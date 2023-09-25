«Никогда не выйду замуж»: о чем говорила Екатерина Варнава на встрече с сибирячками в торговом центре

Толпа новосибирцев в субботу, 23 сентября, собралась в ТЦ «Аура», чтобы пообщаться с Екатериной Варнавой. Популярная актриса и телеведущая прилетела на открытие нового магазина «Летуаль».
Publik-talk длился около получаса — Екатерина рассказала о бьюти ритуалах, любимых марках косметики, много шутила, ответила на личные вопросы о себе и даже встала в планку вместе с эпатажной новосибирской блогершей Ольгой Платоновой. В конце мероприятия актриса провела автограф-сессию.
Актриса призналась, что с детства восхищалась своей мамой и Фаиной Раневской — ее Варнава мечтает когда-нибудь сыграть в кино или в театре. По словам Екатерины, Раневская хоть и была далека от общепринятых идеалов красоты, но обладала мощной харизмой. Варнаве также интересно сыграть мужчину.
Идеальный день Екатерины Варнавы тот, когда рядом находится ее собака — длинношерстная такса по имени Биркин.
— Его сейчас рядом нет и я переживаю, — признается ведущая. — Бывает, что мы с ним проводим вообще весь день вместе, не расстаемся. Утром просыпаемся, валяемся минут 20, я пью кофе, он воду, иногда пиво — да, у него есть собачье пиво. Потом мы что-нибудь едим и идем гулять.
— Что должен сделать человек хотя бы раз в жизни? — спросил ведущий у Варнавы.
— Сначала я думала сказать — родить ребенка, но в этот момент мужчины подумают: «А мы?», поэтому скажу — слетать туда, куда всегда мечтал, куда хотел больше всего, потому что это может поменять его вектор жизни. Вот я очень хотела полететь в одну страну, копила, накопила, слетала, она энергетически мне подошла, и жизненный вектор изменился, — поделилась Варнава с аудиторией.
— Что не сделаете ни за какие деньги, прям категорическое — нет?
— Никогда не выйду замуж, второй раз, прям категорическое нет, — улыбнулась Варнава.
— Есть у вас какие-то бьюти фишки или лайфхаки? — поинтересовался ведущий мероприятия.
— Недавно я обрезала челку. Челка — это вещь. Раньше те, кто резал челки, признавали, что это неудачный эксперимент, но правильная челка заметно облегчает жизнь, потому что можно не мыть голову, а только челку. Три минуты, и ты как новенький, — делится актриса.
Актриса ухаживает за собой, посещает косметолога, дерматолога, следит за состоянием кожи лица и рекомендует не заниматься самодеятельностью тем, у кого есть проблемы с кожей, а обращаться к специалистам. Справляться со стрессом актрисе помогает сон и спа. Каждый день она старается делать массаж лица, занимается фитнесом, но больше любит танцы — вог, хаус и даже пилон. Екатерина Варнава — веган, она не есть мясо, птицу, рыбу — следит за питанием.
В начале лета Екатерина Варнава прилетала в Новосибирск и вела Народную Премию НГС вместе с Андреем Малаховым — посмотрите 25 лучших фото с мероприятия.