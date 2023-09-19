Ведущий передачи «Поедем, поедим!» Джон Уоррен приехал в Новосибирск на неделю — что он здесь делает

В Новосибирск приехал телеведущий Джон Уоррен, который стал популярен из-за программы «Поедем, поедим!», выходивший с 2012 по 2019 года на канале НТВ.
Начиная с прошедших выходных Джон принимает участие в различных мастер-классах новосибирских магазинов: «Бахетле», «Добрянка» и «Лаврушка». Инцормация об этом появилась в группах Вконтакте магазинов.
В «Добрянке» Джон Уоррен уже побывал на мастер-классах 17 сентября в СТЦ «Мега». Он также проведет день в «Добрянке» на Бориса Богаткова и 22 сентября будет в ТРК «Эдем» в Академгородке. Во время мастер-классов, как можно судить по прямым эфирам «Добрянки», телеведущий общается с поварами магазинами и зрителями, он фотографируется, раздает автографы и рассказывает истории. Встречи дублируются в прямом эфире. На мастер-классе по готовке сыра Джон сообщил, что несколько лет был веганом, но от сыра отказаться не смог.
— Бросить сыр я не могу, я могу бросить даже алкоголь, но сыр — невозможно, — заявил Джон.
В комментариях к посту группы Вконтакте «Лаврушка» сибиряки рассказывают, как пообщались с телеведущим и что попробовали на дегустации.
— Спасибо за котлетки, жареные овощи — превосходно. Повару — браво. А с Джоном пообщалась как с другом, так как у нас была уже встреча несколько лет назад. Еще помню, как Джон дирижировал оркестром в Новосибирске, недавно участвовал в «Голосе». Вот такой Джон. Спасибо организаторам за встречу и общение за дегустациями, — поделилась эмоциями Людмила Ибрагимова.
В одну из встреч Джон рассказал про свой первый прилет в Новосибирск несколько лет назад, когда в начале было июня было прохладно и температура опустилась меньше 10 градусов.
В «Лаврушке», которая находится в здании НГУАДИ, телеведущий был 18 сентября и готовил вместе с шеф-поваром Русланом Нестеркиным. В «Бахетле» англичанин был 16 сентября в ТРК «Сити-центр» и еще раз приедет 20 и 21 сентября. В конце всех мастер-классов проходит дегустация.
«Лаврушка» открылась в начале 2023 года компания «Быстро Бистро». Она была зарегистрирована в 2021 году, директор — Максим Макаров. Магазинами «Бахетле» и «Добрянка» управляет ООО «Гастромаркет». Владелец — Морин Игорь. Выручка компании — 2,5 миллиардов рублей, чистая прибыль — 612 тысяч рублей.
Днем 27 августа на левом берегу Новосибирска заметили толпу в торговом центре. Туда приехала 13-летняя певица Милана.