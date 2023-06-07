После «Народной премии НГС» на Геодезической начали переделывать неудобные поребрики — об этом просил герой церемонии

Сегодня на участке начали делать ремонт. Об этом рассказал руководитель службы управления брендом компании «Электронный город» Дмитрий Мишин, который сегодня проходил мимо указанного перекрестка.

— Сегодня утром я вижу на знакомом перекрёстке строительную технику и одного из братьев Павленко. Подошёл, разговорились. Павел, оказывается, знает Яму на Котовского и её твиттер. Рассказал ему, что этот твиттер придумал и вёл я. Пообщались, обменялись контактами. Здорово, что после премии НГС городские службы взялись привести переход к нормам. Грустно, что кто-то до этого подписал акт принятых работ. Работ, выполненных с грубыми нарушениями, — рассказал корреспонденту НГС Дмитрий Мишин.