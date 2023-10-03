Дрифт, рев моторов и цветной дым: семейная пара устроила необычную гендер-пати в Новосибирске

Новосибирская семейная пара, Сергей и Кристина Хомич, устроили необычную гендер-вечеринку. Чтобы узнать пол ребенка, будущий отец организовал дрифт на машинах на парковке перед ТРЦ МЕГА.
Мероприятие прошло днем 29 сентября. Будущие родители не знали, мальчик или девочка будет у них. Самым первым, кто узнал пол малыша, оказался друг Сергея Владислав, который помог в организации вечеринки.
— Думал сделать что-то необычное, посмотрел много видео, как проводят такие вечеринки, и именно с помощью машины — такого не нашел. В организации помог друг, который купил дымовые шашки, — пояснил Сергей.
Как отметил мужчина, мероприятие дважды чуть не сорвалось. Первый раз из-за того, что в больнице сломался аппарат УЗИ и поэтому будущим родителям пришлось записываться в платную клинику.
— Обзвонили несколько клиник, везде были очереди, кое-как нашли клинику, где жене сделали УЗИ буквально за несколько дней до вечеринки. Второй раз чуть не сорвалось из-за того, что у друга, который должен был ездить вокруг нас, сломалась машина. Но нам повезло: кинули клич среди знакомых и несколько человек отозвались, — отметил сибиряк.
По словам мужчины, пол ребенка они узнали в день рождения Кристины. Чтобы супруга не догадалась о предстоящем мероприятии, Сергей сказал ей, что они просто едут на встречу с друзьями.
— Я заранее купил шары с белым конфетти внутри. Когда машины начали ездить, мы их лопнули, и Кристина не поняла, почему конфетти белое, но затем из-под колес начал идти розовый дым от шашек, а я поджег петарду с розовым дымом. Так мы и узнали пол ребенка, — пояснил молодой человек.
Как рассказал Сергей, с Кристиной они знакомы уже три года, их познакомила общая подруга. В декабре прошлого года молодые люди вступили в брак, и этот ребенок будет первым для пары.
Ранее семейная пара, Артем и Кристина Поляковы из Новосибирска, узнали пол своего будущего ребенка во время публичной гендер-пати на Михайловской набережной. Аттракцион показал родителям цветом пол их малыша.