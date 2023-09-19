Ведущий передачи «Поедем, поедим!» Джон Уоррен приехал в Новосибирск на неделю — что он здесь делает

Начиная с прошедших выходных Джон принимает участие в различных мастер-классах новосибирских магазинов: «Бахетле», «Добрянка» и «Лаврушка». Инцормация об этом появилась в группах Вконтакте магазинов.

В «Добрянке» Джон Уоррен уже побывал на мастер-классах 17 сентября в СТЦ «Мега». Он также проведет день в «Добрянке» на Бориса Богаткова и 22 сентября будет в ТРК «Эдем» в Академгородке. Во время мастер-классов, как можно судить по прямым эфирам «Добрянки», телеведущий общается с поварами магазинами и зрителями, он фотографируется, раздает автографы и рассказывает истории. Встречи дублируются в прямом эфире. На мастер-классе по готовке сыра Джон сообщил, что несколько лет был веганом, но от сыра отказаться не смог.