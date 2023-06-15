Бесплатные консультации врачей, личностный рост и зажигательные танцы: публикуем полную программу летнего пикника НГС

1
Детская зона
В детской зоне на пикнике 18 июня маленькие гости найдут много интересного для себя — эстафеты от тренеров по плаванию, лекцию-дегустацию о шоколаде, мастер-классы и игры.
Тренеры клуба плавания AquaSwim на лужайке перед концертным куполом с 11 до 15 часов проведут эстафеты, а с 15 до 19 часов — лотерею в формате блиц-опроса. Также гостей ждет тематическая фотозона.
Детский центр «Сами с усами» с 11 до 19 часов будет присматривать за маленькими посетителями праздника на детской площадке, а с 11:30 до 18 часов дети смогут сделать себе здесь же классный аквагрим. Кроме того, ребята смогут посетить мастер-классы по поделкам: в 12 часов желающие научатся делать черепаху, в 13:30 — овечку, в 15 часов — жирафа, а в 16:30 — сову.
Международная школа «Эйн&Штейн» с 11 утра и до 19 вечера зовет юных гостей на детскую площадку, чтобы посостязаться в интерактивных тематических играх «Креативная математика Imaths» и «Ментальная арифметика INNOVATE от чемпиона мира по ментальной арифметике среди педагогов.
Педагоги музыкальной школы «Виртуозы» проведут для детей и их родителей музыкальные мастер-классы в концертном куполе. С 12 до 14 часов можно будет попрактиковаться в игре на барабанах, с 14 до 15 часов — на гитаре и укулеле.
Там же на лужайке недалеко от купола семейный театр «Торт на небе» подготовил для гостей мастер-класс «Жонглирование для детей». Он начнется в 13 часов. Кроме того, ребят ждут показательные выступления артистов театра «Торт на небе» с четырьмя мячами, булавами и кольцами. Там же в 14 часов запланирован мастер-класс «Веселые скакалки», который устроят артисты театра. Дети научатся прыгать через большую скакалку. В 15:00 в куполе можно посмотреть спектакль «Новый Бармалей» – незатейливая история, придуманная К.Чуковским почти сто лет назад. Разыграется на глазах современно, озорно и музыкально. Гостей захлестнет теплая энергия эмоций, подогретая ностальгическими мелодиями мировых хитов, а юные актеры создадут прекрасное настроение.
А еще с 16 до 17 часов в куполе маленьким гостям проведут лекцию о какао и шоколаде с дегустацией образцов фабричного и ремесленного лакомства от кондитерской «Mr.Konfetkin».
Поделиться
2
Маркет и фудкорт
Весь день в зоне маркета гости смогут купить очки оптики «Оптик-Мастер», изделия от мастерской кожаных аксессуаров «Rada Leather», товары бренда нижнего белья и домашней одежды для дома «PILINIA». Продукцию детского книжного магазина — клуба «Маленький Бук» можно будет найти возле концертного купола в детской зоне.
Кроме того, все желающие смогут посетить фудкорт. На пикнике свои вкусные угощения представят компании «No spicy please» и «Nuts Café», а также «Beefy bar», кондитерский дом «Куликовский» (детская зона у входа в Концертный Купол), турецкая кондитерская «Исмаил Йашар» и «Пекарня Васильковых».
Поделиться
3
Чил-зона
В уютной и живописной чил-зоне любителей отдыха на природе ждут мастер-классы от студии танцев Ipanema&Paraiso. Любители танцев смогут поупражняться в растяжке, бачате, и других направлениях.
Расписание:
14:00 до 14:30 — body ballet
14:30–15:00 — растяжка
15:00–15:30 — «Бачата леди»
15:30–16:00 — растяжка
16:00–16:30 — «Леди Хорео»
16:30–17:00 — растяжка
17:00–17:30 — «Бачата леди»
17:30–18:00 — «Зук соло»
18:00–18:30 — «Леди Хорео»
Кроме того, для взрослых и маленьких посетителей чил-зоны офтальмологическая клиника «Эксимер» приготовила состязание в игре дартс. Победителей среди взрослых ждут сертификаты на комплексную диагностику зрения, а также главный приз — лазерная коррекция зрения.
Для маленьких призеров приготовили мягкие игрушки, сертификаты на комплексную диагностику зрения и курс аппаратного лечения.
