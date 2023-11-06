Домик в лесу или люкс с видом на главную елку: где отметить Новый год, если дома надоело — обзор вариантов с ценами

Новый год не за горами — не успеем оглянуться, два месяца пролетят. Для кого-то выбор локации празднования не является задачей: дома, с семьей, телевизором и салатами. Есть и те, кому непременно хочется смены обстановки. Стоимость аренды коттеджей, гостиниц, квартир ближе к концу года будет расти с невероятной скоростью, а количество вариантов — уменьшаться. Мы решили заранее посмотреть, свободны ли нужные даты и в какую сумму обойдется аренда.
Коттеджи
Сервисов для поиска и аренды площадок для празднования много. Мы решили посмотреть, что нам предлагает «Авито», вбив в поиск аренду коттеджей на Новый год, — получили 75 объявлений.
В глаза бросился вариант о сдаче домика в лесу недалеко от Обского моря: на 6 гостей, можно с животными. Новогодний тариф — 80 тысяч рублей на 6 человек и 150 тысяч рублей на 10 человек.
Уютный дом недалеко от поселка Кольцово предлагают для семейного Нового года — шумные вечеринки в нем запрещены. Площадь — 95 кв. м, вместимость — 16 человек. С 31 декабря по 1 января аренда выйдет в 150 тысяч рублей, даты пока свободны.
Популярный сайт по аренде коттеджей weekend-house.su на момент поиска предложил довольно много вариантов, с пометкой о том, что новогодние цены начинают действовать с 15 декабря. К примеру, коттедж «Тандем-1»: располагается недалеко от поселка Кольцово, вместимость — до 12 человек, аренда на новый год — 150 тысяч рублей за двое суток.
Обычно домики и коттеджи на праздники снимает молодежь, чтобы закатить вечеринку в духе голливудских фильмов. Заранее обговорите условия с хозяином: часто в объявлениях пишут, что вечеринки запрещены, но это не значит, что от вас требуется полнейшая тишина и отсутствие музыки.
Бывает, что дома снимают семьи, которым надоело одно и то же каждый год — ради разнообразия люди выезжают за город с детьми и уютно проводят праздники.
Отели
Многие новосибирцы любят снимать номера в отелях на новогоднюю ночь, особенно если само заведение предлагает праздничную программу. Удобство заключается еще в том, что если вы хотели бы оказаться в эпицентре празднования, то есть на площади Ленина, то сэкономите время на дорогу и деньги на проезд — тарифы ночью наверняка будут зашкаливать.
К примеру в «Гранд Автографе» (бывший «Мариотт») на 31 декабря запланирован праздничный банкет. Его стоимость для взрослых начинается от 23 тысяч рублей, для детей до 17 лет — 10,9 тысячи рублей, малышам до 4-х лет вход бесплатный.
В стоимость билета входит безлимитный бар, кухня и развлечения. Если вы захотите остаться в отеле ночевать, то это обойдется вам от 20 тысяч рублей за стандартный номер, 34,5 тысячи — за люкс и 101,5 тысячи рублей — за президентский люкс.
Гостиница «Центральная» в сравнении с предыдущим вариантом практически бесплатная: номер стандарт сейчас предлагают со скидкой — 2700 рублей вместо 3000 рублей, а семейный вариант обойдется в 3150 рублей вместо 3500 рублей. Оба варианта не включают питание
Отель River Park находится недалеко от Михайловской набережной, где также можно весело провести время перед новогодней ночью: погулять по ледовому городку или покататься на коньках, а потом вернуться в номер и пить шампанское под бой курантов. Стандартный номер стоит от 4800 рублей при тарифе эконом и 6300 рублей — при базовом тарифе, с завтраком. Комплексная новогодняя программа с проживанием начинается от 16 до 19 тысяч рублей за персону. Детям до 8 лет проживание и завтрак — бесплатно.
Квартиры
Сервис «Суточно.Ру» предложил 40 вариантов в центре от 3500 рублей и выше. Будем честны: интерьеры многих не располагают к празднованию, но и такие квартиры пользуются спросом. Для желающих встречать Новый год в духе картинок на Pinterest вариантов не нашлось (видимо, придется идти в отель).
К примеру, в аренду на новогоднюю ночь сдают двухуровневая квартира площадью 80 кв. м на улице Крылова, 63: 5 кроватей, 9 гостей, 2 спальни, отдельно кухня и гостиная, есть выход на террасу. Стоимость за сутки — 15 750 рублей.
В том же доме есть квартира в аренду площадью 50 квадратов: 10 500 рублей на 6 гостей.
Сайт tvil.ru предложил сразу 186 объявлений. Просторный светлый вариант нашелся на Геодезической: стоимость аренды за сутки 8386 рублей, новогодние даты пока свободны. Двухкомнатная квартира-студия, вместимость до 6 человек.
Лофт вместимостью до 25 человек и площадью 65 кв. м стоит уже 30 тысяч рублей. Локация находится на улице Мичурина, недалеко от метро и практически в центре. Подходящий вариант для тех, кто хотел бы прогуляться до главной ёлки города. В лофте есть танцпол, караоке, барная стойка и разрешено шуметь.
Что еще почитать
«Пока будильник молчит»: Анатолий Локоть ответил на вопрос о новогоднем настроении.
Уже в ноябре: названа дата, с которой улицу Ленина перекроют для Нового года.
Шерегеш по цене Таиланда. Куда можно успеть забронировать отдых на новогодние праздники — дешево и не очень.