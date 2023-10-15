«Организаторы добавили интриги»: две новосибирские пары устроили масштабные гендер-пати на набережной

С мужем Алексеем Наталья познакомилась в 2018 году, тогда пара была соседями. Спустя время они узнали, что их жизни шли параллельно: в одно время переезжали из города в город, в одно время покупали квартиры, женились и разводились примерно в разрезе полгода.

— В 2018 году сдался дом, мы заехали. Он и я купили квартиры, у всех были отношения, встречались только в лифте. В 2022 году у всех изменилась жизнь. Алексей завел собаку, а у меня уже был питомец. Мы вышли вместе гулять с собаками, с тех пор не расставались, — рассказала Наталья.