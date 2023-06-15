Бесплатные консультации врачей, личностный рост и зажигательные танцы: публикуем полную программу летнего пикника НГС

В детской зоне на пикнике 18 июня маленькие гости найдут много интересного для себя — эстафеты от тренеров по плаванию, лекцию-дегустацию о шоколаде, мастер-классы и игры.



Тренеры клуба плавания AquaSwim на лужайке перед концертным куполом с 11 до 15 часов проведут эстафеты, а с 15 до 19 часов — лотерею в формате блиц-опроса. Также гостей ждет тематическая фотозона.



Детский центр «Сами с усами» с 11 до 19 часов будет присматривать за маленькими посетителями праздника на детской площадке, а с 11:30 до 18 часов дети смогут сделать себе здесь же классный аквагрим. Кроме того, ребята смогут посетить мастер-классы по поделкам: в 12 часов желающие научатся делать черепаху, в 13:30 — овечку, в 15 часов — жирафа, а в 16:30 — сову.



Международная школа «Эйн&Штейн» с 11 утра и до 19 вечера зовет юных гостей на детскую площадку, чтобы посостязаться в интерактивных тематических играх «Креативная математика Imaths» и «Ментальная арифметика INNOVATE от чемпиона мира по ментальной арифметике среди педагогов.

