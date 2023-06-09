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Как Дава и Игорек вручали «Народную премию НГС»: яркий ролик о главной церемонии НГС — за 3 минуты

В этом ролике вы можете увидеть самые трогательные и интересные моменты

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Среди звездных гостей были артисты Дава, Игорек, Алексей Маклаков, София Зайка и другие знаменитости

Видео: IREK production

Наша команда сделала фильм о юбилейной, пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске, которая прошла 5 июня в киноконцертном комплексе им. Маяковского.

Фильм длится около 3 минут и показывает самые яркие моменты церемонии награждения лучшего бизнеса Новосибирска, по мнению его жителей. Статуэтки из рук народных и звездных героев получили 11 компаний города.

Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production: продюсер Ирек Ибатулин работал над видео со своей командой.

Дава награждал лучшую танцевальную студию города

Дава награждал лучшую танцевальную студию города

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Ранее мы рассказывали о том, что после «Народной премии НГС» в Новосибирске на Геодезической начали переделывать неудобные поребрики — об этом просил герой церемонии.

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