Стеклянные юрты и мини-отель из кедра. Где новосибирцам отдохнуть на Новый год — бюджетно и не очень

Новый год не за горами, и многие задаются вопросом «Где же его провести?» НГС сделал подборку уютных баз отдыха и отелей, расположенных в Республике Алтай и Шерегеше, — в большинстве из них номера и домики можно забронировать уже сейчас. Стоимость проживания в некоторых из них начинается от 1 тысячи рублей.
Алтай. Купольный отель «Вдох»
От 10,6 тысяч рублей
Купольный отель «Вдох» расположен в Аносе, примерно в 85 километрах от Горно-Алтайска. Неподалеку Катунь. Вместо привычных номеров тут — юрты и стеклянные купольные дома, из которых открывается вид на живописную природу. В каждом из них есть печь-камин, пол с подогревом, душ, туалет и другие удобства, утверждается на сайте отеля. В прозрачных домиках на случай, если захочется уединиться, предусмотрены шторы.
«Вдох» работает круглый год. Теплые, колоритные дома из стекла вмещают в себя до трех, а юрты — до четырех человек.
Аренда купола на праздничные дни стоит 10,6 тысяч, а юрты — 12,8 тысяч рублей, сказано в паблике отеля во «ВКонтакте». Для детей до 6 лет проживание бесплатное.
— (Там) чисто, опрятно, белоснежно постельное белье. Есть мини-холодильник. В ванной есть всё, начиная от шампуня и заканчивая одноразовыми станками для бритья. На веранде стоят небольшой столик и два кресла. Возле юрты — мангал, — пишет в отзыве на «Флампе» жительница Новосибирска под ником Makavechic.
На территории отеля работает кафе. В стоимость проживания включен завтрак.
Алтай. «Кедровый дом»
От 2 тысяч рублей
Мини-отель «Кедровый дом Кочиевских» находится в Горно-Алтайске. В отзывах на «Яндекс Картах» говорится, что в нем чистые номера, оборудованы кухня и мангальная зона. По словам туристов, «Кедровый дом» подойдет тем, кто любит тишину. А всё потому, что он расположен в частном секторе, где мало шумных дорог и машин.
— Но, вообще, нас выбирают по разным причинам. Кому-то нравится дистанционное заселение, кому-то аромат дерева (кедра. — прим. ред.), а кому-то спокойная обстановка: вроде центр города, а вроде и частный сектор, — уточнили НГС в «Кедровом доме».
На момент выхода публикации проживание в «Кедровом доме» стоит от 2 до 4 тысяч рублей.
От отеля до центра города можно дойти пешком или доехать на автобусе. Неподалеку — магазины, Дом культуры, Музей Республики Алтай и другие достопримечательности. А еще в шаговой доступности река.
Зимние праздники в этом месте можно провести размеренно, без суматохи.
Алтай. База отдыха Golden Time
20 тысяч рублей
Golden Time находится в Манжероке, недалеко от родника Аржан-Суу, рядом с которым работает постоянная ярмарка алтайских сувениров. Гостям базы предлагают проживание в лаконичных домиках треугольной формы с террасами. В каждом из них есть кухня, различная мебель, санузел с тропическим душем, телевизор, Wi-Fi и так далее. В общем, всё, что нужно для жизни.
Сейчас можно забронировать домик от 8 тысяч. К Новому году цены могут вырасти до 20 тысяч рублей, рассказали корреспонденту НГС на базе отдыха.
Фасады домиков украшены подсветкой, которая точно создаст новогоднее настроение. Из панорамных окон открывается вид на Катунь, отмечается на сайте базы. Для любителей прогулок и посиделок предусмотрены качели, мангальная зона и место для разведения костра. И, к тому же, не обошлось без бани.
— Из минусов (базы) — только близость дороги. Ночью слышно, (как едут машины), — говорится в отзыве, который на «Яндекс Картах» оставила некая Екатерина.
