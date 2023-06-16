Не только гадание на камнях, но и бесплатный аллерголог для детей: как прокачать себя на пикнике с НГС

Летом человеку особенно важно выглядеть безупречно и чувствовать внутреннюю гармонию. Если вам кажется, что это невозможно сделать в одном месте, вам это только кажется. На пикнике с НГС, который пройдет 18 июня в «Мира Парке», гостей научат ухаживать за своим лицом и телом, расскажут, как побороть лень и найти в себе внутренние ресурсы, а опытные врачи проконсультируют по важным вопросам.
На пикнике с НГС в воскресенье, 18 июня, в зоне консультаций в творческой студии
В шатре справа от творческой студии гости смогут погадать на камнях, изучить метафорические карты, а для самых маленьких в этой зоне подготовили угощения. На веранде творческой студии желающие могут потренироваться в собирании пазла «Кит».
В Доме творчества эксперты образовательного центра «Сфера» с 12 до 16:15 часов проведут для посетителей лекции.
С 12 до 13 часов — лекция «Прокрастинация и лень: почему мы откладываем дела и как с этим справляться». Спикером выступит Катерина Марченко.
С 13:15 до 14:15 Наталья Куликова проведет лекцию «Три уровня постановки целей».
С 14:30 до 15:15 Елена Даниловская и Анна Андреева устраивают мастер-класс «Линия времени». Он посвящен поиску внутреннего ресурса. Гостям предлагают провести исследование в трех точках:
- прошлое (какое личное качество помогало справляться со сложными ситуациями);
- настоящее (как это качество используется сейчас);
- будущее (что поможет использовать это качество в дальнейшем).
Мастер-класс проведут с использованием метафорических ассоциативных карт (МАК).
С 15:30 до 16:15 мастер-класс повторят. Это будет отличный шанс не пропустить его тем, кто не успел на первый или что-то прослушал.
Медицинский центр «Евромед» и стоматологическая клиника «СтильДент» на площадке вокруг «Дома Земли» с 12 до 18 часов проведут серию игр. Среди них — «Форд Боярд», «Мышеловка», «Дорожка», «Чапаев». А еще детей ждет мастер-класс по чистке зубов от стоматолога «Чистим Зубы».
В комнате на втором этаже в «Доме Земли» заботливые родители смогут получить бесплатные консультации детских врачей.
С 12 до 15 часов бесплатный прием будет вести детский травматолог-ортопед, с 15 до 18 часов — детский аллерголог. Доктора осмотрят детей и дадут советы родителям.
Когда: 18 июня, воскресенье, с 11:00 до 19:00.
Где: «Мира Парк».
Как купить билет: через сайт «Мира Парка» или при входе на территорию.
Ранее мы публиковали подробную программу мероприятий на летнем пикнике с НГС.