А у вас шалят? Только человек с железными нервами найдет кролика на этой картинке за 10 секунд

Ох уж эти нервы, порой они держат нас в постоянном напряжении и посторонние мысли мешают замечать важные детали. Знаете, какие люди самые рассеянные? Очень чем-то обеспокоенные. Этим, кстати, часто пользуются мошенники, чтобы обмануть человека — они сначала выводят его из равновесия, играют на нервах, а потом проворачивают свою преступную схему. Но наши читатели на такие уловки не попадутся. Авторы из «Вокруг Света» предлагают вам проверить состояние нервной системы с помощью... кролика.
На этой картинке мы видим охотника с натренированной собакой. Эта парочка ищет кролика, но, к его счастью, никак не найдет. Но вы-то видите, где он? Засеките на таймере 10 секунд и внимательно посмотрите на картинку. Не нервничайте, если не хватит времени. Продолжайте искать, даже когда 10 секунд истекли. Готовы?
Нервные клетки не восстанавливаются. Или всё-таки да? От чего они гибнут и как их спасти
Вы не раз слышали фразу о том, что нервные клетки не восстанавливаются. Кто-то продолжает настаивать на этой точке зрения, другие ссылаются на современные данные о том, что это возможно, третьи заявляют, что верный способ их восстановить — секс. Недавно мы узнали у специалистов, какого мнения придерживаются они и почему.
Погибают миллионами
Врач-невролог Виктория Ходырева говорит, что отчасти мнение о том, что нервные клетки не восстанавливаются, верно: если случился апоптоз — естественная гибель нейронов, то клетки не восстановятся.
Она добавляет, что ежедневно в организме погибает множество клеток, в том числе нервных — это естественный процесс. Как правило, апоптозу подвергаются клетки, имеющие повреждения, опасные для функционирования, а также старые клетки, мутантные и инфицированные — то есть те, которые закончили цикл своего развития.
— Длительное воздействие на организм стресса, сильных эмоциональных переживаний и прочее может усиливать апоптоз. В других случаях при выполнении ряда рекомендаций большинство клеток имеют возможность восстановиться, — говорит Виктория Ходырева. — Рекомендации часто простые: сон не менее
Врач-невролог, врач-рефлексотерапевт Галина Смирнова замечает, что нервные клетки — это самые интересные, загадочные и до конца не изученные клетки в нашем организме. На их адекватной работе базируется здоровье организма и строится функционирование всех органов и систем организма.
— Ранее считалось, что нервные клетки не делятся, то есть находятся изначально в состоянии «взрослой» клетки, и их деление невозможно. Но современные исследования уже оспаривают эту теорию. Было доказано, что есть стволовые (недифференцированные) нервные клетки на уровне желудочков головного мозга, которые способны к делению и воспроизведению, — объясняет эксперт.
Помимо способности к делению, у нервных клеток есть и такое важное свойство, как нейропластичность — способность к перестройке и восстановлению поврежденной клетки.
— На самом деле, если разрушилась клетка нервной системы, то она не восстановится. Но в последние десятилетия благодаря научным открытиям к нам пришло слово «нейропластичность». И это слово много значит. Нередки ситуации, когда функцию разрушенной клетки берет на себя соседняя, — замечает невролог Вера Поддубникова.
Главный невролог Новосибирской области, заведующая терапевтической службой Новосибирской областной больницы, заведующая региональным сосудистым центром
— Клетки головного мозга, нейроны при их гибели не способны восстанавливаться. Но мозг человека способен перестроить свои функциональные связи, создавая новые. Это нейропластичность.
Гибель клеток от стресса
Врач-эксперт Екатерина Демьяновская подчеркивает, что чаще всего фраза «нервные клетки не восстанавливаются» звучит в контексте стресса. Стресс действительно приводит к повреждению и гибели нервных клеток: в подобных ситуациях в организме происходит выброс гормонов адреналина, норадреналина, кортизола, которые обладают сосудосуживающим действием.
По ее словам, сужение сосудов, особенно малого диаметра, приводит к тому, что все клетки, в том числе нервные, недополучают питание. Негативные последствия будут тем более велики, если стресс продолжительный и интенсивный, а на внутренней стенке сосудов уже есть атеросклеротические бляшки, которые дополнительно ухудшают кровоток.
— Для примера опишу распространенную картину на снимке МРТ, который сделал возрастной человек, особенно курящий и злоупотребляющим алкоголем. Головной мозг выглядит, как губка, — весь в маленьких очагах, где, по сути, умерли нервные клетки. Когда подобных участков становится много, нарушается функция всего головного мозга, — приводит пример Екатерина Демьяновская.
А при сосудистых катастрофах?
Врач-невролог Максим Тасиц акцентирует внимание на том, что, например, после инсульта есть клетки, которые были повреждены (зона пенумбы), — их можно восстановить при правильном и своевременном лечении. А вот клетки, которые «погибли» (зона некроза), восстановить не удастся.
Для профилактики инсульта необходимо вести здоровый образ жизни, при наличии факторов риска — принимать препараты. Но проконсультируйтесь с врачом!
Что касается периферической нервной системы, по его словам, то там, где нерв был поврежден (растяжение, надрыв), клетки восстановятся, но сроки могут занимать не дни, а месяцы. А вот если был разрыв нерва, то восстановление, скорее, невозможно.
— В случае инсульта — мозговой сосудистой катастрофы — требуется большой резерв клеток. Если компенсация невозможна в полном объеме, у пациента могут остаться неврологические нарушения. При этом умершие нейроны разрушаются, на их месте не образуются новые клетки, а соседние нейроны при помощи глиальных клеток (клетки-«спутники» нейронов) начинают работать активнее, — говорит Екатерина Демьяновская.
Как избегать гибели нервных клеток
Галина Смирнова говорит, что, к сожалению, мы не можем с точностью спрогнозировать объем регенерации и то улучшение, которое мы в конечном итоге получим, поэтому врачебное сообщество старается активно профилактировать гибель нервных клеток.
Хотя физиологическая гибель нервных клеток — это по своей сути естественный процесс для человека, ряд внешних факторов может усугублять эти явления.
— Мы рекомендуем свести риск негативных факторов к минимуму с помощью здорового образа жизни, спортивных нагрузок, соблюдения режима дня, постоянного освоения новых навыков и умения конструктивно бороться со стрессом, — советует Галина Смирнова.
Елена Танеева замечает, что на другие причины, такие как, например, черепно-мозговая травма, воспалительные и дегенеративные заболевания головного мозга, особо повлиять нельзя.
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