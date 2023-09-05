Отдохнуть можно и за 35 тысяч: куда поехать в бархатный сезон

Доступен для туристов и Краснодарский край, хоть и обойдется немного дороже. По словам Сергея Ромашкина, в бархатный сезон можно поехать в Анапу — аэропорт здесь по-прежнему закрыт, но можно добраться поездом или на своем транспорте.

— Если ехать на машине, неделя отдыха в четырехзвездочном отеле будет стоить 30–32 тысячи рублей, если поездом — надо добавить еще 15 тысяч. Это как раз цена за железнодорожную перевозку туда-обратно, — подсчитал эксперт.

Не самое очевидное, но возможное направление — Калининградская область. Сезон здесь уже завершен, море быстро остывает, и купаться через пару недель будет невозможно, поэтому поток пляжных туристов падает. Но, как объяснил Сергей Ромашкин, в Калининград многие приезжают ради того, чтобы полюбоваться архитектурой и узнать местную историю.