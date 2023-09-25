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«Никогда не выйду замуж»: о чем говорила Екатерина Варнава на встрече с сибирячками в торговом центре

Встреча прошла в магазине «Летуаль» в ТЦ Аура

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Екатерина Варнава призналась, что очень любит Новосибирск и от того часто приезжает в город

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Толпа новосибирцев в субботу, 23 сентября, собралась в ТЦ «Аура», чтобы пообщаться с Екатериной Варнавой. Популярная актриса и телеведущая прилетела на открытие нового магазина «Летуаль».

Publik-talk длился около получаса — Екатерина рассказала о бьюти ритуалах, любимых марках косметики, много шутила, ответила на личные вопросы о себе и даже встала в планку вместе с эпатажной новосибирской блогершей Ольгой Платоновой. В конце мероприятия актриса провела автограф-сессию.

Актриса призналась, что с детства восхищалась своей мамой и Фаиной Раневской — ее Варнава мечтает когда-нибудь сыграть в кино или в театре. По словам Екатерины, Раневская хоть и была далека от общепринятых идеалов красоты, но обладала мощной харизмой. Варнаве также интересно сыграть мужчину.

Актриса поддержала идею с планкой

Актриса поддержала идею с планкой

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Идеальный день Екатерины Варнавы тот, когда рядом находится ее собака — длинношерстная такса по имени Биркин.

— Его сейчас рядом нет и я переживаю, — признается ведущая. — Бывает, что мы с ним проводим вообще весь день вместе, не расстаемся. Утром просыпаемся, валяемся минут 20, я пью кофе, он воду, иногда пиво — да, у него есть собачье пиво. Потом мы что-нибудь едим и идем гулять.

— Что должен сделать человек хотя бы раз в жизни? — спросил ведущий у Варнавы.

— Сначала я думала сказать — родить ребенка, но в этот момент мужчины подумают: «А мы?», поэтому скажу — слетать туда, куда всегда мечтал, куда хотел больше всего, потому что это может поменять его вектор жизни. Вот я очень хотела полететь в одну страну, копила, накопила, слетала, она энергетически мне подошла, и жизненный вектор изменился, — поделилась Варнава с аудиторией.

— Что не сделаете ни за какие деньги, прям категорическое — нет?

— Никогда не выйду замуж, второй раз, прям категорическое нет, — улыбнулась Варнава.

Посетительницы магазина могли задать актрисе любой вопрос

Посетительницы магазина могли задать актрисе любой вопрос

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— Есть у вас какие-то бьюти фишки или лайфхаки? — поинтересовался ведущий мероприятия.

— Недавно я обрезала челку. Челка — это вещь. Раньше те, кто резал челки, признавали, что это неудачный эксперимент, но правильная челка заметно облегчает жизнь, потому что можно не мыть голову, а только челку. Три минуты, и ты как новенький, — делится актриса.

Актриса ухаживает за собой, посещает косметолога, дерматолога, следит за состоянием кожи лица и рекомендует не заниматься самодеятельностью тем, у кого есть проблемы с кожей, а обращаться к специалистам. Справляться со стрессом актрисе помогает сон и спа. Каждый день она старается делать массаж лица, занимается фитнесом, но больше любит танцы — вог, хаус и даже пилон. Екатерина Варнава — веган, она не есть мясо, птицу, рыбу — следит за питанием.

В начале лета Екатерина Варнава прилетала в Новосибирск и вела Народную Премию НГС вместе с Андреем Малаховым — посмотрите 25 лучших фото с мероприятия.

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