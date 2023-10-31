Шерегеш по цене Таиланда. Куда можно успеть забронировать отдых на новогодние праздники — дешево и не очень

С осени многие начинают задумываться, где провести новогодние праздники. НГС сделал подборку баз отдыхаа, отелей и гостевых домов, где можно отдохнуть душой и телом — уже сейчас там открыто бронирование номеров и шале на январь. И, да, для тех, кто мечтает побывать на море, мы нашли праздничный тур в Таиланд — буквально как в сказке: поел «Оливье» и помчался в аэропорт.
Шерегеш
Alpica House
Этот гостевой дом находится недалеко от подъемника SkyWay в Шерегеше.
В Alpica House проживание в двухместной студии с 5 по 8 января будет стоить 33 тысячи, а в семейных апартаментах —36 тысяч рублей. До 5 января все места уже выкуплены.
Кроме спальных мест в студии в ней есть санузел, холодильник, плита, микроволновка, фен, телевизор. Гостям предоставляются посуда, вешалки.
В интернете многие пишут, что весьма удачно проводили Новый год в Alpica House. К примеру, в своем отзыве на 2ГИС некий Артем рассказал следующее:
— Встретили новогодние праздники в одном из номеров. Фотографии и описание на сайте соответствуют действительности. Очень уютно, чисто и тепло.
Wow.Aparts & SPA
Здесь проживание стоит недешево, особенно в праздники. Вероятно, это потому, что из номеров открывается панорамный вид на Шерегеш.
На сайте Wow.Aparts на 2–8 января поиск выдал два варианта: однокомнатные апартаменты, которые обойдутся в 188,1 тысячу рублей; и двухуровневый делюкс, за который придется заплатить 229,5 тысячи рублей. В эту стоимость входят 6 ночей.
В апартаментах есть несколько спальных мест, санузел, лоджия и кухня. Последняя укомплектована индукционной плитой, холодильником, чайником, микроволновкой и вытяжкой. Тем, кто арендует номер, предоставляются посуда и гигиенические принадлежности: гель для душа, шампунь, мыло и прочее.
Двухуровневый делюкс тоже включает в себя всё, что нужно для жизни. Судя по фото, он похож на полноценную квартиру.
Кроме того, постояльцам предлагают SPA. Там можно принять расслабляющие ванны, сходить в баню и сделать массаж.
Пользовательница 2ГИС Анастасия оставила следующий отзыв о Wow.Aparts & SPA:
— Персонал приветливый, ресепшн всегда на связи, кухня очень вкусная <…> Единственный нюанс — это парковка, для такого отеля он должна быть гораздо больше <…> Рекомендую.
«Брусника»
«Брусника» — это гостевой дом в Шерегеше. По информации на сайте, с 6 по 9 января там можно забронировать шале площадью 70 кв. м со всеми удобствами и вместимостью до 8 человек; а также различные апартаменты в 20 кв. м, вместимостью до 4 человек. В зависимости от выбранной категории номер будет стоить от 45 до 114 тысяч рублей — в эту сумму входят 3 ночи.
Кстати, за дополнительную плату в «Бруснике» можно сходить в баню. На сайте гостевого дома написано, что зимой это стоит от 2 тысяч рублей в час. Но есть нюанс: приобрести можно минимум 2 часа. Хотя есть и бесплатные бонусы — к примеру, банщиков угощают травяным чаем.
— Отличное место для спокойного отдыха. Для детей много чего сделано, ребенок в восторге. Дома чистые, всё необходимое предоставили, — в недавнем отзыве на 2ГИС дал свою оценку Нурлан.
Республика Алтай
«Куба»
Этот эко-отель расположен в Чемальском районе Республики Алтай. Здесь туристам предлагают заселиться в необычные домики в виде куполов. С 1 по 8 января здесь доступен семейный люкс вместимостью 4 человека. 7 ночей обойдутся в 56 тысяч рублей.
На одной из фотографий, опубликованных на сайте «Кубы», видно, что купольный домик украшается гирляндами. Они создают праздничное настроение.
В семейном люксе есть все удобства: предусмотрены спальная зона, санузел, кухня и так далее.
Отдыхающие смогут любоваться пейзажами: рядом с эко-отелем находится река, а сами домики — с террасами. Те, кто побывал в «Кубе», уверяют, что эко-отель подойдет людям, уставшим от городской суеты.
— Хорошее, тихое место. Если хотите уединения, то вам сюда <…> Отзывчивые хозяева, — заявила в своем отзыве на 2ГИС Мария.
Хотя девушка нашла для себя не только плюсы, но и один минус — по ее словам, ночью в домике, куда она заселялась, было холодно. Будущим постояльцам она советует брать с собой тапочки, чтобы не замерзнуть. Но сильно беспокоиться не стоит: судя по фотографиям, в семейном люксе должна быть печка.
«Алтика» находится на берегу величественной реки Катунь. Этот эко-отель обещает гостям множество развлечений и способов расслабиться — баню, SPA, детскую площадку.
Не обходится и без еды. На территории «Алтики» работает ресторан. В меню, опубликованном на сайте отеля, представлены запеченная тыква, борщ с говядиной, брусничный пирог, тирамису и еще десятки наименований. Вот только о новогоднем «Оливье» нет ни слова, и не сказано, меняется ли меню в зависимости от времени года и праздников.
С 31 декабря по 2 января на сайте эко-отеля можно забронировать номера следующих категорий: «Стандарт Твин», вмещающий в себя до двух человек, и «Стандарт Дабл+» вместимостью до трех человек. Они обойдутся в одинаковую сумму — всего в 24 тысячи рублей.
— Всё чисто, уютно, сделано со вкусом. Приятный дизайн, новая мебель и белоснежные пушистые полотенца. Персонал вежливый и дружелюбный. К уборке нареканий не было, — такими впечатлениями от проживания поделилась пользовательница «Фламп» Ирина.
А что по морю?
Если не хочется ехать в горы, то есть другие варианты — например, поехать на море. За границу.
На сайте турагентства «Топ Трэвел» НГС нашел тур на двоих из Новосибирска в Таиланд. Планируемая дата вылета до Бангкока — 2 января, а возвращения — 8 января. Это значит, что можно встретить Новый год дома и отправляться в путь.
Туристам, берущим путевку, обещают проживание в отеле Memo Suite 3* в Паттайе. На его территории расположены ресторан, бассейн, джакузи, мини-маркет. Плюсом к этому, в нескольких километрах — пляж.
В номере обещаны кондиционер, телевизор, мини-бар. Завтрак включен.
— Симпатичный отель в южной части Паттайи, в одном из самых оживленных районов, — отмечается в предложении «Топ Трэвел».
С пометкой «За номер» на сайте указана следующая цена: 242,7 тысячи рублей.
Недавно НГС рассказывал, куда можно съездить на ноябрьских праздниках. Подборку мест — тоже с ценами — можно посмотреть здесь.