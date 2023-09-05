Отдохнуть можно и за 35 тысяч: куда поехать в бархатный сезон

Лето уже закончилось, но это не значит, что больше не будет возможности позагорать на пляже. Осенью наступает время бархатного сезона — испепеляющей жары нет, а вместе с ней пропадают и толпы отдыхающих. Но насколько выгодно ехать в отпуск в этот период? Разобрались, куда лучше всего съездить в бархатный сезон и сколько это будет стоить.
Бархатный сезон — это условное название одного из наиболее благоприятных периодов для курортного отдыха туристов, во время которого не так жарко, как в июле, но всё еще тепло (в том числе ночью).
Где хорошо в бархатный сезон
Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин рассказал, что в этом году дешевле всего провести отпуск в Крыму, поскольку спрос на него снизился.
— Всё лето цены здесь на 10–15% ниже, чем в прошлом году. А с учетом завершения сезона они упадут еще. Наши туристы выбирают преимущественно либо Ялту, либо восточный Крым: Феодосию, Судак, Новый Свет. Отдохнуть здесь можно за 25 тысяч рублей в неделю за человека, — отметил эксперт.
Доступен для туристов и Краснодарский край, хоть и обойдется немного дороже. По словам Сергея Ромашкина, в бархатный сезон можно поехать в Анапу — аэропорт здесь по-прежнему закрыт, но можно добраться поездом или на своем транспорте.
— Если ехать на машине, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле будет стоить 30–32 тысячи рублей, если поездом — надо добавить еще 15 тысяч. Это как раз цена за железнодорожную перевозку туда-обратно, — подсчитал эксперт.
Не самое очевидное, но возможное направление — Калининградская область. Сезон здесь уже завершен, море быстро остывает, и купаться через пару недель будет невозможно, поэтому поток пляжных туристов падает. Но, как объяснил Сергей Ромашкин, в Калининград многие приезжают ради того, чтобы полюбоваться архитектурой и узнать местную историю.
— В экскурсионные программы включают и пляжные города — Светлогорск, Зеленоградск. Эти туры остаются такими же популярными, как и летом. Цены на них не снижают. Но надо отметить, что в отелях Калининграда они значительно ниже, чем в отелях на побережье. Если пляжный турист платил летом 6–7 тысяч рублей за сутки в том же Зеленоградске, то в Калининграде он заплатит 3–3,5 тысячи рублей за номер на двоих, — рассказал Ромашкин.
Из заграничных курортов самым доступным традиционно является Абхазия, причем осенью цена будет еще ниже, чем летом. Сергей Ромашкин напомнил, что в Абхазии более длинный сезон, чем на курортах Краснодарского края, а море остывает медленнее.
— Отдохнуть неделю здесь можно за 30–35 тысяч рублей. Причем это будет вполне комфортный отдых. Цена достигнет минимума где-то 15 сентября. Отдых будет стоить на 25% дешевле, чем в августе, — заверил вице-президент АТОР.
Цены снижаются и на поездки в Турцию. В сентябре они будут дешевле на 10–20%, чем в разгар сезона — 70–80 тысяч за неделю. При этом даже в октябре погода в Турции хорошая, а море — теплое. Еще доступнее Египет — он дешевле Турции примерно на 15%, здесь можно уложиться в 65–75 тысяч за неделю. Правда, по словам Сергея Ромашкина, цены здесь такие низкие не из-за сезонного снижения.
— Он немного отстал от других стран, которые открылись для туристов раньше. По мере того как туристы будут возвращаться на курорты Египта, стоимость отдыха будет расти, — объяснил эксперт.
Стабильная погода, но уставший персонал
В чём плюсы бархатного сезона для туристов? Здесь стоит отметить, что в разных турагентствах может быть свое представление о том, когда именно он проходит. Где-то выделяют период с августа по сентябрь, а где-то — с сентября по октябрь.
— Например, в Сочи бархатным сезоном считается август-сентябрь. Сентябрь и тот под вопросом, бархатный ли. Единственным плюсом этого периода считаю более-менее стабильную погоду и уже теплое море, сэкономить можно, лишь только забронировав заранее (по акции раннего бронирования, которая стартует в январе-феврале) или случайно поймать горящий тур, — считает директор турагентства «СкайВэй Тревел» Екатерина Сахнина.
Директор агентства «Корас» Наталья Сахнова назвала главным плюсом бархатного сезона более приятную погоду, поскольку основная жара уже спадает. Кроме того, уменьшается и количество туристов, что, в свою очередь, влияет на стоимость поездки.
— Уменьшается и огромный поток отдыхающих. Отсюда вытекает, что в бархатный сезон снижается стоимость отдыха, но нужно учитывать, что это возникает не на ровном месте, — объяснила Наталья Сахнова. — Стоит понимать, что снижение стоимости — это снижение количества и качества предлагаемых услуг. Например, если в отеле работает анимационная команда из 10 человек, то в сентябре-октябре будет уже 5 человек, а к концу сезона аниматоров вообще не будет. В высокий сезон в отеле — 500 отдыхающих, а в бархатный — раза в полтора меньше, соответственно, питание будет более скромным. Летом меню намного разнообразнее, а в бархатный сезон количество предлагаемых блюд и напитков будет меньше.
Также Наталья Сахнова отметила, что из-за сильной жары отдых в высокий сезон выглядит ограниченным, потому что находиться на природе, в море и на солнце в определенные промежутки времени попросту невозможно. В бархатный сезон погода более комфортная. С ней согласился и Сергей Ромашкин, который назвал бархатный сезон идеальным для поездки в санатории:
— Многие серьезные врачи-климатологи считают, что именно в это время хорошо ездить в санатории, поскольку температура падает, вы приезжаете в комфортную для себя метеорологическую среду. В сентябре, когда вы приезжаете в
Несмотря на все положительные стороны, у бархатного сезона есть и свои недостатки. Например, состояние инфраструктуры за время высокого сезона может измениться в худшую сторону, а персонал будет более уставшим по сравнению с весенними месяцами.
— У нас в туризме невысокие два сезона — это весенние месяцы и октябрь. В это время стоимость снижена, — пояснила Наталья Сахнова. — Но нужно понимать, что когда вы едете на отдых весной, в отелях вас везде ждут реновации, проходят обновления, персонал бодрый и веселый вас встречает. А в конце сезона это всё уже устало, сами отдыхающие приводят всё в такой вид: в номерах едят, что-то разлили, порвали, уронили. Например, есть огромный список турецких отелей, не принимающих одиноких мужчин без сопровождения женщин. Всё достаточно банально: мужчины напиваются и начинают в номере творить безобразие, всё крушить. Когда вы в октябре заселяетесь в номер, надо понимать: что-то может быть сломано, что-то неисправно, то же самое — на территории у отелей.
Екатерина Сахнина советует туристам ездить на отдых не в бархатный сезон, а в более низкие, когда можно выбрать отели комфортнее. Как правило, это либо начало туристического сезона (весна), либо конец (поздняя осень). Если море прохладное, то лучше выбирать отели с подогреваемым бассейном.
— Недостатки бархатного сезона: очень много народа, в некоторых районах (Анапа и округ) цветет вода, ротавирусная инфекция. И стоимость путевок неадекватна, — пояснила Екатерина Сахнина.
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