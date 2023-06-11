Па Варнавы и Давы, радость победителей и слезы гостей — 25 лучших фото «Народной премии НГС»

В Новосибирске 5 июня прошла пятая «Народная премия НГС» в Киноконцертном комплексе
Ранее мы показывали трехминутный ролик о премии НГС в Новосибирске.
Это была пятая, юбилейная церемония
В Новосибирске 5 июня прошла пятая «Народная премия НГС» в Киноконцертном комплексе
Ранее мы показывали трехминутный ролик о премии НГС в Новосибирске.
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