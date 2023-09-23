Стеклянные юрты и мини-отель из кедра. Где новосибирцам отдохнуть на Новый год — бюджетно и не очень

— Но, вообще, нас выбирают по разным причинам. Кому-то нравится дистанционное заселение, кому-то аромат дерева (кедра. — прим. ред.), а кому-то спокойная обстановка: вроде центр города, а вроде и частный сектор, — уточнили НГС в «Кедровом доме».



На момент выхода публикации проживание в «Кедровом доме» стоит от 2 до 4 тысяч рублей.

От отеля до центра города можно дойти пешком или доехать на автобусе. Неподалеку — магазины, Дом культуры, Музей Республики Алтай и другие достопримечательности. А еще в шаговой доступности река.