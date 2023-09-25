«Никогда не выйду замуж»: о чем говорила Екатерина Варнава на встрече с сибирячками в торговом центре

Идеальный день Екатерины Варнавы тот, когда рядом находится ее собака — длинношерстная такса по имени Биркин.



— Его сейчас рядом нет и я переживаю, — признается ведущая. — Бывает, что мы с ним проводим вообще весь день вместе, не расстаемся. Утром просыпаемся, валяемся минут 20, я пью кофе, он воду, иногда пиво — да, у него есть собачье пиво. Потом мы что-нибудь едим и идем гулять.