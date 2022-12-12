«У барной стойки меня кто-то ударил»: еще одна женщина пожаловалась на избиение в баре «Руки Вверх!»

Посетительница бара «Руки Вверх!» заявила, что ее избили в заведении без видимых на то причин. Женщина подозревает в нападении сотрудников бара.
Инцидент произошел в ночь на 10 декабря. 28-летняя жительница Новосибирска Кристина сообщила корреспонденту НГС, что пришла в бар «отдохнуть с мужем». В тот момент, когда она стояла у барной стойки, к ней подошел молодой человек с предложением познакомиться. Кристина, по ее словам, «отказала ему в шуточной форме». Ее супруг в это время находился на танцполе.
— После этого меня начали избивать. Я даже не поняла, кто налетел: у барной стойки меня кто-то ударил по голове. Я не поняла даже по какой причине, потому что ни с кем конфликтовать не хотела. Возможно, я потеряла сознание, потому что не помню ничего. В итоге я пришла в себя, когда стояла рядом с ОМОНом (сотрудниками Росгвардии. — Прим. ред.). Я расплакалась и сказала ребятам, что вообще не понимаю, что происходит, — рассказала Кристина.
В этот момент на нее набросилась женщина, которая, по словам Кристины, скорее всего является представителем администрации заведения. Результат похода в бар — множественные кровоподтеки на лице и гематомы по всему телу, уверяет женщина. Вместе с Кристиной за медицинской помощью обратился ее супруг: мужчина вступился за жену и тоже получил несколько сильных ударов.
— 11 декабря я написала заявление в полицию. Полагаю, что меня избили охранники, с кем-то меня перепутали, — резюмировала Кристина.
Представитель бара «Руки Вверх!» в беседе с корреспондентом НГС подтвердила, что у барной стойки был конфликт, но с участием двух посетительниц, которые раньше не были знакомы между собой. При этом в заведении отметили, что заявительница была в состоянии сильного алкогольного опьянения.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили, что от жительницы Новосибирска было принято заявление. Женщине выдали направление на прохождение судмедэкспертизы, чтобы определить тяжесть нанесенного ей вреда.
В ночь на 10 декабря в заведении произошла еще одна потасовка. О ней редакция НГС писала накануне: супружеская пара пожаловалась на избиение со стороны охранников: конфликт, по их словам, возник из-за недопонимания в караоке. Мужчина заявил, что секьюрити сбил его с ног, повалил на пол и чуть не задушил. Женщина, вступившаяся за супруга, якобы получила сильный удар по лицу.
После публикации читательница НГС по имени Елена рассказала, что стала невольным свидетелем инцидента. По ее словам, обвинения в адрес секьюрити заведения сильно преувеличены.
— Я видела, как перепитая компания взрослых мужчин кидалась на охранников. Их начинали выводить со второго этажа и буквально стаскивали с лестницы. Зрелище была такое себе. Вели себя совсем неадекватно, а ведь взрослые мужики, — рассказала женщина.
По ее словам, буянов не мог успокоить даже прибывший по вызову наряд полиции.
В середине октября в одном из ночных клубов Новосибирска охранники ЧОПа задержали дебошира. Он после драки махал удостоверением и кричал, что является действующим майором полиции.