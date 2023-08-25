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13-летняя певица и блогер Милана Хаметова споет для новосибирцев в ТЦ МЕГА

О своем выступлении девушка сообщила в социальных сетях

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Выступление запланировано на воскресенье

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13-летняя блогер и певица Милана Хаметова выступит в Новосибирске в торговом центре МЕГА. Информация об этом появилась в социальных сетях.

— В воскресенье в Новосибирске в МЕГЕ Милана Хаметова споет вместе с половиной города, покупающей в это время канцелярию к школе в Ашане, — говорится в сообщении.

Милана Хаметова стала популярна благодаря видео в TikTok, постепенно расширяя сферу своей деятельности. Сегодня Милана Хаметова — блогер, певица, модель, самая юная представительница списка номинантов Forbes и ведущая музыкальной премии на МУЗ-ТВ.

Ранее Милана Хаметова стала ведущей на телеканале МУЗ-ТВ. На канале вышел спецвыпуск хит-парада «МУЗ-ТВ чарт», где юная сибирячка представила десятку лучших клипов недели.

* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.

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Милана ХаметоваМЕГАНовосибирск
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