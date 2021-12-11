Новосибирцы выстроились в очередь ради фото с плюшевыми медведями — что там происходит

Возле кондитерской Biscuit house на улице Декабристов, 41 в Октябрьском районе Новосибирска вторые выходные выстраиваются очереди ради фотографий с большими плюшевыми медведями.



— Кондитерская вынесла во двор плюшевых мишек, с которыми можно фотографироваться. И к ним теперь очередь, как в поликлинику. Я не сразу поняла, за чем они стоят. Сначала подумала, что там что-то раздают. Народ с энтузиазмом подхватил задумку. Люди приезжают с профессиональными фотоаппаратами, даже привозят с собой антураж для фотографий, чуть ли не переодеваются на месте. В Новосибирске не так много инстамест, а ребята молодцы. Уважение им за такую задумку, — рассказала Анна.