквит Хаус» (огромный пряник в человеческий рост тоже на месте) — адрес: ул. Декабристов, 41. Мишек посадили и на крыльцо магазина одежды Yes happiness, ул. Урицкого, 37. Надеемся, что в этом году все желающие получат фотографию с медведем без очереди.
Сказочный домик Санта-Клауса
Цветочная лавка Art Flowers стабильно из года в год радует горожан — на этот раз оформители установили маленький домик Santa House — с обратной стороны в домик можно войти, ставни открываются. Елки, огоньки и подарки — как без них? Красивая сказочная фотозона понравится и детям, и взрослым.
Далеко ходить не будем — неподалеку от домика Санты можно отыскать и его сани — фотозона находится у банного комплекса «Сандуны», ул. Каменская, 19а.
Улица Советская
Затейливые украшения появились вдоль улицы Советской — спасибо общепиту за это. Симпатично украсили вход в недавно открывшуюся пиццерию «Папа Джонс» на Советской, 37.
Кондитерский дом «Куликовский» выставил елку, на которую сыпятся конфеты, — выглядит странно.
«Кофе Брют» тоже не остались в стороне — широкая фотозона в виде коробок с подарками, если проявить смекалку, то можно заполучить интересный снимок.
Если дальше идти по Советской вниз, можно встретить заметно выделяющуюся фотолокацию от цветочного La Rose — светящиеся олени, елки, обрамленные гирляндой окна — место очень любят фотографы.
Оторвали зайцу ухо
Недавно открывшийся бар «Руки вверх» уже успел приобрести дурную славу — на прошлых выходных в заведении случилась потасовка. Есть подозрение, что заяц с праздничной фотозоны тоже принял участие в драке — у животного оторвано ухо. Тем не менее сфотографироваться у входа с пострадавшим символом года можно (лучше всего сделать это при свете дня, пока бар закрыт).
Рядом расположилась уютная фотозона в мягких лаконичных оттенках — бар Hammersmith&bross. В целом площадка у здания располагает к созданию атмосферных фотографий — всё красиво.
Если свернуть на улицу Романова, можно заметить яркий светящийся объект — фотозона от магазина корейской косметики Holly shop. Неоновые кубики и гирлянды — чем вам не фон для фото?
Идеи для фотографий можно продумать заранее — воспользуйтесь приложением Pinterest для вдохновения. Возьмите с собой на фотосессию бенгальские огни, чтобы добавить атмосферы праздника (советуем брать большие, для улицы, которые горят несколько минут).
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