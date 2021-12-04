В Новосибирске заработал первый гипермаркет голландской сети — на открытии собралась очередь

Задержание основателя томской группы компаний «Лама» Владислава Левчугова не помешало бизнесу открыть в Новосибирске еще один крупный магазин. В субботу, 4 декабря, в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе. Обозреватель НГС познакомился с новым магазином и остался в недоумении, почему «Лама» решила выбрать для крупного, но в целом вполне обычного супермаркета такое название и позиционирование.
Практически все новые магазины «Ламы» появились на месте закрывшихся точек новосибирского холдинга «Сибирский Гигант». Полноценных гипермаркетов у «Гиганта» было три (плюс переоборудованный и расширенный мелкооптовый центр на Автогенной), так что «Ламе» было из чего выбрать. Тем удивительней было решение использовать помещение «Гиганта» на Мочищенском шоссе под дискаунтер «Первоцен» (для которого подошел бы любой склад или заводской цех).
Гипермаркет на Бердском шоссе был открыт в феврале 2016 года и до своего закрытия оставался единственным крупноформатным магазином в этой части города. В Академгородке и Бердске работают, конечно, «Быстрономы», но они ощутимо меньше. Ближайший гипермаркет «Лента» находится в районе разъезда Иня.
INTERSPAR — самый крупный из подформатов голландской сети SPAR — предусматривает площадь свыше
У сети, помимо, собственно, SPAR, есть еще бренд EUROSPAR для супермаркетов более крупного размера (от
Новый магазин на Бердском шоссе должен был открыться еще во вторник, но компания явно не успевала к этому сроку. Сегодня, в субботу, объявления о начале работы гипермаркета появились на фасаде магазина, но привлеченные ими покупатели уперлись с утра в стену из тележек. Магазин начал работать только в 14:00.
Первое, что сразу бросается в глаза, — новый магазин в несколько раз меньше прежнего «Гиганта»: он занял не более трети его изначальной площади. Часть помещения гипермаркета была еще раньше отдана под магазины арендаторов. Но и в урезанном «Гиганте» «Ламе» понадобилось меньше половины помещения. В результате сейчас огромное пространство рядом с INTERSPAR попросту пустует — оно отгорожено от нового магазина перегородкой.
Внешне INTERSPAR выглядит как просто крупный супермаркет, в зале нет привычных для гипермаркетов рядов высоких стеллажей под потолок, на которых товар не только выкладывается, но и хранится в промышленных упаковках.
Покупателей встречает зона кафе, где можно не только взять чашку кофе, сэндвичи и десерты, но и посидеть за столиком, как в обычном заведении. В день открытия, впрочем, зона, отведенная под столики, была пуста. Что неудивительно, в противном случае на входе туда пришлось бы ставить человека, проверяющего QR-коды.
Новосибирцам, которые под гипермаркетом понимают магазины типа «Ленты» или «Ашана» (в которых можно купить буквально всё — от покрышек и одежды до бытовой техники), INTERSPAR удивит бедностью выбора непродовольственных товаров. Здесь можно купить кое-что из посуды и домашней утвари, средства ухода за домом, предметы гигиены, компактную бытовую технику (вроде электрочайников или тостеров).
О масштабах магазина наглядно свидетельствует количество касс — их здесь всего 9 (плюс 6 терминалов для самообслуживания). Для сравнения: в магазинах сети «Мегас» было более 20 касс, а в гипермаркетах «Лента» или «Ашан» редко можно встретить меньше 60 касс. Новосибирский INTERSPAR уступает даже томскому (работает в ТРЦ «Изумрудный город»). Собственно, непонятно вообще, почему в «Ламе» решили назвать торговую точку на Бердском шоссе таким образом. В сети SPAR для магазина такого типа и размера есть отдельный формат EUROSPAR. Кстати, объявление на дверях торгового центра приглашает на работу именно в EUROSPAR.
По крайней мере, в первый час работы INTERSPAR ломился от покупателей. Отчасти этому способствовали ощутимые скидки на многие товары (чтобы их получить, правда, нужно было стать обладателем карты лояльности «Ламы»), отчасти — разовые купоны на скидку, которые выдавали всем желающим на входе. Очередь выстроилась, например, у отдела мясных полуфабрикатов, люди активно покупали готовые салаты и прочую кулинарию. Но в целом было видно, что многие приехали просто посмотреть на новый магазин — у части посетителей даже не было ни тележек, ни корзин.
Судить об уровне цен по первым часам работы довольно сложно, но в целом INTERSPAR не выглядит пока более привлекательным магазином, чем просто SPAR, особенно если сравнивать «гипермаркет» с более крупными торговыми точками сети, открытыми в ТРЦ. Однако для жителей района Шлюза и отчасти Верхней зоны Академгородка новый магазин определенно будет полезен. На Шлюзе, например, вообще нет крупных супермаркетов — покупателям приходится выбирать между «Магнитом», «Марией Ра», «Продсибом» (сеть из Бердска) и одиночным супермаркетом «Маяк». В Верхней зоне относительно крупным продовольственным магазином можно считать разве что супермаркет в ТЦ Академгородка. Ближайшие к INTERSPAR большие супермаркеты расположены в микрорайоне Щ — это «Добрянка» и «Быстроном».
Это не единственный новый розничный бренд, который появился на карте Новосибирска в этом месяце. В минувшие выходные на Фабричной заработал первый в городе спортивный гипермаркет французской сети Decathlon («Декатлон»).