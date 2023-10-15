«Организаторы добавили интриги»: две новосибирские пары устроили масштабные гендер-пати на набережной

Две семейные пары устроили гендер-пати на Михайловской набережной. Узнать пол ребенка новосибирцы решили с помощью колеса обозрения. Оказалось, семьи не только устроили в один день праздник, но и у их будущих детей совпал пол. НГС пообщался с семьями, которых связала дата — 14 октября.
Пол ребенка был неважен
Как рассказала НГС Наталья, у них с мужем была задумка провести гендер-пати, но про колесо обозрения семья узнала только на этой неделе. Сначала праздник планировали на 25 сентября, муж с женой хотели доехать на Марс и зажечь световой дым. Но оказалось, что пол ребенка еще неизвестен, по словам Натальи, доктор написал: «50% девочка, 50% мальчик».
— Потом мы думали насчет самолета с дымом. Но в понедельник муж сообщил, что есть еще вариант с колесом. Все остальные задумки ушли на второй план. Мне эта идея очень понравилась. Написала сценарий: какая подсветка и что за чем идет. Было немного не так, организаторы сказали, что это их творчество, чтобы нам было интереснее, — поделилась Наталья.
Будущая мама признается, что ей было неважно какого пола будет ребенок. Гендер-пати, по ее словам, устроили для впечатлений не столько для родителей, сколько для ребенка в будущем. Так малыш сможет пересматривать видео и если захочет, возвращаться к колесу.
С мужем Алексеем Наталья познакомилась в 2018 году, тогда пара была соседями. Спустя время они узнали, что их жизни шли параллельно: в одно время переезжали из города в город, в одно время покупали квартиры, женились и разводились примерно в разрезе полгода.
— В 2018 году сдался дом, мы заехали. Он и я купили квартиры, у всех были отношения, встречались только в лифте. В 2022 году у всех изменилась жизнь. Алексей завел собаку, а у меня уже был питомец. Мы вышли вместе гулять с собаками, с тех пор не расставались, — рассказала Наталья.
К браку у семьи отношение необычное. Наталья придумала, что каждый год они с Алексеем будут праздновать свадьбу в удивительных местах. Муж идею поддержал. Так в прошлом году они отпраздновали свадьбу на Бали.
— Нам говорили, что в храмы не пускают. Так сложилось, виллу мы снимали у сына священника, который проводит церемонии. Нас пустили в храм. Была полностью балийская свадьба: с одеждой, в храме, со всеми ритуалами. В этом году я уже не летаю, поэтому у нас в этом году будет свадьба в России 15 декабря, — поделилась Наталья.
Ждали девочку
Андрей и Александра в этот же день решили узнать пол своего малыша с помощью колеса обозрения. Как рассказал НГС Андрей, узнать родится мальчик или девочка было необычно именно на Михайловской набережной. Вместе пара уже примерно 4 года, но расписались недавно в красивую дату 23 июня 2023 года.
— Нам организаторы в подарок добавили интриги с изменениями цветов, эмоции непередаваемые. Мы долго шли к этому событию, ждали девочку, — рассказал Андрей.
Недавно другая семейная пара Сергей и Кристина Хомич узнали пол ребенка, организовав дрифт на машинах на парковке перед ТРЦ «Мега».
Чтобы узнать кто появится на свет новосибирцы выбирают разные способы. НГС пообщался с тремя сибирячками, которые уже провели гендер-пати. Журналист выяснила, сколько это стоит и где можно устроить праздник.