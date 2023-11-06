«Вай, мама, кто это?»: 49-летняя Олеся Судзиловская показала идеальную фигуру в бикини — как она питается

«Вай, мама, кто это», «Надо отдать должное, выглядите шикарно!», «Грация, изящество и красота всегда с вами», «Вы шикарны!» — написали подписчики под фото телеведущей. Кто-то даже тут же отправился худеть по примеру звезды. Оказалось, волшебной таблетки, как обычно, не существует.



— В 09:30 — плотный завтрак, в 11:00 и 16:00 — перекус фруктами, в 13:00 — обед (суп и салат). Ужин не позднее 19:00 — овощи и зелень, — рассказывала Олеся нашим коллегам из «СтарХита». Также актриса худеет с помощью....бани. По ее словам, 20 минут в парилке помогут сжечь около 500 калорий и избавят от целлюлита.