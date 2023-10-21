Выходной в Барнауле или Египет за 200 тысяч. Куда поехать на ноябрьские праздники — подборка мест на любой кошелек

Для тех, кто готов приехать в «Сосновый бор» пораньше и задержаться, — вариантов заселения больше. К примеру, на 5–7 ноября можно забронировать стандартный номер с двумя отдельными кроватями, люкс, полулюкс и так далее. Самый дешевый из них обойдется в сумму от 13,9 тысячи рублей.



И, да, парк-отель предлагает различные развлечения, в том числе бассейн.



— Горячий бассейн на улице [в холодную погоду] — это «бомба». [Но] проживание дороговато, — дала оценку в своем отзыве на 2ГИС Екатерина.



Санаторий «Рассвет 4*»

Санаторий «Рассвет 4*» расположен на улице Зеленая Роща, 9/1 в Бердске. Здесь можно выбрать номер из следующих категорий: эконом, стандарт-мини, стандарт, семейный, люкс и другие.

