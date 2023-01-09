Когда снова будем отдыхать? Календарь выходных и праздников в 2023 году

Большие новогодние каникулы позади, и, кажется, самое время напомнить, когда мы снова будем отдыхать.
Всего выходных и праздничных дней в этом году — 118 (с учетом уже прошедших новогодних). Хоть новогодние праздники и закончились, они подарят нам немного радости в дальнейшем. Всё потому, что выходные 1 и 8 января, которые пришлись на воскресенья, переносятся на 24 февраля и 8 мая. Благодаря этим переносам в феврале и мае мы будем отдыхать по четыре дня — с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Кроме того, по три дня мы будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.
День России, который отмечают 12 июня, в этом году приходится на понедельник, поэтому с учетом выходных дней до него получается три дня отдыха (с 10 по 12-е). В ноябре трехдневные выходные получатся по случаю Дня народного единства (4 ноября) — он выпадает на субботу, поэтому нерабочим станет ближайший понедельник, 6 ноября. А вот 8 марта, которое приходится на среду, будет отдельным выходным днем.
Мы рассказывали о том, что будет с зарплатами россиян в этом году, как изменится рынок труда после прошлогодних событий и когда выгоднее всего взять отпуск.