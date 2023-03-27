Сибирячка арендовала самолет, чтобы узнать пол ребенка. И еще две истории мам, которые тратили на гендер-пати до 200 тысяч

В последнее время стало модно устраивать гендерные вечеринки — их еще называют гендер-пати. Это праздник будущих родителей для того, чтобы узнать пол ребенка. Его идея принадлежит блогеру Дженне Карвунидис — она первая устроила гендер-пати в 2008 году. В нашей стране мода на вечеринку появилась несколько лет назад, будущим родителям предлагают массу вариантов для определения пола ребенка, начиная с шариков нежно-розового и нежно-голубого цвета, конфетти и дальше по нарастающей. Мы поговорили с сибирячками, которые уже провели вечеринку, и выяснили, сколько это стоит.
Елена Шестакова заказала самолет с дымом
— Еще в первую беременность (это было 5 лет назад) я решила, что не хочу узнавать пол ребенка на УЗИ, а хочу устроить праздник: повод есть, почему бы не разделить его вместе с близкими и друзьями? Со старшим сыном мы оформляли фотозону и заказывали коробку с шарами. Это невероятное событие: мы с мужем открыли коробку, вылетели голубые шары — мы узнали, что у нас будет мальчик, все кричали, визжали, поздравляли нас. Это незабываемые эмоции и воспоминания на всю жизнь.
Со второй беременностью я тоже хотела гендер-пати, но уже другим способом, более фееричным. Я люблю эмоции, люблю устраивать эмоциональные события. В соцсети у иностранного блогера я увидела идею с самолетом, подумала, что это доступно только очень богатым людям, очень дорого стоит и это невозможно реализовать в нашем городе. Поделилась с мужем на уровне идеи.
А потом подыграли обстоятельства: на день рождения я подарила мужу сертификат на полет над городом на маленьком самолете, мы летали вместе, и я спросила у пилота, организовывают ли они гендер-пати. Оказалось, что да. Стоимость —
На УЗИ врач написала на бумаге пол ребенка, отдала нам в конверте, мы не открывали, передали организаторам. Из-за погоды нам пришлось перенести самолет, об этом нас предупреждали заранее, нам тоже пришлось перенести гостей на день вперед, я молилась, чтобы погода была хорошая и чтобы у нас всё получилось.
Когда пролетел самолет и мы увидели розовый дым, я верещала от счастья, у меня до сих пор мурашки от воспоминаний. Я очень хотела девочку, так обрадовалась, у нас всё получилось так, как мы хотели. Я очень советую устраивать будущим родителям гендер-пати, даже самую простую, с разрезанием торта, это очень важный момент, который вы разделяете с самыми близкими.
Оба раза мы проводили гендер-пати поздно, примерно на 28-й неделе. Основная часть беременности протекала зимой, а мне хотелось праздника на природе, ждала весну. Меня все спрашивали, как у меня терпения хватает — так долго не знать пол ребенка? Ничего страшного, подожду. Главное, чтобы был момент праздника, я хочу прожить эти эмоции полноценно.
Алина Тюрина сделала праздник у моря за 2500 евро
— Мы очень любим устраивать крутые праздники, классно отыграли свадьбу, организовываем масштабные дни рождения, я еще не забеременела, но уже знала, что сделаю гендер-пати, это же первый праздник нашего ребенка. Мы долго думали над стилистикой, рассматривали много разных тематик, хотели вечеринку в мексиканском стиле, но пока не найдешь подходящее место, невозможно оценить адекватно, что будет.
Мы живем в Турции, в Анталье, я хотела помещение с видом на море, это оказалось самым сложным — найти площадку с подходящим видом и вкусной едой. В Турции совершенно другой рынок и расценки, у каждого места свои условия, сложно договориться с рестораном, мало где есть банкетное меню, так как у них другие традиции. Одно заведение только за аренду попросило 5000 долларов (около 380 000 рублей).
Мы устроили классическую вечеринку в розово-голубом цвете: те, кто за девочку, приходили в розовых оттенках, кто за мальчика — в голубых. На столах были плюшевые медвежата, получилось очень мило. На всё мы потратили около 2500 евро (206 000 рублей), в Новосибирске такое мероприятие обошлось бы гораздо дороже, мы бы только за еду столько отдали, а еды у нас было много — шведский стол, много морепродуктов, 4 вида горячего, напитки.
Родители были с нами по Zoom, мы вывели их на большой экран — они разрезали тортик, а мы хлопнули хлопушку. Всё получилось очень круто, мы будто вторую свадьбу отыграли, потрясающие эмоции, нужно устраивать для себя такие праздники. Я еще дня 3–4 пересматривала фото и видео, чтобы еще раз прочувствовать этот момент. Все за нас радовались, плакали от счастья. Я ни разу не видела, чтобы в одном помещении плакало столько людей, мне кажется, даже мужчины прослезились, это незабываемые моменты.
Дарья Гимгина лопала шарики в загородном коттедже
— Гендер-пати для нас — повод не только для того, чтобы узнать пол будущего малыша, удивиться, но и собраться с близкими. Хотя удивиться не получилось, еще на первом скрининге врач сообщил предполагаемый пол. Мы сделали вид, что ничего не слышали, и вообще, вдруг неточно, поэтому дождались второго скрининга и, уже наученные опытом, зайдя в кабинет, попросили пол не сообщать, а написать записку и запечатать. С этого момента начались намеки родственников: «Ну давайте подсмотрим», а у нас началась подготовка к гендер-пати.
Был сентябрь, красивая золотая осень, тепло. Арендовать коттедж в загородном комплексе, чтобы всем гостям было удобно, показалось нам хорошим решением (7900 рублей за сутки). Пол будущего ребенка решили узнавать, эффектно лопая шар, наполненный перышками и мини-шариками нужного цвета (2500 рублей шар). Для оформления заказали две связки шаров (голубую и розовую, каждая по 1500 рублей). Вариации с шариками не имеют границ, продавцами предлагались каскады, фотозоны из шаров, шарики в прозрачных кубах Baby и так далее, на сколько хватит фантазии и бюджета.
Голосование для гостей за пол ребенка и выбор имени я сделала сама — вырезала фигурки розовых и голубых цветов, но есть готовые мольберты с плакатами доя голосований (экономия от 2000 рублей). Самая затратная часть — это еда. Закуски и кэнди-бар мы организовали самостоятельно: сладости розовых и голубых тонов, салатики и шашлыки. Если бы заказывали кейтеринг, вышло бы 10 000 рублей или выше. По итогу получились теплые посиделки в семейном кругу. Пол ребенка, названный еще первым врачом, подтвердился, а праздник остался в теплых воспоминаниях.
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