«У барной стойки меня кто-то ударил»: еще одна женщина пожаловалась на избиение в баре «Руки Вверх!»

В этот момент на нее набросилась женщина, которая, по словам Кристины, скорее всего является представителем администрации заведения. Результат похода в бар — множественные кровоподтеки на лице и гематомы по всему телу, уверяет женщина. Вместе с Кристиной за медицинской помощью обратился ее супруг: мужчина вступился за жену и тоже получил несколько сильных ударов.



— 11 декабря я написала заявление в полицию. Полагаю, что меня избили охранники, с кем-то меня перепутали, — резюмировала Кристина.



Представитель бара «Руки Вверх!» в беседе с корреспондентом НГС подтвердила, что у барной стойки был конфликт, но с участием двух посетительниц, которые раньше не были знакомы между собой. При этом в заведении отметили, что заявительница была в состоянии сильного алкогольного опьянения.