Домик в лесу или люкс с видом на главную елку: где отметить Новый год, если дома надоело — обзор вариантов с ценами

Обычно домики и коттеджи на праздники снимает молодежь, чтобы закатить вечеринку в духе голливудских фильмов. Заранее обговорите условия с хозяином: часто в объявлениях пишут, что вечеринки запрещены, но это не значит, что от вас требуется полнейшая тишина и отсутствие музыки.

Бывает, что дома снимают семьи, которым надоело одно и то же каждый год — ради разнообразия люди выезжают за город с детьми и уютно проводят праздники.

Отели

Многие новосибирцы любят снимать номера в отелях на новогоднюю ночь, особенно если само заведение предлагает праздничную программу. Удобство заключается еще в том, что если вы хотели бы оказаться в эпицентре празднования, то есть на площади Ленина, то сэкономите время на дорогу и деньги на проезд — тарифы ночью наверняка будут зашкаливать.