Сибирячка арендовала самолет, чтобы узнать пол ребенка. И еще две истории мам, которые тратили на гендер-пати до 200 тысяч

На УЗИ врач написала на бумаге пол ребенка, отдала нам в конверте, мы не открывали, передали организаторам. Из-за погоды нам пришлось перенести самолет, об этом нас предупреждали заранее, нам тоже пришлось перенести гостей на день вперед, я молилась, чтобы погода была хорошая и чтобы у нас всё получилось.



Когда пролетел самолет и мы увидели розовый дым, я верещала от счастья, у меня до сих пор мурашки от воспоминаний. Я очень хотела девочку, так обрадовалась, у нас всё получилось так, как мы хотели. Я очень советую устраивать будущим родителям гендер-пати, даже самую простую, с разрезанием торта, это очень важный момент, который вы разделяете с самыми близкими.