Шерегеш по цене Таиланда. Куда можно успеть забронировать отдых на новогодние праздники — дешево и не очень

Кроме спальных мест в студии в ней есть санузел, холодильник, плита, микроволновка, фен, телевизор. Гостям предоставляются посуда, вешалки.



В интернете многие пишут, что весьма удачно проводили Новый год в Alpica House. К примеру, в своем отзыве на 2ГИС некий Артем рассказал следующее:



— Встретили новогодние праздники в одном из номеров. Фотографии и описание на сайте соответствуют действительности. Очень уютно, чисто и тепло.



Wow.Aparts & SPA

Здесь проживание стоит недешево, особенно в праздники. Вероятно, это потому, что из номеров открывается панорамный вид на Шерегеш.

