Выходной в Барнауле или Египет за 200 тысяч. Куда поехать на ноябрьские праздники — подборка мест на любой кошелек

В этом году выходные в честь Дня народного единства выпадают на 4–6 ноября, и многие уже сейчас задумываются над тем, как их провести. НГС сделал подборку баз отдыха, санаториев и курортов на любой кошелек — в одних можно просто отдохнуть, а в других еще и поправить здоровье. Спойлер: кое-где отдых не получится уложить в три дня, а кошелек будет плакать.
Новосибирск и окрестности
Парк-отель «Сосновый бор»
Те, кто не хочет уезжать из города, могут выбрать «Сосновый бор». Этот парк-отель находится на улице Новая Заря, 53а в Новосибирске. Но отдых там обойдется недешево.
20 октября на сайте парк-отеля в разделе «Бронирование» мы попытались найти какие-либо свободные двухместные номера на дни с 4 по 6 ноября. С пометкой «Наша лучшая цена» сайт выдал нам единственный вариант — вилла с панорамными окнами за 28 тысяч рублей. В такую цену обойдутся две ночи на двоих гостей.
Судя по описанию, домик состоит из двух комнат, укомплектованных кроватью и диваном. Плюсом к этому в нем есть санузел с душевой и туалетом. Всем постояльцам обещают предоставить гигиенические принадлежности, полотенца, халаты, фен и прочее. На вилле работают интернет и телевидение.
Для тех, кто готов приехать в «Сосновый бор» пораньше и задержаться, — вариантов заселения больше. К примеру, на 5–7 ноября можно забронировать стандартный номер с двумя отдельными кроватями, люкс, полулюкс и так далее. Самый дешевый из них обойдется в сумму от 13,9 тысячи рублей.
И, да, парк-отель предлагает различные развлечения, в том числе бассейн.
— Горячий бассейн на улице [в холодную погоду] — это «бомба». [Но] проживание дороговато, — дала оценку в своем отзыве на 2ГИС Екатерина.
Санаторий «Рассвет 4*»
Санаторий «Рассвет 4*» расположен на улице Зеленая Роща, 9/1 в Бердске. Здесь можно выбрать номер из следующих категорий: эконом, стандарт-мини, стандарт, семейный, люкс и другие.
Один из самых недорогих — номер 2 категории «Блочный» в СПА-корпусе. Проживание в нем вместе с питанием стоит примерно от 4,3 тысячи рублей в сутки. Санаторно-курортное лечение оплачивается отдельно.
«Рассвет 4*» предлагает пациентам аппаратную диагностику, мануальную терапию, услуги различных профильных врачей, УЗИ, массаж и многое другое. Помимо этого, можно сходить в баню, турецкий хаммам, бассейн, тренажерный зал и на йогу.
Но не все остаются полностью довольными поездкой. Кто-то находит для себя как «плюсы», так и «минусы».
— Прекрасное место, но <…> Сломался бассейн, и никто не предупредил об отмене тренировок. Узнала об этом уже по факту — когда приехала. Неприятно потратить свое время впустую, — говорится в одном из отзывов на 2ГИС.
На сайте лечебницы указано, что забронировать номер на 4–6 ноября можно только через отдел бронирования по телефону или электронной почте.
Алтай
«Берель»
Глэмпинг, парк-отель «Берель» находится в Чемальском районе республики Алтай. На его сайте отмечается, что на 4–6 ноября там можно забронировать виллу с видом на реку Катунь. Дом вмещает до трех человек. Проживание будет стоить 32,8 тысячи рублей за две ночи.
В отапливаемом домике предусмотрены спальные места и все необходимые удобства. Постояльцам предоставляют посуду, гигиенические средства, вешалки для одежды.
— На наших виллах есть открытые террасы, где можно насладиться чаем или кофе, — добавляют на сайте глэмпинга.
Многие гости парк-отеля «Берель» подчеркивают, что им понравился отдых.
— Были там на отдыхе с семьей. Замечательное место, всё очень красиво и атмосферно <…> Приветливый персонал. Остались довольны, хотим приехать снова с друзьями, — такими впечатлениями в своем отзыве на 2ГИС поделилась Тамина.
