Правда ли, что мандарины с листиками вкуснее? Разбираем популярные мифы и выбираем главный новогодний фрукт

Сортов мандаринов масса, и никто не мешает выращивать в Абхазии если не большинство, то многие из них. Однако типичной для этого региона считаются местная разновидность сорта уншиу (Citrus unshiu), который, в свою очередь, считается вариацией сорта сацума. Е Европу он был привезен из Японии и распространился по всему Средиземноморью, став нам практически своим.



Для уншиу характерно отсутствие косточек (они встречаются, но редко), матовая или близкая к матовой кожура — рыхлая и довольно толстая, которая легко чистится. У плодов слегка сплюснутая форма с почти плоским донышком, где под кожурой явственно ощущается пустота. Достаточно надавить туда, и потом мандарин можно очистить буквально одной рукой. Цвет кожуры таких мандаринов ближе к оранжевому, у них яркий аромат и довольно высокая степень сладости.