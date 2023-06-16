Не только гадание на камнях, но и бесплатный аллерголог для детей: как прокачать себя на пикнике с НГС

На пикнике с НГС в воскресенье, 18 июня, в зоне консультаций в творческой студии № 1 эксперты «Мира Термы» в 11 утра будут учить гостей самомассажу лица янтарными палочками, в 12 часов запланировано обучение звуковой практике с ароматерапией и освежающей маской для лица. В 13 часов желающие смогут освоить фейс-фитнес, а в 14 часов — дыхательную практику с ароматерапией. В 15 часов предлагается обучиться самомассажу лица скребками Гуаша, а в 16 — тейпированию лица (использование специальных «пластырей», которые клеят на кожу лица. Они оттягивают поверхностные слои на себя, увеличивая пространство под кожей и ускоряя отток лимфы. — Прим. ред. ).

