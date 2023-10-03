Дрифт, рев моторов и цветной дым: семейная пара устроила необычную гендер-пати в Новосибирске

Мероприятие прошло днем 29 сентября. Будущие родители не знали, мальчик или девочка будет у них. Самым первым, кто узнал пол малыша, оказался друг Сергея Владислав, который помог в организации вечеринки.



— Думал сделать что-то необычное, посмотрел много видео, как проводят такие вечеринки, и именно с помощью машины — такого не нашел. В организации помог друг, который купил дымовые шашки, — пояснил Сергей.

