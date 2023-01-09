Когда снова будем отдыхать? Календарь выходных и праздников в 2023 году

Большие новогодние каникулы позади, и, кажется, самое время напомнить, когда мы снова будем отдыхать.

Всего выходных и праздничных дней в этом году — 118 (с учетом уже прошедших новогодних). Хоть новогодние праздники и закончились, они подарят нам немного радости в дальнейшем. Всё потому, что выходные 1 и 8 января, которые пришлись на воскресенья, переносятся на 24 февраля и 8 мая. Благодаря этим переносам в феврале и мае мы будем отдыхать по четыре дня — с 23 по 26 февраля и с 6 по 9 мая. Кроме того, по три дня мы будем отдыхать с 29 апреля по 1 мая, с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.