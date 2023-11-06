«Вай, мама, кто это?»: 49-летняя Олеся Судзиловская показала идеальную фигуру в бикини — как она питается

Многие звезды выглядят моложе своего возраста, но простым обывателям всегда кажется, что это результат дорогостоящих пластических операций или других хитрых методов, которые наверняка стоят бешеных денег. Вы не поверите, но сон, спорт, правильное питание и маленькие, почти бесплатные хитрости также способны творить чудеса. Редакция Городских порталов посмотрела фотографии идеальной фигуры актрисы Олеси Судзиловской и вспомнила звезд отечественного и зарубежного шоу-бизнеса, у которых есть чему поучиться.
Актриса и телеведущая Олеся Судзиловская в следующем году отпразднует 50-летний юбилей. Но это не мешает звезде демонстрировать идеальные формы. В своих социальных сетях она поделилась фото в золотистом бикини, подписчики тут же завалили телеведущую комплиментами и вопросами о том, как она добилась такого результата.
«Вай, мама, кто это», «Надо отдать должное, выглядите шикарно!», «Грация, изящество и красота всегда с вами», «Вы шикарны!» — написали подписчики под фото телеведущей. Кто-то даже тут же отправился худеть по примеру звезды. Оказалось, волшебной таблетки, как обычно, не существует.
— В 09:30 — плотный завтрак, в 11:00 и 16:00 — перекус фруктами, в 13:00 — обед (суп и салат). Ужин не позднее 19:00 — овощи и зелень, — рассказывала Олеся нашим коллегам из «СтарХита». Также актриса худеет с помощью....бани. По ее словам, 20 минут в парилке помогут сжечь около 500 калорий и избавят от целлюлита.
Еще звезды, которые выглядят моложе своих лет
А вот 61-летняя ведущая Екатерина Андреева в борьбе за молодость напрочь отказалась от алкоголя. Уже многие годы главный напиток знаменитости — вода, обогащенная водородом. Екатерина считает, что эта жидкость замечательно очищает организм, а также насыщает его полезными витаминами и минералами. Звезда Первого канала любит экспериментировать в кабинете косметолога. Она перепробовала всевозможные способы омоложения — от древних восточных методик до современных аппаратных процедур. Эксперименты в области косметологии приносят ведущей отличные результаты. В числе ее фаворитов — акупунктурный лифтинг, во время которого в лицо Екатерины вкалывают до 300 иголок. Если верить Андреевой, это абсолютно безболезненный процесс.
Стресс Екатерина Андреева снимает на ринге в боксерских перчатках. Она считает, что это приносит пользу как для тела, так и для души.
Следующая звездная красотка, чьей внешности в 54 года можно только позавидовать, — Дженнифер Лопес. Главное правило знаменитости — как можно меньше бывать на солнце. Свою смуглую кожу Джей бережет от вредных ультрафиолетовых лучей, которые разрушают коллаген — вещество, отвечающее за упругость кожи.
У исполнительницы хита On the Floor есть еще одна полезная привычка — каждый день, после пробуждения и перед сном, она медитирует. Это благотворно влияет не только на душевное состояние, но и на мышцы лица, которые расслабляются по максимуму, пока певица возвращает себе спокойствие. Можем попробовать последовать ее примеру.
Еще один бьюти-совет Джей Ло — постоянное умывание. Она очищает кожу лица несколько раз в день. Подобный подход не одобрят многие косметологи, считающие, что частые водные процедуры разрушают защитный барьер кожи и способствуют образованию преждевременных морщин. Но стоит только посмотреть на светящуюся здоровьем кожу Дженнифер и сразу хочется проверить ее методы на себе.
Недавно мы изучили 4 простые диеты — как худеют Ольга Бузова, Полина Гагарина и другие звезды. А врачи рассказали, эффективны ли они.
Наши популярные статьи про звезд
- Нашел молоденькую? Почему на самом деле развелись Вера Брежнева и Константин Меладзе — фото предполагаемой разлучницы;
- любовь с топ-менеджером и песни с Путиным: откуда взялся патриотический певец SHAMAN и кто помог ему попасть на кремлевскую сцену;
- голубая луна всему виной: как жил, любил и болел Борис Моисеев.