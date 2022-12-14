Правда ли, что мандарины с листиками вкуснее? Разбираем популярные мифы и выбираем главный новогодний фрукт

Мандарины давно уже стали обязательным спутником Нового года. В любом крупном супермаркете нас ждут как минимум пять-шесть разновидностей этих фруктов. Точнее, пять-шесть разных ценников, ведь что именно за ними скрывается, не всегда могут сказать даже сотрудники магазина. С тем, что именно продается в супермаркетах под названиями абхазские, марокканские, китайские и так далее мандарины, пытался разобраться обозреватель НГС Стас Соколов.
Немножко истории
Цитрусовые были известны человеку как минимум три тысячи лет, и уже трудно сказать точно, откуда они пришли — с Ближнего Востока или из Юго-Восточной Азии. Особенностью этого вида растений всегда была простота скрещивания, позволявшая получать (целенаправленно или случайно) гибриды с какими-то новыми свойствами. И получив, скрещивать снова и снова. Сегодня известны уже почти 900 видов цитрусовых, и процесс не останавливается по сей день. Не так давно в США, например, вывели новую разновидность под названием сумо фрут — размером с грейпфрут и вкусом сладкого апельсина и легко отделяющимися дольками, как у мандарина.
В России мандарины начали разводить лишь во второй половине XIX века. Первопроходцем в этом деле стал купец Гавриил Игумнов, который был знатным петербургским кутилой и докутился до того, что его сослали из Петербурга за оскорбление Tго императорского величества. На балу, который давали в его доме, пол был вымощен золотыми червонцами — лицом государя императора вверх. Игумнов уехал в свое имение в совершеннейшую глушь — в село Алахадзы (оно существует и по сей день). Но там не спился и не предался тоске, а развернул бурную деятельность, результатом которой и стал фруктовый сад, давший начало всеми кавказскому мандариноводству.
Как отличить абхазские мандарины?
В России самыми уважаемыми считаются «абхазские» мандарины. Сразу скажем, что это такой же потребительский бренд (точнее, фантом), как «ташкентские помидоры» или «астраханские арбузы». То есть все эти плоды существуют, конечно, в реальности, но чаще всего эти названия во фруктовом ларьке или магазине имеют мало общего с реальным происхождением товара, который они обозначают.
Сортов мандаринов масса, и никто не мешает выращивать в Абхазии если не большинство, то многие из них. Однако типичной для этого региона считаются местная разновидность сорта уншиу (Citrus unshiu), который, в свою очередь, считается вариацией сорта сацума. Е Европу он был привезен из Японии и распространился по всему Средиземноморью, став нам практически своим.
Для уншиу характерно отсутствие косточек (они встречаются, но редко), матовая или близкая к матовой кожура — рыхлая и довольно толстая, которая легко чистится. У плодов слегка сплюснутая форма с почти плоским донышком, где под кожурой явственно ощущается пустота. Достаточно надавить туда, и потом мандарин можно очистить буквально одной рукой. Цвет кожуры таких мандаринов ближе к оранжевому, у них яркий аромат и довольно высокая степень сладости.
Мандарины с листиками
Народная молва до сих пор требует от абхазских мандаринов наличие листиков. Однако в самой Абхазии стандартным (и классическим, принятом еще при опальном купце Игумнове) методом считается обрезка черенка таким образом, чтобы он практически не выступал за пределы плода. Это нужно, чтобы не поранить кожуру других плодов. Если просто сорвать достаточно спелый мандарин такого типа (то есть с толстой, хорошо отделяющейся от долек шкурой) с дерева, то черенок будет вырван из плода полностью, оставив там дырку (такой мандарин тоже долго не проживет).
Оставлять у плода довольно крупный (один-два сантиметра длиной) черенок с практической стороны может быть нужно, только если срезать плоды задолго до созревания, чтобы они доходили в пути и во время хранения. Возможно, когда-то такие партии, поступившие издалека, решили продавать как нечто особенное. Зеленые листочки призваны убедить покупателя, что перед ним фрукт, который буквально вчера сорвали с дерева. Так что сейчас мандарины с листочками превратились просто в один из видов подачи этого продукта. К стране происхождения это не имеет никакого отношения. Так, в «Ашане» сейчас можно купить мандарины с листочками из ЮАР. В то время как у мандаринов из Абхазии черенки коротко отрезаны.
