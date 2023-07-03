А у вас шалят? Только человек с железными нервами найдет кролика на этой картинке за 10 секунд

Погибают миллионами

Врач-невролог Виктория Ходырева говорит, что отчасти мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, верно: если случился апоптоз — естественная гибель нейронов, то клетки не восстановятся.



Она добавляет, что ежедневно в организме погибает множество клеток, в том числе нервных — это естественный процесс. Как правило, апоптозу подвергаются клетки, имеющие повреждения, опасные для функционирования, а также старые клетки, мутантные и инфицированные — то есть те, которые закончили цикл своего развития.

