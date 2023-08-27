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Толпы подростков заполонили торговый центр в Новосибирске — что произошло

Дети пришли на выступление певицы

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Несколько десятков человек собрались в торгово-развлекательном центре МЕГА

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Днем 27 августа на левом берегу Новосибирска заметили толпу в торговом центре. Несколько десятков человек собрались в торгово-развлекательном центре МЕГА. Как сообщил корреспондент НГС, там находятся подростки.

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В ТРЦ выступит 13-летняя певица Милана Хаметова

Видео: Стас Соколов / NGS.RU

Известно, что 27 августа в ТРЦ состоится выступление 13-летней певицы Миланы Хаметовой. В официальной группе торгово-развлекательного центра сообщали точное время концерта блогерши, при этом подростки собрались в здании ТЦ МЕГА за несколько часов до ее выступления. После концерта певица запланировала фан-встречу, указано в сообщении ТРЦ.

В начале июля в Новосибирске в лофт-парке «Подземка» собралась толпа. Люди встали в очередь на концерт музыкальной группы.

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