Какие бывают сорта
Следом за абхазскими по популярности идут марокканские мандарины. Это небольшие плоды с тонкой корочкой, которая довольно плотно прилегает к долькам, и если плоды хотя бы немного недозрелые, чистятся с трудом. На самом деле никаких марокканских мандаринов не существует, название просто прилипло к этому сорту от наклейки Maroc, которая была на мандаринах, поставлявшихся в СССР из Израиля. То есть, по сути, речь идет о своего рода торговой марке, а не сорте или стране происхождения. Называется же этот сорт мандаринов клементин — по имени миссионера брата Клемана (в миру Виталь Родье), который занимался на досуге селекцией в своем саду в Алжире. Скрестил брат Клеман базовый сорт мандарина и ту разновидность апельсина, которую нашел где-то неподалеку.
Клементины нужно покупать или на пике свежести (если вы собираетесь их есть тут же), или брать с расчетом, что они дозреют к нужному моменту. Зрелый плод имеет блестящую яркую кожицу, степень зрелости плода можно определить просто по интенсивности окраса.
Действительно марокканским сортом можно считать так называемый танжерин (от города Танжер). По сути, это просто сорт мандарина, хотя в некоторых странах его считают отдельным видом фруктов. К слову, большая часть импортируемых из Китая мандаринов — это именно танжерины. Именно их, скорее всего, вы встретите в магазине в варианте «с листочками». Обычно у танжеринов более ярко-оранжевая кожура, которая хорошо чистится. При этом мякоть бывает чуть более кислой.
Как уже было сказано, цитрусовые подвержены легкой гибридизации. Вот и на базе танжерина и обычного мандарина создали достаточно часто встречающийся в магазинах сорт муркотт. Плоды у него небольшие, много мелких косточек и плотные перегородки между дольками. Что не мешает ему быть сочным и сладким. По не совсем понятной причине сейчас указывают именно его как отдельный сорт. Реже встречается название другого гибрида — минеолы, который, в свою очередь, является разновидностью еще одного гибрида под названием танжело (смесь мандарина и грейпфрута). Оба гибрида отличает легкий нарост со стороны, где плод крепится к ветке.
В магазинах можно встретить так называемые беби-мандарины (то есть фрукты с маленькими плодами). Чаще всего это просто разновидность всё тех же уншиу (у них такая же сплюснутая форма и легко отделяющаяся кожура). Но под этим названием могут продавать и какие-то гибриды родственника мандарина кумквата (у них немного вытянутые плоды).
А как же китайские и турецкие мандарины?
Никаких специфически китайских или турецких сортов мандаринов нет (по крайней мере, если речь идет о том, что можно купить в магазинах). Турки, китайцы и вообще представители любых народов, которые выращивают эти фрукты, просто пользуются имеющимися популярными, которые могут немного меняться в зависимости от климата, почв
В случае с китайскими мандаринами некоторое беспокойство у граждан, конечно, традиционно вызывают пестициды, гербициды и прочая небытовая химия. Но, если верить Роскачеству, проводимые проверки превышения вредных веществ не выявили. Не говоря уже о том, что в случае уличных торговцев, которым товар привозят с Хилокского рынка, слова «Турция» или «Китай» на ценнике могут употребляться достаточно произвольно.
Что с ценами?
Как и многое другое, мандарины в этом году подорожали. По данным Руспродсоюза, в целом по стране средняя розничная цена сейчас поднялась до 110 рублей (против 90 рублей годом ранее, или примерно на 20%). В Новосибирске сегодня мандарины можно купить и существенно дешевле. Так, например, в «Магните» (в ТРЦ «Галерея Новосибирск») мандарины сейчас продают по 74 рублей за кило. Однако установить сорт (да и страну происхождения, скорее всего) этих фруктов будет проблематично. В лотке были выложены плоды разного размера и формы, единственным объединяющим свойством которых было то, что они выглядели попросту недозрелыми. Это, кстати, не так уж плохо, учитывая тот факт, что до Нового Года еще почти три недели. Подготовленное для вас мандариновое ассорти успеет дозреть.
Во фруктовых павильонах цены на «абхазские» мандарины (никаких других, кстати, может и не быть) начинаются где-то со 120 рублей за килограмм. А в супермаркетах цены без скидок стартуют со 100 рублей, но можно встретить отдельные сорта, которые будут стоить и 270, и даже более 300 рублей.
Тем, кому нынешние цены уже не по карману, могут заняться выращиванием цитрусовых в домашних условиях самостоятельно. Вот несколько практических советов по этому поводу.