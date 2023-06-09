Как Дава и Игорек вручали «Народную премию НГС»: яркий ролик о главной церемонии НГС — за 3 минуты

Наша команда сделала фильм о юбилейной, пятой «Народной премии НГС» в Новосибирске, которая прошла 5 июня в киноконцертном комплексе им. Маяковского.
Фильм длится около 3 минут и показывает самые яркие моменты церемонии награждения лучшего бизнеса Новосибирска, по мнению его жителей. Статуэтки из рук народных и звездных героев получили 11 компаний города.
Ролики сделаны по заказу НГС компанией IREK production: продюсер Ирек Ибатулин работал над видео со своей командой.
Ранее мы рассказывали о том, что после «Народной премии НГС» в Новосибирске на Геодезической начали переделывать неудобные поребрики — об этом просил герой церемонии.