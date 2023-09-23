Десятки новосибирцев собрались в «Ауре» — они пришли посмотреть на Екатерину Варнаву

Десятки жителей Новосибирска сегодня, 23 сентября, пришли в ТРЦ «Аура». Как передает корреспондент НГС Алена Золотухина, люди пришли посмотреть на Екатерину Варнаву. Знаменитость приехала на торжественное открытие «Лэтуаль». Пока посетители ждут — их развлекают мастер классами по макияжу, укладки бровей
Варнава в 16:00 ответит на вопросы, потом обещала раздать автографы Как рассказали на странице «Ауры» во Вконтакте, Екатерина Варнава сегодня проведет public-talk и селфи-сессию со всеми желающими. На открытии также будет ведущий и диджей.
В «Ауре» сегодня пройдет мастер-класс по уходу за ресницами и бровями. Если приобрести товары на сумму от 990 рублей, то можно получить купоны на бесплатный макияж, укладку, экспресс-стрижку или услугу барбера. А первые 100 гостей, которые купят что-то на сумму от 2999 рублей получат бесплатный бокс.
На прошлой неделе в Новосибирск приехал телеведущий Джон Уоррен, который стал популярен из-за программы «Поедем, поедим!».