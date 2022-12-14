«Кипятком заливало весь дом»: 9 невероятных историй о праздновании Нового года от наших читателей

Вечеринки на грани ЧП

У некоторых читателей Новый год прошел буквально под девизом «Спасибо, что живой». Например, Дарья Белякова из Ярославля вспомнила, как в студенчестве она с друзьями приехала за город в глухую деревню. В тридцатиградусный мороз.



— Когда пришло время возвращаться в город, машина не завелась. Мы не придумали ничего лучше, чем сунуть под капот обогреватель и накрыть его матрасом, — рассказывает Дарья. — Естественно, машина загорелась. Самое смешное, что мы к тому моменту все были уже трезвые. Телефоны не ловят. Дорогу замело. Пришлось кому-то из ребят топать по снегу несколько километров до места, где телефон ловил, вызывать на подмогу родителей. Еле уехали.

