Миллионы за фату: смотрим на самые шикарные, трогательные и необычные свадьбы лета-2020

— У нас был организатор — Марина Бурындина, агентство Cranberry Events, — она не испугалась всех моих требований, наоборот, с азартом поддержала. Декораторы специально для нас разработали концепцию — совершенство было во всём: от каждого цветка в оформлении до общей картины. Всё было очень лаконично, с соблюдением баланса скромности и роскоши. Свадьба получилась очень легкая, непринужденная, весёлая и красивая, как мы и хотели.

Галина, 30 лет и Ильназ, 31 год

Вместе 3,5 года