Для самых активных сибиряков производственная компания «LazZero» подготовила интерактивную зону с баланс-бордами.
Поделиться
4
Консультации
В зоне консультаций «Мира Термы» для гостей подготовили в творческой студии №1 обучение самомассажу лица янтарными палочками. Он начнется в 11 утра. В 12 часов можно будет обучиться звуковой практике с ароматерапией и освежающей маской для лица, в 13 часов — фейсфитнесу, в 14 — дыхательной практике с ароматерапией. В 15 часов гостей обучат самомассажу лица скребками Гуаша, а в 16 часов — тейпированию лица.
В шатре справа от творческой студии весь день отдыхающие смогут погадать на камнях, изучить метафорические карты и найти угощения для детей. На веранде творческой студии можно будет собрать пазл «Кит».
Образовательный центр «Сфера» отучит новосибирцев лениться — Катерина Марченко проведет с 12 до 13 часов лекцию «Прокрастинация и лень: почему мы откладываем дела и как с этим справляться». С 13:15 до 14:15 — лекцию «Три уровня постановки целей» проведет Наталья Куликова.
С 14:30 до 15:15 и с 15:15 до 16 часов ведущие Елена Даниловская и Анна Андреева устроят мастер-класс «Линия времени». Он посвящен поиску внутреннего ресурса в трех точках:
— прошлое — какое личное качество помогало справляться со сложными ситуациями;
— настоящее — как это качество используется сейчас;
— будущее — что поможет использовать это качество в дальнейшем.
Мастер-класс будут проводить с использованием метафорических ассоциативных карт (МАК).
Медицинский центр «Евромед» и стоматологические клиники «СтильДент» на площадке вокруг Дома Земли с 12 до 18 часов организуют для гостей игры «Форд Боярд», «Мышеловка», «Дорожка», «Чапаев». Детский стоматолог научит детей чистить зубы на макете с помощью игры «Чистим Зубы».
В Доме земли в комнате на 2-м этаже с 12 до 15 часов организуют бесплатный прием детского травматолога-ортопеда, а с 15 до 18 часов — бесплатный прием детского аллерголога. Доктор может осмотреть ребенка и дать советы родителям.
Поделиться
5
Бьюти-зона
В бьюти-зоне мастера студии маникюра и красоты «NAIL MAX» сделают всем желающим маникюр, маникюр с гель-лаком или детский маникюр, оформят брови и даже нанесут тату-переводки детям.
Расписание процедур:
Маникюр/маникюр+гель/детский маникюр:
11:00 / 12:00 / 13:00 / 14:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00.
Оформление бровей:
11:00 / 12:00 / 13:00 / 15:00 / 16:00 / 17:00 / 18:00.
Тату-переводки для детей:
с 11:00 до 18:30 в порядке живой очереди.
Здесь же гости смогут получить бесплатные консультации специалистов по эпиляции и косметологии от сети студий «EPILBAR» с 11 до 19 часов, блеск-тату, флеш-тату и генератор мыльных пузырей.
Клиника эстетической медицины «RED CLINIC» в доме творчества № 3 с 11 до 19 часов организует бесплатные консультации врачей косметологов-дерматологов. Там же гостей ждут фотозона и промоакции.
Поделиться
6
Главная сцена
На главной сцене во время пикника выступят известные новосибирские коллективы. Концерт начнется в 12 часов. Вести мероприятие будут знаменитые ведущие Леонид Шумов и Денис Метелев.
Выступление откроет школа шоу-гимнастики «Драже», затем будут номера студии танца «Динамит». В 12:50 гостей ждут флешмоб с Бамбалби от сети семейных развлекательных центров «Абрикоска».
Эстафету на главной сцене в 13 часов примут танцоры студии «Ipanema&Paraiso», школы танцев «Flexx», танцевального центра «Fraules Dance Centre» и студии эстрадного танца «Карамель». Они покажут зажигательные танцы и исполнят вокальные номера. Затем на главной сцене выступят музыканты школы «Виртуозы».
В 16:50 часов здесь наградят победителей игры в дартс от офтальмологической клиники «Эксимер», а затем выступят хедлайнеры летнего пикника с НГС — группы PACHULI и PORTO.
Поделиться