«Альпака»
Это апарт-отель расположен в селе Узнезя республики Алтай. К брони на три праздничных выходных на его сайте доступен дом с террасой и камином. Он построен в «природном» стиле, с использованием большого количества дерева. Стоимость проживания с 4 по 6 ноября в нем начинается от 31 тысячи рублей.
— Я была очень уставшая и измотанная, когда приехала сюда. Провела тут два дня — и уже совсем другие ощущения, появилась энергия на новые свершения. Продуманы все детали. Красивая посуда, свежее постельное белье. Нет ощущения чужого дома, — в сентябре этого года написала в своем отзыве пользовательница 2ГИС Алиса.
В описании сказано, что питание не входит в стоимость. Но еду можно приготовить самостоятельно, так как есть полноценная кухня. Она оснащена плитой, духовкой, микроволновкой, холодильником, посудомоечной машиной.
В шаговой доступности от «Альпаки» — живописные горы, в которые можно отправиться на прогулку. А в нескольких часах езды от апарт-отеля — Горно-Алтайск. Там множество достопримечательностей: к примеру, Национальный музей республики, Национальный драматический театр и Церковь Макария преподобного Алтайского.
Санаторий «Барнаульский»
Санаторий расположен недалеко от центра Барнаула, ближе к лесной зоне. Если нет времени ехать туда надолго, то можно купить путевку на 1 день — это значит, что ноябрьских праздников точно хватит для отдыха.
Сейчас и до конца года однодневная путевка стоит примерно от 3,5 до 9,2 тысячи рублей. Это следует из прайса, опубликованного на сайте «Барнаульского».
В санатории лечат заболевания позвоночника, «ставят на ноги» после коронавируса и так далее. Для гостей, которые во время отдыха не хотят отставать от культурной жизни, здесь проводятся музыкальные вечера. Для любителей интеллектуальных игр имеются шашки, шахматы и домино. Работает библиотека.
Ну и куда же без достопримечательностей? Недалеко от «Барнаульского» находится дендрарий. Осенью его посетители часто устраивают фотосессии с пожелтевшими листьями.
Вариант такого путешествия подойдет тем, кто хочет отвлечься от Новосибирска, но не готов ехать далеко. До Барнаула от столицы Сибири — максимум 3–5 часов езды.
Жаркие страны
Турция
На сайте туристического агентства «Топ Трэвел» нам попался тур Новосибирск — Турция на неделю с 31 октября по 8 ноября. Чтобы поехать в него, нужно будет взять отпуск или отгулы. Заплатить придется 196 807 рублей вместе с топливным сбором.
Обладатели путевки смогут поселиться в двухместном номере отеля Armas Gul Beach 5* рядом с центром Кемера. По информации турагентства, на территории отеля есть несколько бассейнов, ресторан, различные бары, фитнес- и СПА-центры, детский клуб. Питание — по системе «Ультра всё включено».
— Отель на берегу моря с собственным оборудованным пляжем. Подойдет для отдыха всей семьей, — уточняется на сайте «Топ Трэвел».
Египет
Турагентство «Свобода Трэвел» предлагает путешествие из Новосибирска в Хургаду (Египет) с 28 октября по 8 ноября. Покупка может сильно «ударить» по кошельку: на момент публикации тур вместе с топливным собором стоит 231,6 тысячи рублей. Но, отправившись в него, можно будет полноценно отдохнуть и позагорать.
Туристы смогут пожить в номере на двоих в отеле Empire Hotel Aqua Park 3*. В нем работают открытый бассейн, тренажерный зал, ресторан, бар. Питание — по системе «Всё включено».
И, конечно же, будет возможность съездить на экскурсию и вживую увидеть легендарные пирамиды.
А если хочется на море, но в России?
На сайте «Мой тур-нск54» мы нашли тур Новосибирск — Адлер, для которого тоже потребуется запастись временем. Вылететь на курорт предлагается 4 ноября, как раз в День народного единства, а вернуться оттуда — на 10 ноября. Стоимость — 76,5 тысяч рублей.
Путевка предусматривает проживание в двухместном номере гостевого дома «Розали». В его комнатах есть санузел, кондиционер и Wi-Fi. Также гостям обещают общую кухню, террасу и парковку. А еще меньше, чем в километре от «Розали», находится пляж.
Кстати, недавно НГС также рассказывал, где новосибирцы смогут отдохнуть на Новый год в Шерегеше и Горном Алтае.