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Когда снова будем отдыхать? Календарь выходных и праздников в 2023 году

Новогодние каникулы закончились, но затяжные праздники еще будут

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Те, кто внимательно изучил наш календарь, знают, когда не приходить на работу

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Большие новогодние каникулы позади, и, кажется, самое время напомнить, когда мы снова будем отдыхать.

Всего выходных и праздничных дней в этом году — 118 (с учетом уже прошедших новогодних). Хоть новогодние праздники и закончились, они подарят нам немного радости в дальнейшем. Всё потому, что выходные 1 и 8 января, которые пришлись на воскресенья, переносятся на 24 февраля и 8 мая. Благодаря этим переносам в феврале и мае мы будем отдыхать по четыре дня — с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Кроме того, по три дня мы будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Сохраните календарь, чтобы не забыть, когда будете отдыхать

Сохраните календарь, чтобы не забыть, когда будете отдыхать

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День России, который отмечают 12 июня, в этом году приходится на понедельник, поэтому с учетом выходных дней до него получается три дня отдыха (с 10 по 12-е). В ноябре трехдневные выходные получатся по случаю Дня народного единства (4 ноября) — он выпадает на субботу, поэтому нерабочим станет ближайший понедельник, 6 ноября. А вот 8 марта, которое приходится на среду, будет отдельным выходным днем.

Мы рассказывали о том, что будет с зарплатами россиян в этом году, как изменится рынок труда после прошлогодних событий и когда выгоднее всего взять отпуск.

1 Мая12 июня23 Февраля4 ноября8 Марта9 МаяДень РоссииДень народного единстваВыходныеКалендарьКаникулыОтдыхПраздникиРаботаДень ПобедыВыходные и праздники
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