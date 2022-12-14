«Кипятком заливало весь дом»: 9 невероятных историй о праздновании Нового года от наших читателей

Руководствуясь поговоркой «Как Новый год встретишь, так его и проведешь», мы, бывает, воспринимаем главный зимний праздник как руководство к самым отчаянным действиям. Кто-то отрывается вовсю на чужом празднике, кто-то за считанные дни успевает объехать сразу несколько городов страны, а кто-то летит на море с живой елкой в руках. Обо всем этом и многом другом нам рассказали наши любимые читатели. Их (то есть, ваши) истории мы разделили на несколько тематических блоков. Впрочем, вы сами разберетесь.
Вечеринки на грани ЧП
У некоторых читателей Новый год прошел буквально под девизом «Спасибо, что живой». Например, Дарья Белякова из Ярославля вспомнила, как в студенчестве она с друзьями приехала за город в глухую деревню. В тридцатиградусный мороз.
— Когда пришло время возвращаться в город, машина не завелась. Мы не придумали ничего лучше, чем сунуть под капот обогреватель и накрыть его матрасом, — рассказывает Дарья. — Естественно, машина загорелась. Самое смешное, что мы к тому моменту все были уже трезвые. Телефоны не ловят. Дорогу замело. Пришлось кому-то из ребят топать по снегу несколько километров до места, где телефон ловил, вызывать на подмогу родителей. Еле уехали.
Тем временем у читательницы Марины из Ростова-на-Дону одно из празднований Нового года выдалось действительно огненным.
— Уже ближе к Старому Новому году мои дети решили посмотреть, как будет елочка гореть. И подожгли ее спичками. Благо сразу испугались, прибежали и мне сказали. Пожар успели потушить сами, вовремя, без какого-либо ущерба квартире, — рассказала Марина.
А вот читатель по имени Владимир из Новосибирска работает в ЖКХ, и у него, похоже, самая богатая коллекция новогодних происшествий. Парочкой из них он с нами поделился.
— Однажды перед Новым годом во дворе пытались спилить ель. В итоге председатель ТСЖ встретил праздник в полиции вместе с дровосеком, — рассказывает Владимир. — Был случай, когда перед Новым годом молодежь собралась праздновать в квартире на самом верхнем этаже, и парень, открывая форточку, встал на батарею и сорвал трубу. Кипятком заливало весь дом.
А у Галины Стопычевой из Екатеринбурга самым ярким воспоминанием о праздновании Нового года оказался случай с поножовщиной.
— Как-то по молодости встречали Новый год семьями, с подругой, — вспоминает Галина. — Потом три раза друг друга до дома провожали всю ночь. Благо, жили в соседних домах. Разошлись окончательно около пяти утра.
Костюмированные вечеринки
Читательница из Тюмени, представившаяся Анной Викторовной, рассказала, как она вместе с подругой встречала 2019 год. Девушки решили принять участие в акции компании «Победа», которая предлагала бесплатные перелеты пассажирам в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек.
— Тогда «Победа» из Тюмени не летала, поэтому мы решили рискнуть и рванули в Екатеринбург — а почему бы и нет, если и не получится, Новый год в Екатеринбурге отметим, тоже интересно! — пишет Анна. — В итоге 31 декабря в аэропорту мы попадаем на второй рейс до Москвы. Бесплатно! В Москве 31 декабря в 08:00 на Красной площади решили пофотографироваться у елок в нарядах Снегурочек. А туристы подумали, что мы артисты, и стали с нами фотографироваться, еще и деньги давали. Нам по 25 лет, ветер в голове, почуяли шальные деньги и воспользовались.
Замерзнув на улице, подруги отправились согреться в ГУМ, где на фотографиях заработали еще по 2200 рублей каждая. А вечером пошли в Парк Победы, где подняли еще по 800 рублей.
— Новый год мы встречали в компании таких же ряженых (в аэропорту познакомились), танцующих в толпе и поющих под Стаса Михайлова людей (он как раз в полночь выступал). А до этого был Алексей Воробьев и певица Слава! Ночь была просто сказочной, а ведь на этом она еще не заканчивалась!
После московской вечеринки девушки поехали в аэропорт и снова по той же акции улетели бесплатно в Санкт-Петербург, еще через три дня — в Тбилиси. Опять же бесплатно.
— В Тбилиси мы были пять дней и оттуда так же бесплатно улетели в Пермь, а из Перми уже купили билеты на поезд до Тюмени, — рассказывает Анна.
Еще одну костюмированную вечеринку под Новый год 20 лет назад закатила со своими друзьями читательница из Челябинска, которая, к сожалению, не представилась. Компания уехала на озеро, прихватив с собой костюмы Деда Мороза и Снегурочки, мишуру и мотоцикл «Днепр». Не то что бы это был необходимый запас для поездки, но если начал отмечать Новый год, становится трудно остановиться.
