Новосибирцы выстроились в очередь ради фото с плюшевыми медведями — что там происходит

Возле кондитерской Biscuit house на улице Декабристов, 41 в Октябрьском районе Новосибирска вторые выходные выстраиваются очереди ради фотографий с большими плюшевыми медведями.
— Кондитерская вынесла во двор плюшевых мишек, с которыми можно фотографироваться. И к ним теперь очередь, как в поликлинику. Я не сразу поняла, за чем они стоят. Сначала подумала, что там что-то раздают. Народ с энтузиазмом подхватил задумку. Люди приезжают с профессиональными фотоаппаратами, даже привозят с собой антураж для фотографий, чуть ли не переодеваются на месте. В Новосибирске не так много инстамест, а ребята молодцы. Уважение им за такую задумку, — рассказала Анна.
В кофейне НГС рассказали, что фотозону с медведями установили на прошлых выходных. А вот пряничный человек по имени Пряня стоит там больше двух лет.
— В прошлые выходные было еще больше людей — сейчас о нас узнают, приходят новые гости. Конечно, это повышает посещаемость. Идея устроить такую фотозону принадлежит создательнице кофейни Гале Кучериной. Воплотить нам ее помогли декораторы из цветочной мастерской «Лаванда Shop», — рассказала управляющая кофейней Яна Яшина.
4 декабря в Новосибирске заработал первый гипермаркет голландской сети — на открытии INTERSPAR собралась очередь. Сморите, что там происходило.