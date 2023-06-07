После «Народной премии НГС» на Геодезической начали переделывать неудобные поребрики — об этом просил герой церемонии

Сегодня, 7 июня, в Новосибирске начали решать проблему, которая была озвучена во время церемонии «Народной премии НГС». На пересечении улиц Геодезической и Блюхера переделали поребрики после прошлогоднего ремонта.
На церемонии 5 июня на сцену вышли братья-близнецы, участники команды регби на колясках Андрей и Павел Павленко. Павел рассказал о городской проблеме — высоких поребриках для колясочников в районе метро «Студенческая».
НГС выяснил, что проблему начали решать, так как на премии присутствовали представители прокуратуры — сотрудники ведомства обратили внимание на ситуацию.
Сегодня на участке начали делать ремонт. Об этом рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин, который сегодня проходил мимо указанного перекрестка.
— Сегодня утром я вижу на знакомом перекрёстке строительную технику и одного из братьев Павленко. Подошёл, разговорились. Павел, оказывается, знает Яму на Котовского и её твиттер. Рассказал ему, что этот твиттер придумал и вёл я. Пообщались, обменялись контактами. Здорово, что после премии НГС городские службы взялись привести переход к нормам. Грустно, что кто-то до этого подписал акт принятых работ. Работ, выполненных с грубыми нарушениями, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.
Павел Павленко рассказал журналисту НГС о том, что впервые он писал о проблеме в 2021 году в официальные аккаунты в соцсетях мэру города Анатолию Локтю, просил переделать этот участок, чтобы было удобно переезжать.
— Но никто не отреагировал. Хотя я видел, как там неудобно многим, и мамам с колясками. Неделю или две назад я написал в прокуратуру Ленинского района и на «Народной премии НГС» озвучил этот проблему в прямом эфире, отвечая на вопрос о безбарьерной среде. Я сказал, что у нас в городе очень плохо все с доступной средой. Что-то делают, переделывают, но нужно ещё работать и работать. Ко мне подошли потом люди из прокуратуры, я скинул им копии заявлений, приложил фотографии.
На следующий день Павлу позвонили из прокуратуры, а сегодня уже он сам увидел, что участок переделывают.
По результатам проверки прокуратура Ленинского района внесла представление главе районной администрации.
— Сегодня МКУ «ДЭУ N3» приступило к выполнению работ по приведению данного участка улично-дорожной сети в соответствие с нормативными требованиями, обеспечивающими его доступность для маломобильных групп населения. Ход работ и фактическое исполнение требований представления прокурором контролируются, — сообщили журналисту НГС в областной прокуратуре.
НГС также обратился с запросом по ситуации с поребриками в мэрию Новосибирска.
Как проходила «Народная премия НГС» можно почитать в нашей онлайн-трансляции.