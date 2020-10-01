Миллионы за фату: смотрим на самые шикарные, трогательные и необычные свадьбы лета-2020

Вечный вопрос — тратить деньги на пышную свадьбу или убежать в закат с любимым, сэкономив тысяч триста как минимум. Невесты, как правило, делятся на два лагеря, а женихи обычно просто делают, что им говорят, и не лезут (себе дороже). В предсвадебный период сознание женщин будто бы меняется. Кто-то рвётся в бой самостоятельно и тем самым доводит себя до исступления, кто-то обращается за помощью к организаторам, но всё равно тщательно контролирует процесс. Мы поговорили с невестами и спросили их о том, как прошёл их праздник жизни, что было для них самым важным в день свадьбы и какие бюджеты они закладывали на торжество.
Виолетта, 24 года и Юрий, 24 года
Вместе 7 лет
Рассказывает Виолетта:
— О скромном торжестве речи не было, изначально подразумевался масштаб, много гостей (почти 90 человек), пятиярусный торт, много живых цветов — ни одной искусственной травинки, красивая посуда на банкете, никаких детских криков — их развлекали в отдельном месте. У нас был свой повар, вопреки правилам ресторана, который приготовил утку — у нас особое отношение к утиному мясу, мы его очень любим и производим. Это был мой личный пунктик, я очень просила утку на банкете.
— Для меня было важно, чтобы платье было без цветочков, страз, сеток и бусин, но при этом — нарядное. В Москву за ним полететь я не смогла из-за пандемии, нашла случайно в одном из местных салонов. Никаких слёз и грустной трогательной музыки, мы не хотели стандартную свадьбу. К алтарю меня вёл мой папа под песню группы «Ленинград».
— Я думаю, общую сумму озвучивать некорректно, но, разумеется, это сильно больше, чем миллион и чем два. Однако нам удалось сократить бюджет на месте проведения мероприятия — изначально планировали строить свой шатёр на берегу, но случайно узнали об открытии новой площадки, которая идеально нам подошла по всем параметрам.
— У нас был организатор — Марина Бурындина, агентство Cranberry Events, — она не испугалась всех моих требований, наоборот, с азартом поддержала. Декораторы специально для нас разработали концепцию — совершенство было во всём: от каждого цветка в оформлении до общей картины. Всё было очень лаконично, с соблюдением баланса скромности и роскоши. Свадьба получилась очень легкая, непринужденная, весёлая и красивая, как мы и хотели.
Галина, 30 лет и Ильназ, 31 год
Вместе 3,5 года
Рассказывает Галина:
— Изначально мы хотели пышную свадьбу, но потом пандемия внесла свои изменения, и торжество стало компактнее по количеству гостей, но не для одной пары, а сразу для двух — брат Ильназа — Алмаз и его девушка Диана тоже решили вступить в брак. После небольших переговоров было решено объединить торжество. Самым главным для нас было то, что у наших родителей получилось приехать на торжество, ведь свадьба — это праздник не только для молодожёнов, но и для родителей.
— Главной фишкой свадьбы было то, что она двойная. Концепция была продумана и разработана вместе нашим свадебным организатором Юлией Тереховой и декоратором. Было решено сделать акцент на цвете, который отделял границы для каждой пары: бело-персиковый декор — мы с Ильназом, бело-голубой — Алмаз и Диана.
— Бюджет свадьбы составил 700 тысяч, но сюда не входят наши образы — платья невест и костюмы женихов. Платьев, кстати, у нас было четыре — мы меняли образы на торжестве — это было тоже здорово.
Юлия, 33 года и Павел, 32 года
Вместе 5 лет
Рассказывает Юлия:
— Мы планировали пожениться в апреле в Черногории с регистрацией на берегу моря, хотели совместить свадьбу и путешествие, но из-за пандемии поездка отменилась. В мае решили больше не тянуть и попытать счастье в сентябре — раз тет-а-тет в Черногории сорвался и праздник состоится в Новосибирске, то, конечно, с родными и друзьями. Задача была не вылезти за бюджет в 350 000 рублей — за период отсрочки праздника получилось финансово подготовиться. Нам повезло в том, что моя близкая подруга в прошлом была прекрасным свадебным организатором и взяла нашу свадьбу под своё заботливое крыло.
— Нам хотелось свадьбу на природе — мы нашли такое место, и концепция свадьбы сформировалась сама собой — красота природы, лес. Я не дотошная, поэтому какие-то свадебные моменты стали для нас сюрпризом от организаторов, а моя мама пригласила для нас видеографа, которого мы не планировали. Мы с мужем хотели с помощью нашего праздника привнести в мир частичку добра и в приглашениях попросили гостей вместо праздничных букетов принести корм для животных, который дальше отправился в приюты для бездомных животных. Сказать, что друзья серьёзно отнеслись к этой просьбе, — сильно приуменьшить, корма оказалось очень много.
— Наш фотограф неожиданно предложила нам поучаствовать в её фотопроекте на Алтае, поэтому наша свадебная фотосессия проходила в горах. У меня есть хобби — полотна, я подумала — почему бы не воплотить образ летающей невесты. Мы нашли подходящее место над небольшим притоком к Катуни, и я летала в воздухе, а муж меня ловил.
Наталья, 23 года и Никита, 26 лет
Вместе 4 года
Рассказывает Наталья:
— Сначала мы хотели отметить свадьбу в семейном кругу в каком-нибудь уютном месте, но набралось 50 человек, и мы решили отметить, как полагается, ведь раз в жизни такое бывает. У нас не было цели выпендриваться и делать так, как не было бы ни у кого. Для нас было важно, чтобы была дружеская атмосфера — человек много, между собой не знакомы. Мы зря переживали, всё прошло удачно — свечи, фонарики и деревянные декорации, украшения и живые цветы сделали своё дело.
— Мы очень любим природу, и это и было положено в основу. Пеньки, деревянные фонарики, свечи, букет невесты с еловыми ветками — это всё и отличало, и выделяло наш день. Мы купили пижамы с авокадо и дрались подушками, не только для фото и видео, но и для забавы. Было очень круто и хотелось бы прожить этот день ещё раз, но чтобы жених остался тот же.
— На свадьбу в итоге мы потратили 550 000 рублей. Сэкономили на салюте, вместо него были бенгальские огни и гирлянды в фотозоне. Переплатили за платье, но нисколько в итоге об этом не пожалели. У нас была выездная регистрация на территории отеля, где в шатре был и банкет. В процессе проведения регистрации все успели и посмеяться над историей знакомства, нашими привычками, и нареветься от сентиментальности, романтичности и важности момента.
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