Алтай. База отдыха «Степной кочевник»
От 1 тысячи рублей
Расположена в селе в Курай Кош-Агачского района, вдали от городской суеты. «Степной кочевник» предлагает гостям отдохнуть в номерах, домиках и аилах. На разный вкус. Питание не включено — еду придется готовить самостоятельно. Но это не беда, говорится на сайте базы, так как есть оборудованная кухня и, вообще, недалеко от базы работает кафе-пельменная. В стоимость проживания входит пользование мангалами, уличным душем, беседками, Wi-Fi.
Некоторые услуги оплачиваются дополнительно: баня — от 1,5 тысяч, прачечная — 250 рублей, а также гид (цена не указана). Вырастут ли цены под Новый год, не сообщается.
А вот что говорится в отзыве о базе, который на «Флампе» оставила сибирячка Наталья:
— (На базе) местный пес охранял наш покой за умеренную плату в виде небольшого кусочка мяса. Теплая кухня — с горячей водой, и оборудована всем необходимым: плитой, микроволновкой, чайником, посудой, столиками внутри и снаружи.
Шерегеш. Отель «Вертикаль»
От 6 тысяч рублей
В Шерегеше у подножия горы Зеленой, которая зимой похожа на заснеженный Эльбрус, находится отель «Вертикаль». Категории номеров в нем разные — от эконома до люкса, и во флигеле. В стоимость проживания входит завтрак по системе «Шведский стол», а зимой и комплексный ужин, пишут на сайте отеля. Цены варьируются в зависимости от сезона. За отдельную плату — ресторан, сауна, бильярдная и услуги оздоровительного центра.
По информации на сайте «Вертикали», к Новому году номер «Стандарт» будет стоит от 6 тысяч рублей
Кроме жилых номеров, в «Вертикали» имеются комната для хранения лыж и сноубордов, а также охраняемая автостоянка. Можно беззаботно гулять и кататься.
— Теплая, уютная гостиница. Приветливый, неравнодушный персонал. До подъемников идти всего пару минут. Полностью соответствует заявленным критериям, — уверяет в своем отзыве на 2ГИС Людмила Н.
Шерегеш. «Шишки»
От 9 тысяч рублей
Шале «Шишки» наиболее дешево обходятся апартаменты в мансарде с отдельным входом: непраздничные дни — 6 тысяч, в праздничные — от 9 тысяч рублей. В них есть 2 основных и 2 дополнительных места для размещения, причем последние оплачиваются отдельно.
— Каждому проживающему предоставляются комплект полотенец, постельное белье, гигиенические принадлежности в санузлах <…> Мангальная зона и теплый прием.
Дороже всего стоит аренда шале с четырьмя спальнями. В праздничные дни — от 25 тысяч рублей. Бронирование на зимний сезон открыто.
— Есть всё необходимое для проживания. Тихое место, несмотря на то, что дорога рядом. Бесплатная баня. Приветливые хозяева, — подчеркнул в своем отзыве на «Яндекс Картах» Антон К.
Шерегеш. Парк-отель «Горный»
От 13 тысяч рублей
Представляет собой комплекс из трех многоэтажных корпусов, которые внутри оформлены в природном стиле. Стандартный номер стоимостью от 13 до 16,8 тысяч рассчитан на одного-двух человек. Тот, который подороже, укомплектован двуспальной кроватью с ортопедическим матрасом, мини-холодильником, встроенным шкафом, сейфом и телевизором. Есть ванная. Работает Wi-Fi. Помимо проживания, в стоимость входят завтрак, детская комната и пользование автомобильной парковкой.
В свою очередь, номер «Стандарт улучшенный» стоит 19,8 тысяч, люкс — 47 тысяч. На сколько цены могут вырасти к праздникам, не уточняется.
Из развлечений в «Горном»: ресторан, кинозал, скалодром и детская комната. Действующая пивоварня. Также оборудованы парковка для автомобилей и снегоходов.
Осенью тоже можно хорошо отдохнуть. Недавно НГС рассказывал, куда отправиться в бархатный сезон и не разориться.