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Не только гадание на камнях, но и бесплатный аллерголог для детей: как прокачать себя на пикнике с НГС

Праздник пройдет уже в это воскресенье, 18 июня, с 11 до 19 часов

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На пикнике можно лучше познать себя

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Летом человеку особенно важно выглядеть безупречно и чувствовать внутреннюю гармонию. Если вам кажется, что это невозможно сделать в одном месте, вам это только кажется. На пикнике с НГС, который пройдет 18 июня в «Мира Парке», гостей научат ухаживать за своим лицом и телом, расскажут, как побороть лень и найти в себе внутренние ресурсы, а опытные врачи проконсультируют по важным вопросам.

На пикнике с НГС в воскресенье, 18 июня, в зоне консультаций в творческой студии № 1 эксперты «Мира Термы» в 11 утра будут учить гостей самомассажу лица янтарными палочками, в 12 часов запланировано обучение звуковой практике с ароматерапией и освежающей маской для лица. В 13 часов желающие смогут освоить фейс-фитнес, а в 14 часов — дыхательную практику с ароматерапией. В 15 часов предлагается обучиться самомассажу лица скребками Гуаша, а в 16 — тейпированию лица (использование специальных «пластырей», которые клеят на кожу лица. Они оттягивают поверхностные слои на себя, увеличивая пространство под кожей и ускоряя отток лимфы. — Прим. ред.).

В шатре справа от творческой студии гости смогут погадать на камнях, изучить метафорические карты, а для самых маленьких в этой зоне подготовили угощения. На веранде творческой студии желающие могут потренироваться в собирании пазла «Кит».

Сохрани себе полную программу в зоне консультаций на пикнике с НГС

Сохрани себе полную программу в зоне консультаций на пикнике с НГС

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В Доме творчества эксперты образовательного центра «Сфера» с 12 до 16:15 часов проведут для посетителей лекции.

С 12 до 13 часов — лекция «Прокрастинация и лень: почему мы откладываем дела и как с этим справляться». Спикером выступит Катерина Марченко.

С 13:15 до 14:15 Наталья Куликова проведет лекцию «Три уровня постановки целей».

С 14:30 до 15:15 Елена Даниловская и Анна Андреева устраивают мастер-класс «Линия времени». Он посвящен поиску внутреннего ресурса. Гостям предлагают провести исследование в трех точках:

  • прошлое (какое личное качество помогало справляться со сложными ситуациями);
  • настоящее (как это качество используется сейчас);
  • будущее (что поможет использовать это качество в дальнейшем).

Мастер-класс проведут с использованием метафорических ассоциативных карт (МАК).

С 15:30 до 16:15 мастер-класс повторят. Это будет отличный шанс не пропустить его тем, кто не успел на первый или что-то прослушал.

Сохрани себе полную программу пикника, чтобы не потерять

Сохрани себе полную программу пикника, чтобы не потерять

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Медицинский центр «Евромед» и стоматологическая клиника «СтильДент» на площадке вокруг «Дома Земли» с 12 до 18 часов проведут серию игр. Среди них — «Форд Боярд», «Мышеловка», «Дорожка», «Чапаев». А еще детей ждет мастер-класс по чистке зубов от стоматолога «Чистим Зубы».

В комнате на втором этаже в «Доме Земли» заботливые родители смогут получить бесплатные консультации детских врачей.

С 12 до 15 часов бесплатный прием будет вести детский травматолог-ортопед, с 15 до 18 часов — детский аллерголог. Доктора осмотрят детей и дадут советы родителям.

Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.

Где: «Мира Парк».

Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.

Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.

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