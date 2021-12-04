В Новосибирске заработал первый гипермаркет голландской сети — на открытии собралась очередь

Задержание основателя томской группы компаний «Лама» Владислава Левчугова не помешало бизнесу открыть в Новосибирске еще один крупный магазин. В субботу, 4 декабря, в здании бывшего гипермаркета «Гигант» на Бердском шоссе. Обозреватель НГС познакомился с новым магазином и остался в недоумении, почему «Лама» решила выбрать для крупного, но в целом вполне обычного супермаркета такое название и позиционирование.



Практически все новые магазины «Ламы» появились на месте закрывшихся точек новосибирского холдинга «Сибирский Гигант». Полноценных гипермаркетов у «Гиганта» было три (плюс переоборудованный и расширенный мелкооптовый центр на Автогенной), так что «Ламе» было из чего выбрать. Тем удивительней было решение использовать помещение «Гиганта» на Мочищенском шоссе под дискаунтер «Первоцен» (для которого подошел бы любой склад или заводской цех).