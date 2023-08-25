13-летняя певица и блогер Милана Хаметова споет для новосибирцев в ТЦ МЕГА

13-летняя блогер и певица Милана Хаметова выступит в Новосибирске в торговом центре МЕГА. Информация об этом появилась в социальных сетях.



— В воскресенье в Новосибирске в МЕГЕ Милана Хаметова споет вместе с половиной города, покупающей в это время канцелярию к школе в Ашане, — говорится в сообщении.