— После праздничного застолья мы катались на мотоцикле по замерзшему озеру, подпрыгивая на кочках, орали песни, смеялись, валялись в снегу. Потом отправились на большую красивую базу. Охраны не было, и мы проехали прямо на мотоцикле к ресторану, где полным ходом шло празднование Нового года, — рассказывает девушка. — Наши мужчины слегка наклюкались и надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки. Кто-то пригласил нас в ресторан. Большинство людей подумали, что это согласованное продолжение праздничной программы, тамада была не против. Мы стояли в сторонке, а наши мужчины зажгли танцпол. Кульминацией стал стриптиз. Мы, конечно, сами такого не ожидали. Всем всё понравилось. Особенно некоторые женщины хотели внимания и обнимания, пришлось отбивать мужчин и тащить обратно, за руль мотоцикла.
Пользуясь случаем, девушка передает привет всем друзьям, кто узнал себя в этой истории.
Новый год за рубежом
Читательница из Челябинска, пожелавшая остаться неназванной, рассказала, как отмечала Новый год в Таиланде на острове Пхукет. Сначала собирались с друзьями встретить праздник в ресторане, но 31 декабря девушка обнаружила, что куда-то запропастились специально отложенные под это дело деньги. В итоге друзья решили ограничиться парой бутылок рома, шампанским, пивом и креветками и злоупотребить всем этим на пляже.
— Дойдя до пляжа, мы просто были в шоке, увидев всю тусовку, — вспоминает девушка. — Через каждый километр стояли сцены с диджеями. Количество людей на пляже просто не передать. Мы приткнулись к нашим землякам из России, у которых был кальян, и всю ночь просто протанцевали на песке в футболке и пляжных шортах. Выпили все, что было у нас, у них, плюс подходили другие россияне со своими запасами. Потом наши девушки пошли в магазин за пивом и ромом, и какой-то иностранец решил их угостить, всё оплатил, думая, что они пойдут с ним, но тут появились мы, сказали спасибо и забрали все пакеты со спиртным. Всё это празднование длилось до шести утра. Такого сумбурного и веселого Нового года не встречал до сегодняшнего дня.
Также в Таиланде решила отпраздновать один свой Новый год читательница Ольга из Красноярска. Причем, ее семья умудрилась протащить на борт самолета самую настоящую живую елку.
— Летели в самолете из Красноярска в Таиланд с живой елкой в ручной клади на празднование 2014 года. В новогоднюю ночь в отеле выиграли в лотерею корзину тайской косметики. На берегу моря запускали салют и загадывали желания, выпуская в небо тайские фонарики, — делится восторгом Ольга.
Новый год с верой с человечество
Ночью 1 января 2018 года наша читательница из Москвы Екатерина Иванова занимала верхнюю полку в плацкартном вагоне поезда Нижневартовск — Астрахань, чтобы ехать с подругой в Уфу. Двенадцать часов в пути, и вот она приближается к пункту назначения.
— Остановка, медленно полезем к выходу в город. Подбегает наш сосед снизу: «Девушка, вы кошелек оставили!» А там — всё. Благодарю. М-да, Новый год — пора чудес, — начинает свой рассказ Екатерина.
Уфа встретила девушек морозом — да таким, что после прогулки появилось ощущение, будто «лица скоро отвалятся от холода».
— Пошли в «Ленту» пешком, замерзли в край. Связи нет, бродим по «Ленте». Покупаем чак-чак и молоко. Сидим на лавочке в «Ленте» и едим. Собираемся в центр. Ждем маршрутку. 5, 10, 20 минут, полчаса, час. Превратились в лед.
Чтобы отогреться хотя бы на вокзале, подруги вызвали такси. За рулем — приятный и разговорчивый дедуля, который оказался настолько заботливым, что пригласил девушек домой, услышав, что поезд у них будет только через четыре часа.
— Мы слишком замерзли для адекватных решений и слишком любим приключения. Соглашаемся. Заранее извиняется, берлога, говорит, квартира под снос. А нам, в общем-то, и плевать, главное — тепло, — рассказывает Екатерина. — Накрывает нам стол, колбаса, хлеб, прочая снедь, чай, водка («чтоб душу согреть»). По телевизору «Иван Васильевич меняет профессию». Хорошо. Он покидает нас. Из рюкзака достаем оливье. Спустя время возвращается, мы еще немного болтаем и решаем ехать на вокзал.
По дороге девушки еще немного поговорили с гостеприимным таксистом, а когда спросили его, сколько с них за извоз, ответил: «Вы сказали "спасибо", и этого достаточно».