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Народная премия НГСФоторепортаж

Па Варнавы и Давы, радость победителей и слезы гостей — 25 лучших фото «Народной премии НГС»

Это была пятая, юбилейная церемония

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Екатерина Варнава даже села на шпагат!

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В Новосибирске 5 июня прошла пятая «Народная премия НГС» в Киноконцертном комплексе им. Маяковского. Народные и звездные герои по традиции вручили статуэтки победителям. Из 100 компаний жители города выбрали десятку лучших — по одной в каждой из номинаций. А 11-го победителя назвала редакция НГС. Смотрим лучшие кадры церемонии награждения!

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Победителя номинации «Стоматологический центр года» награждали Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники новосибирской команды <a href="https://ngs.ru/text/sport/2023/03/26/72160289/" class="_" target="_blank">регби на колясках</a>. К ним присоединилась актриса театра и кино Софья Зайка, которая играла в сериале «Фитнес» и фильме «Чебурашка»

Победителя номинации «Стоматологический центр года» награждали Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники новосибирской команды регби на колясках. К ним присоединилась актриса театра и кино Софья Зайка, которая играла в сериале «Фитнес» и фильме «Чебурашка»

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Победителей на премии было 11 — по числу номинаций

Победителей на премии было 11 — по числу номинаций

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Лабрадорам в итоге на сцене понравилось, хоть сразу и не все решались зайти

Лабрадорам в итоге на сцене понравилось, хоть сразу и не все решались зайти

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Часть команды, которая работала над пятой премией

Часть команды, которая работала над пятой премией

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Ранее мы показывали трехминутный ролик о премии НГС в Новосибирске.

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